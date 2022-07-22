Одни отказываются, другие едут. Легионеры начали заполнять вакансии в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

«Локомотив» провел открытую тренировку, на которой Игорь Никитин показал сочетания троек и немного рассказал о будущем клуба. Он опроверг существование принципиальной позиции по отказу от легионеров. И раньше ходили слухи, что в Ярославле готовы взять иностранцев, но кидаться за каждым, кто появляется на рынке, не хотят. Найдется по-настоящему сильный кандидат — включатся в борьбу, деньги есть. Но носиться за теми, кто не был звездой даже в АХЛ, не намерены. Сейчас такой период, когда Игорь Никитин держит шесть звеньев, проверяет молодежь. Правда, в большинстве клубов прямо сейчас комплектуют тройки, чтобы дать хоккеистам привыкнуть друг к другу. Так что, вероятно, какие-то сочетания нынешнего «Локомотива» мы увидим в чемпионате.

Любопытно, что до сих пор нет ударного звена. Один из самых дорогих хоккеистов КХЛ Максим Шалунов получил в партнеры Ярослава Лихачева и Артура Каюмова. Ярослав — молодой форвард, здорово провел прошлый сезон в МХЛ, но неужели это пропуск в первое звено? Да и Каюмов хоть и вышел на высокий уровень, все-таки выступает в чуть другом стиле. С командой и молодое дарование Даниил Бут, причем он сразу с Денисом Алексеевым и Григорием Ивановым. Отчего-то к Александру Полунину и Егору Коршкову в центр поставили не Павла Красковского, а Павла Тютнева. С Красковским же Иван Чехович, который очень хотел играть в Ярославле, а также Степан Никулин, который в прошлом сезоне выступал в ВХЛ.

Отметим и то, что Сергей Андронов получил в партнеры Егора Аверина и молодого Александра Волкова, который, кстати, в молодежке был центральным. Такое звено — закат, прежде всего, Аверина, подписавшего новый контракт с клубом. Но есть и ощущение, что тренеры пока не могут найти роль и для бывшего капитана ЦСКА.

Если подводить итог, то видно, что нет ударной тройки. В защите сенсаций нет. Рассказывают, что хорошее впечатление произвел защитник Алексей Кожевников из «Локо-76», но сможет ли он пробиться в основу — большой вопрос. Все-таки еще травмирован Рушан Рафиков, а с ним у «Локомотива» полный комплект.

Нападающий

«Спартак», кажется, сформировал второе звено. В атаку подписан канадский нападающий Филип Вароне. Теперь Борису Миронову будет гораздо веселей заполнять заявку на матч. Считается, что Филипа выбрали отчасти и потому, что в команду пришел Роман Старченко, а они вместе играли за «Барыс». Да, были одноклубниками, но если и появлялись вместе на льду, то случайно. Вароне чаще всего выходил с Линусом Виделлем и Мэттью Фрэттиным, иногда с Егором Петуховым. Старченко в год прихода Филипа опустился в третье звено. Конечно, они могут сейчас сыграть вместе, но нельзя говорить о каком-то совместном опыте.

Филип провел в КХЛ один сезон, но не сильно выделялся. Несмотря на большое количество игрового времени (выше 18 минут), на его счету девять заброшенных шайб и 16 передач. Не так-то много, а когда пришло время вести переговоры летом 2021 года, то хоккеисту не предложили контракт. И что важно, другие клубы КХЛ, активно следящие за легионерами казахстанской команды, не обратили внимания на нападающего. И были правы, так как Филип, поехал в Швейцарию и там, поменяв пару команд, показал практически прежние цифры. Но «Спартаку» необходим был крайний нападающий, который бы мог закрыть и второе большинство.

Однако в команде никак не решена проблема с центральными. В клубе есть Андрей Локтионов и все остальные хоккеисты. Во вторую тройку будут пробовать Романа Любимова, Дмитрия Злодеева или кого-то еще. Приглашение канадца все равно не решает глобальную проблему состава красно-белых.

Иностранцы

«Адмирал» объявил о подписании еще двух легионеров. Либора Шулака мы давно знали. Словак проведет в КХЛ третий сезон. Во Владивостоке очень хотели сохранить защитника, так как после провала в «Северстали» он неожиданно пришелся ко двору восточному клубу. Либор получил больше свободы на льду, команда в силу разных причин не была такой системной, а это сразу отразилось на статистике. Шулак стал не просто самым результативным игроком обороны, но и всей команды, забросив 8 шайб при 18 передачах. Это, конечно, говорит больше о проблемах «Адмирала», но Либор воспользовался своим шансом. Кажется, что он нашел общий язык и с Леонидом Тамбиевым, а это очень важный момент, ведь латвийский специалист не слишком любит тех, кто занимается на площадке непрофильными вещами.

Чтобы Шулак не грустил во Владивостоке, в команду пригласили его земляка — нападающего Михала Криштофа. Но тут одно гражданство с Либором стало лишь дополнительным фактором, а не основным. Михал ездил на Олимпиаду, выиграл бронзовые медали. Не обращайте внимание на его статистику (1+0), команда в Пекине играла на результат, пожертвовав красотой. В прошлом году форвард выступал в чемпионате Чехии, а до этого практически всю карьеру провел в Финляндии, отлучаясь на два сезона в родную «Нитру». Не сказать, что его цифры впечатляют, но с европейской статистикой всегда так — цифры прошлых сезонов не имеют никакого значения в КХЛ, особенно в команде из Владивостока. Но ясно, что Михал — это первое звено. Теперь важно подобрать ему партнеров.