Злой игрок, готовый разорвать и соперников, и партнеров, стал не нужен СКА и «Магнитке». Но прижился в ЦСКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

ЦСКА подписал новый двухлетний контракт с нападающим Сергеем Плотниковым. Интересно, что хоккеист формально выходил на рынок свободных агентов, но со стороны топ-клубов интереса к нему не было. Ценник хоккеиста начинался с таких сумм, что отсекался весь средний класс КХЛ. Проблема и в том, что в большинстве топ-клубов Плотников уже поиграл. Был в СКА, разочаровал Илью Воробьева в «Металлурге». В Казани к июлю уже не осталось свободных средств. «Автомобилист» даже не смотрел в сторону Плотникова — там другие интересы. Кроме ЦСКА можно было поехать в НХЛ, но Сергей уже обжегся и вряд ли бы согласился на какой-нибудь мелкий контракт, а крупный хоккеисту такого плана предлагать не будут.

Конечно, Плотников понадобился бы нынешнему «Ак Барсу», ведь они хотят выиграть Кубок, а у них в составе нет злых игроков. Тех, кто относится к игре очень серьезно и готов разорвать не только соперников, но и партнеров, если последние не выкладываются на льду. Почему-то именно характер Сергея считается недостатком (в «Металлурге» это проявилось ярче всего), но на самом деле такие, как Плотников, бесценны. В ЦСКА многое делают для того, чтобы был отличный микроклимат. Сергей Федоров прекрасно знает, что такое чемпионская раздевалка, руководители не мозолят глаза, но именно хоккеисты, подобные Сергею, не позволяют расслабиться, когда дело касается хоккея. Улыбки, приветливое отношение друг к другу должны заканчиваться на льду. Для Сергея уже во время тренировки нет друзей и одноклубников, и каждый в армейском клубе чувствует это. Так что ЦСКА совершил свое едва ли не главное приобретение. Внутри команды снова появился человек, который держит нерв. Без таких не выиграть.

Новички

«Барыс» наконец порадовал своих болельщиков, которые очень сильно переживали по поводу перспектив команды в чемпионате. За минувшие сутки объявлено о пяти контрактах. Кстати, в клубе не сильно переживали по поводу того, что к середине июля на состав было жалко смотреть. Говорили, что такое не первый раз происходит, команда формируется чуть позже, чем остальные. Это особенность «Барыса», паниковать не стоит.

Так кого же взяли в команду? Теперь у казахстанцев два вратаря. Подписано соглашение с Андреем Шутовым, а до этого заключили контракт с Никитой Бояркиным. Но работа по поиску голкиперов не остановилась. Вступать в сезон с такой парой очень рискованно. У Шутова за плечами один матч в КХЛ, а у Бояркина — 13. Новое соглашение теперь у Андрея Шестакова, но это третье-четвертое звенья, ведь за 149 матчей в КХЛ на счету форварда всего 14 заброшенных шайб. Удачным был сезон-2019/20, когда хоккеист набрал 16 очков. В аренду у ЦСКА взяли Кирилла Максимова. Он в прошлом году выступал в Финляндии, не захотев играть в ВХЛ.

Основные новички едут из чемпионата Германии. Джереми Бракко и Джесси Грэм выступали в Del-лиге, причем довольно результативно. Джереми — форвард, бился в команде Игоря Захаркина за выживание и стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 54 очка в 54 матчах. Ему всего 25 лет. Выбранный во втором раунде драфта 2015 года «Торонто» хоккеист совершил карьерную ошибку, оставшись в студенческой лиге еще на сезон. И хотя он потом переехал в систему канадского клуба, в НХЛ ему шансов не дали. Даже несмотря на почти 100 очков в сезоне-2018/19. Бракко не зря получил высшее образование, он быстро осознал, что перспектив в НХЛ нет, и отправился в Европу. На счету Джесси Грэма 39 результативных передач в 52 матчах. Он всю свою карьеру стремился не только обороняться, но и помогать форвардам. В НХЛ тоже не играл, а, выступая за фарм-клуб «Айлендерс», отправлялся в ECHL. Трудно представить, что от него ждать. Сделаем скидку на то, что рынок пуст и приходится приглашать таких хоккеистов.

Замена

«Витязь» довольно оперативно нашел замену Даниэлю Одетту, который этим летом потерял 22 миллиона рублей на ровном месте. Напомним, что хоккеист подписал соглашение с клубом из Балашихи, а недавно заявил, что не собирается выполнять контракт и не приедет в Россию. По правилам ИИХФ он до выплаты компенсации может выступать лишь в АХЛ.

Вместо него «Витязь» подписал канадского форварда Тайлера Граоваца. В прошлом сезоне легионер приехал в минское «Динамо» и оставил неоднозначное впечатление. Можно начать с того, что уроженец Брэмптона до переезда в КХЛ ни разу не играл в плей-офф на взрослом уровне. Так получалось. В НХЛ на важные игры сезона его не брали, а в АХЛ он все время оказывался в таких клубах, которые досрочно завершали чемпионат. В позапрошлом сезоне Тайлер выступал в «Ванкувере», и хотя за 14 матчей забросил три шайбы, не впечатлил тренеров и менеджеров. Оставаться в Северной Америке не было никакого смысла.

Трудно было представить, что его ждет в КХЛ. И поначалу хоккеист откровенно разочаровывал. Были матчи, когда становилось непонятно, кто его вообще привез. Но потом Граовац разбегался, набрал 26 (11+15) очков и уже не выделялся своими отвратительными действиями. Говорят, что он — один из тех хоккеистов, кто не нашел общего языка с Крейгом Вудкрофтом. Уж по какой причине, непонятно, но тренер неоднократно высказывал претензии нападающему. Но в «Витязь» Тайлер едет в другой роли. Это первое звено команды, в Балашихе хоккеисту создадут все условия для работы и будут прощать то, что не переносил прежний тренер. Опять же, отметим, что у «Витязя» нет времени на более тщательные поиски игрока, так как уже через неделю состоится первый выставочный матч.