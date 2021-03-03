В шаге от сенсации. «Трактор» дожал в Уфе «Салават», а «Ак Барс» едва выбрался живым из-под «Торпедо»

Эти две серии на «Востоке» могут затянуться до семи матчей.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кравцов — 1, 4:06 — 0:1. Картаев — 1 (Лисовец, Науменков), 5:04 — 1:1. Основин — 1 (Ильин), 29:07 — 1:2. Основин — 2 (Гика), 43:49 — 1:3.

Вратари: Метсола (59:05) — Федотов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (8+20+11) — 29 (7+11+11).

Судьи: Наумов, Сергеев.

3 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 6318 зрителей.

Счет в серии: 0-1

«Трактор» сумел прикрыть финское трио Уфы

Противостояние «Салавата Юлаева» и «Трактора» — пожалуй, самое непредсказуемое на «Востоке». И если где и стоило ждать первой победы команды с нижним посевом, то в именно в этой паре. Регулярка столкнула лбами не просто четвертую и пятую команды конференции, но и совершенно разных по стилю тренеров. Отлаженная до мелочей система Гатиятулина, строящего свою игру от обороны, против бразильского хоккея Лямся, не ставшего ломать выработанный годами стиль уфимцев. Еще до начала серии практически все эксперты в один голос говорили, что челябинцам с их вязкой и хорошо организованной обороной вполне по силам прикрыть крышесносное финское трио Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд, на котором на 80 процентов держится нынешний «Салават». И в итоге компетентные люди не обманули, а «Трактор» уже с первого матча показал, что связать первую тройку Уфы вполне реально.

Немного удивительно, но счет в матче открыли не хозяева, которых погнали вперед заполненные более чем на 90 процентов трибуны, а гости. Уже на пятой минуте после вбрасывания в своей Виталий Кравцов роскошно включил ноги и, выиграв забег у Михаила Науменкова, прошил Юху Метсолу.

Однако не успели челябинцы порадоваться первой шайбе в плей-офф, как «Салават» мгновенно сравнял счет усилиями Владислава Картаева, показавшего, что скорость у него не меньше, чем у челябинского вундеркинда.

В отличие от «Барыса» и «Металлурга» уфимцы и челябинцы град шайб болельщикам на «Уфа-Арене» не подарили, но выдали настоящее кубковое рубилово с постоянной игрой «кость в кость», сумасшедшими скоростями, быстрым пролетом средней зоны и трудовым победным голом. А решил исход первого матча серии черновой гол Вячеслава Основина, который забил не то спиной, не то рукой.

Уфимцы несколько раз были близки к тому, чтобы снова сравнять, однако в воротах у «Трактора» абсолютно все подчищал Иван Федотов, не развалившийся после ошибки в эпизоде с голом Картаева. Окончательно же поджег дом «Салавату» уже в начале третьего периода все тот же Основин. 17-й номер «Трактора» на пару с Томашем Гикой незатейливым скрестом поставил оборону хозяев в тупик и с помощью рикошета от клюшки Александра Кадейкина оформил дубль в ворота финна.

Нейтрализовать финского монстра и добыть гостевую победу в первом матче серии парням Гатиятулина удалось, но слабо верится, что Хартикайнена и компанию можно прикрыть на протяжении всей серии.

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Галимов — 1 (Мерфи, Лукоянов), 4:22 — 1:0. Уайдмэн — 1 (бол., Терри, Жафяров), 50:12 — 1:1. Мерфи — 1 (бол., Да Коста), 71:56 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Тихомиров.

Штраф: 8 — 33.

Броски: 52 (14+12+10+16) — 30 (8+6+10+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

3 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3976 зрителей.

Казанцы едва унесли ноги

А вот в то, что восьмая команда «Востока» сможет навязать борьбу одному из главных фаворитов сезона, верили немногие. Тем не менее «Торпедо», которое в регулярке изрядно попило крови «Ак Барса», не просто дотерпело в стартовой игре серии до овертайма, но и на протяжении матча периодически закрывало хозяев в чужой зоне и регулярно нагружало работой Адама Рейдеборна. Во многом именно благодаря роскошной игре шведа казанцы выбрались живыми из-под непредсказуемой команды Дэвида Немировски. Решил же исход первой встречи «Ак Барс» только благодаря шальному броску Тревора Мерфи в большинстве.

При этом по ходу основного времени хозяева не сумели реализовать сомнительное удаление Михаила Орлова, за которое судьи не по делу выписали защитнику «Торпедо» 5+20. Пусть первый матч на выезде гости и проиграли, но точно сумели показать казанцам, что сладкой булочкой для них они не будут.