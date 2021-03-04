Плей-офф КХЛ: есть ли шанс у аутсайдеров пройти первый раунд?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Только в одной встрече из восьми хозяева проиграли. Будем утешать себя тем, что в ВХЛ 16 матчей прошли без неожиданных результатов и поклонникам той лиги было еще тяжелей. А то, что «Салават Юлаев» столкнется с сопротивлением «Трактора» было понятно. Но что же произошло? Почему уфимцы вдруг потерпели поражение? Мне кажется, что они в очередной раз пострадали от чувства собственного превосходства. Забыли, что теперь другой турнир, а в нем любой соперник будет кусаться и драться в каждом матче. Не хватило настроя, желания умереть, а после того, как хоккеисты «Трактора» повели в счете, никто не взял на себя ответственность и не попытался переломить ход встречи.

Изучите остальные игры. Везде находились герои. Мэттью Фрэттин поймал на силовой Сергея Мозякина и «Барыс» побежал, затем Семен Кошелев не уступил в важном единоборстве и воспрял «Металлург». В «Авангарде» был Сергей Толчинский, в «Динамо» — Александр Еременко. Игроки «Салавата Юлаева» словно ждали, что «Трактор» сам рухнет, но этого не случилось. Правда, в какой-то момент заполыхал Тему Хартикайнен, но он не забил, а уверенная игра вратаря Ивана Федотова помогла челябинцам.

Но не думаю, что в серии случилось что-то страшное. Наоборот, теперь хоть во второй игре будет на что посмотреть, ведь когда проигрывает фаворит, то всегда интересно. Но я бы не говорил, что у одной из команд здесь есть преимущество. Не исключаю, впрочем, что «Трактор» может повести 2:0 перед переездом домой. Спасибо за серию, где не все понятно.

Безголевые

Из трех вечерних игр поначалу «Ак Барс» завладел вниманием, забросив быструю шайбу в ворота «Торпедо». Мелькнула мысль, что теперь будет веселей, но куда там. Дмитрий Квартальнов быстро зачехлил пушки, а нижегородцы, наоборот, не сломались. Правда, в итоге все превратилось в достаточно унылое зрелище. Моменты были, гости даже могли выиграть матч, когда сравняли счет, но хоккей был странным. Оба клуба имеют козыри именно в атаке, но хозяева сознательно отказались от того, чтобы смять противника. Это хоккей Квартальнова, тут жаловаться не приходится, просто удивительно, что у него с любым подбором хоккеистов получается «Северсталь».

В Москве Олег Знарок даже похвалил себя, что по итогам 60 минут счет был 0:0. Мол, мы не дали забросить чемпиону, хоть и пришли с восьмого места. Молодцы, но какой счет в серии? А были ли шансы у красно-белых? Только при большинстве, но что теперь об этом говорить. Опять же держать внимание на этой игре было невозможно. Странно, конечно, что Игорь Никитин избрал такую тактику, но, видимо, понимает, что несмотря на комментарии из клуба, вратарь у него не самый надежный. И пусть лучше обороняются пять человек.

В Ярославле моментов было чуть больше, чем в столичном дерби, но это слабое утешение. 1:0, хозяева победили, придется смотреть и завтрашнюю игру. Настроение заранее портится от этой мысли.

Отставка

В Риге решили не продлевать соглашение с главным тренером Петерисом Скудрой. А ведь еще совсем недавно, примерно месяц назад, ходили разговоры, что ничего в Латвии не поменяется, а тренер получит возможность подготовить команду к нормальному сезону. Но собрался некий совет директоров, который почему-то ничем не помогал команде весь сезон, и принял решение, что дальше «Динамо» идет с другим тренером. Смешно, что они думают о будущем сезоне, так как денег-то нет, а еще предстоит их выпрашивать, и положительный результат не гарантирован.

?? gada 3.mart? norisin?j?s AS «Dinamo R?ga» Padomes un Valdes s?de, kuras laik? kluba vad?ba uzklaus?ja «Dinamo R?ga» komandas galveno treneri P?teri Skudru, k? ar? nov?rt?ja vien?bas sniegumu Kontinent?l?s Hokeja L?gas 13. sezon?.https://t.co/FWTbMjLRI1 pic.twitter.com/oUQfaDloQH — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) March 3, 2021

Что касается Скудры, то он действительно слишком много ошибался для тренера в такой команде. И речь не об ошибках с тактикой или с сочетанием звеньев. Ровно год назад я надеялся, что тренер, имея очень ограниченные финансовые ресурсы, постарается найти игроков, которых не надо будет менять во время сезона, а также забудет о своих методах «быстрой казни». Это когда на игроке ставили крест после одной неудачной смены. Но Скудра сразу же ошибся с вратарями. Моментально поставил совершенно не на тех, а Илья Проскуряков и Станислав Галимов его подвели. Но и не было оснований надеяться на них, а Петерис почему-то никого не слушал. Отсюда и другие проблемы.

Затем начались привычные «расстрелы» Петериса, так что про некоторых хоккеистов мы толком ничего и не поняли. Не забывайте, что у рижан было четыре технических поражения, а чтобы их было не двенадцать, приходилось играть совершенно неготовыми ребятами. Похвастаться Петерису нечем, его увольнение выглядит понятным, но ума не приложу, кто на его месте сработал бы значительно лучше.