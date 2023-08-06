Поступил некрасиво. Один из лучших легионеров КХЛ сбежал из России

Центрфорвард Корбэн Найт не выдержал давления своей семьи.

«Авангард» наконец признал то, что вокруг знали уже давно. Нападающий Корбэн Найт не приедет в расположение команды — он решил разорвать контракт. И хотя генеральный менеджер Антон Курьянов напоминает, что «все будет сделано в строгом соответствии с регламентом», от этого никому не легче.

Да, Корбэну придется заплатить клубу неустойку почти в 30 миллионов, так как его договор на 95 миллионов действует еще целый сезон. Но сумма может впечатлить обывателей, однако для рынка КХЛ это весьма незначительные деньги. На них никого не купишь, на рынке нет хоккеистов. А уж тем более за 30 миллионов не найти классного центра, который в плей-офф выигрывал бы 64,6 процента вбрасываний, а в регулярном чемпионате — 60,9. Не найти ни за 30, ни за 50, ни за 100 миллионов игрока, который знает, когда отдать Риду Буше или прикрыть Владимира Ткачева. Конечно, в мире полно форвардов, которые сильнее Найта. Но они либо на контракте в НХЛ, либо не едут в Россию. Пусть даже «Авангард» готов дать те же 95 миллионов или даже больше.

Канадец поступил очень некрасиво. О таких решениях надо сообщать не перед выходом команды из отпуска, а хотя бы весной, сразу после окончания сезона. Тогда у клуба было бы больше времени заткнуть невероятно огромную дыру в составе. К Корбэну прекрасно относились в клубе все эти три сезона, в «Авангарде» ни разу не было задержек по зарплате, а руководство быстро нашло выход из ситуации с получением денег, хотя легионеры сейчас сталкиваются со сложностями. Можно было бы ответить этим же.

Слухи по поводу причины решения Найта ходят разные. Основная причина решения хоккеиста — его семья. Она очень набожная и сильно давила на игрока, который так-то был готов исполнить контракт, но не смог этого сделать под давлением родни. При этом агент уговаривал вернуться, дескать, так не делается. И в телефонной беседе склонял Корбэна провести сезон в «Авангарде». Но Найт клал трубку, шел домой, и там снова начинались уговоры передумать.

Все один к одному. Безобразная работа бывшего сотрудника, который провозгласил себя генеральным менеджером, смена руководства «Авангарда» плюс история с Корбэном привели к тому, что омский клуб превратился в середняка КХЛ, по крайней мере по составу. Михаил Кравец уверен в себе, говорит, что ему интересно работать и он смотрит вперед с оптимизмом. Но вряд ли какой-нибудь тренер нормально отнесется к тому, что команду покидает ее лучший центр.

Корбэн Найт. Фото ХК «Авангард»

Разбивается первое звено. Владимир Ткачев останется в Омске. Рид Буше уже приехал и тренируется. Но кого к ним ставить в центр — непонятно, а без мощного партнера на этой позиции эффективность крайних снизится в разы. Пьянов, Михайлов, Холодилин, Филатьев или Куликов смогут провести с Ткачевым и Буше один-два матча, но у каждого из них полно недостатков.

Надо искать хоккеистов за океаном. Придется активно работать на рынке, переплачивать, уговаривать. И это без малейшей гарантии, что человек впишется в новый клуб, который к тому же уехал из комфортной Балашихи в суровый Омск.

О чем говорит эта история? Да ни о чем не говорит. В жизни «Авангарда» произошел несчастный случай, который было невозможно предсказать. С таким сталкивались и ранее. Помните, как быстро сбежали из «Салавата Юлаева» легионеры прямо перед решающими матчами? А иностранцы СКА сделали все, чтобы команда как можно быстрее завершила плей-офф, и быстро уехать. Один из легионеров, подписанных «Амуром», передумал сразу же после подписания контракта.

Только это все никак не успокаивает менеджеров клуба и болельщиков. «Авангард» стал гораздо слабее, даже по сравнению с июнем.