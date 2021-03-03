«Спартак» не сдастся ЦСКА просто так. Сюрпризы в серии еще возможны

Красно-белые в первом матче противостояния дотянули до овертайма, но уступили.

Кубок Гагарина

Западная конференция. 1/4 финала

Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шалунов — 1 (Окулов), 68:51 — 1:0.

Вратари: Юханссон — Гудачек.

Штраф: 20 — 31.

Броски: 28 (6+13+6+3) — 20 (5+3+7+5).

Судьи: Беляев, Оленин.

3 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 4598 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Желаемая интрига в серии ЦСКА и «Спартака» вызвана скорее эмоциональной составляющей и территориальной повесткой и не имеет под собой серьезных обоснований. Армейцы превосходят соперника во всех линиях, лучше готовы физически и имеют больше возможностей для ротации состава. Как доходчиво подметил Олег Знарок перед матчем: «У ЦСКА нужно опасаться всего».

Козырей, за счет которых «Спартак» может потрепать нервы армейцам, не так много. Только на харизме опытного Знарка, способного зажечь команду в нужный момент, и личной мотивации игроков превзойти порядок, проповедуемый Игорем Никитиным, архисложно. Для победы над командой практически без слабых мест красно-белым нужно нечто большее: феноменальная игра Юлиуса Гудачека, феерия лидеров или глупейшие ошибки и потеря концентрации у соперника.

В чем точно «Спартаку» не превзойти армейцев, так это в скорости. Активнее красно-белые двигались только в первых сменах, когда заработали большинство, но ничем опасным не отметились. Нападающие ЦСКА поднимались привычно высоко и не позволяли сопернику спокойно проходить среднюю зону. Полагаться приходилось на забросы или индивидуальные действия.

Из-за микроповреждения «Спартак» в первом матче недосчитался Мартина Бакоша. А на старте второго периода самоликвидировался Лукаш Радил. Лидер красно-белых перестарался на вбрасывании и заехал клюшкой в голову Никите Сошникову, который, прикрывая лицо полотенцем, отправился в раздевалку. Арбитры расценили эпизод на «5+20». Подобный штраф накладывается, если нарушитель безответственно подвергает опасности соперника. Но в действиях Радила не было злого умысла — он пытался подбить клюшку Сошникова, но промахнулся и попал по лицу. Интересно будет послушать разбор эпизода в «Судейской», вот только на ход матча постфактум он уже не повлияет.

«Спартак» отбился в пятиминутном большинстве, но полностью отдал инициативу побежавшим вперед армейцам. Пока Юханссон откровенно скучал, на противоположном конце площадки зрители наблюдали «Гуда-шоу», не дожидаясь окончания матча. Серия классных сэйвов Юлиуса оставила команду Знарка в игре, но и заслуг защитников приуменьшать не стоит. Тот же Вишневский в стиле футбольного вратаря выставил ногу и не позволил поразить пустой угол Локтионову.

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Удаления разбивали матч на отрезки, когда инициатива переходила от одной команды к другой. Большинство для «Спартака» — отличная возможность отодвинуть игру от своих ворот и напомнить о себе Юханссону. В равных составах чаще владели шайбой и атаковали армейцы. Неплохие моменты были у Слепышева и Мамина, но Гудачек наладил связь с ловушкой и чаще фиксировал шайбу, не давая армейцам вторых. Решать все в основное время могли и красно-белые, но Юханссон пропускать сегодня отказался.

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Первый матч серии затянулся до овертайма, а это уже мини-сенсация. «Спартак» хладнокровно и цепко, с минимальным количеством ошибок оборонялся до 69-й минуты, но превосходство армейцев все-таки сказалось. Шалунова оставили одного перед воротами, который откликнулся на передачу Окулова и расколдовал ворота Гудачека. ЦСКА повел в серии, но команда Знарка подтвердила, что сдаваться без боя на намерена.