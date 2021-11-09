КХЛ засчитала «Салавату Юлаеву» техническое поражение из-за эпидемии. Справедливо ли такое решение?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Техническое поражение

КХЛ решила засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение в матче с «Трактором», который не состоялся. Гости были готовы сыграть, но у уфимского клуба началась эпидемия гриппа, да и местный Роспотребнадзор настоял на том, чтобы хоккеисты отправились на карантин, запретив проводить встречу на арене. У КХЛ не было выбора. В прошлом сезоне в подобных ситуациях засчитывались поражения рижанам, «Локомотив» решил не ехать в Мытищи из-за того, что ряд хоккеистов ушли на карантин, и тоже получил «технарь».

Если бы лига перенесла игру «Салавата Юлаева» на другой срок, то возникли бы вопросы. Да, поражение — не самое идеальное решение. Такие два очка не нужны «Трактору», пострадали болельщики, которые потеряли очень интересный матч между двумя претендентами на кубок, но все эти рассуждения — пустые. В прошлом сезоне был прецедент, организаторы турнира потом бы не отмылись от обвинений в двойных стандартах. Логика КХЛ такая: уфимская команда могла бы собрать хоккеистов. Есть парни в «Торосе», можно было бы побыстрей вернуть ребят из Ярославля, где находился «Толпар», да и в главной команде заболели не все. Башкирский клуб слишком легко сдался, тот же Роспотребнадзор можно было бы убедить не горячиться. Возможно, игра бы получилась не очень интересной, челябинцы бы легко победили, но это уже другой вопрос.

Точка в истории поставлена, остальные команды должны всегда иметь «план Б», если ситуация повторится. Хорошо, что на дворе ноябрь, и на положении команд в таблице это все не скажется. В феврале посмотрим, помогли бы «Салавату Юлаеву» эти два очка или нет, но команда все равно попадает в плей-офф, а на втором этапе будут другие правила.

Сборная

Как бы простому болельщику запомнить и разобраться, какие сейчас сборные собрались, кто из тренеров куда везет свои команды и что это означает. Трудно ведь объяснить людям, почему Олег Браташ готовится к молодежному чемпионату мира, но за полтора месяца до турнира он не едет на турнир с молодежкой, а отправляется на Евротур. Да еще и с составом, большая часть которого не имеет права сыграть на МЧМ. Любопытно, почему молодежная команда под управлением Владимира Филатова собирается по остаточному принципу. Им бы пригодились Никита Чибриков, Федор Свечков, Матвей Мичков и Марат Хуснутдинов. Хотя бы для того, чтобы притереться друг к другу. Да, впереди сборы, но участие в матчах ничем не компенсировать.

И уж совсем непонятен статус «олимпийской» сборной Игоря Ларионова, собранной из игроков, которые точно не сыграют на Олимпиаде. А главный тренер команды, которая отправится в Китай, вообще в Америке.

Накануне было сделано несколько изменений в составе. Причина понятна — травмы, усталость. Но опять же странно, что Ивана Дидковского и Павла Тютнева переводят из Евротура в молодежку, ведь они здоровы. Смысл тогда было приглашать в первую команду? Странными выглядят вызовы в национальную сборную Дмитрия Шугаева, Ивана Зинченко и Виталия Абрамова. Последний вообще более или менее нормально стал играть только в последних двух матчах, как только его перевели в другое звено. Нападающий «Витязя» — кандидат на поездку в Канаду, но смотреть его лучше именно на молодежному уровне. Про замены в олимпийской команде говорить нечего. Вызов в команду — рулетка. Артур Ахтямов, Роман Бычков, Захар Бардаков — у меня нет объяснения, почему выбрали именно их. Но такие же вопросы можно задавать по другим участникам.

Смена

Лаури Марьямяки покинет пост главного тренера «Йокерита» после окончания сезона. В 2017 году специалист подписал контракт с клубом на два сезона, но соглашение предусматривало продление контракта еще на два. Специалист отработал положенный контракт и уходит. Для финнов подобная практика привычна. Уже были ситуации, когда объявляли о смене тренера до окончания сезона, и никто не удивлялся. Хоккеисты продолжали стараться, словно ничего не случилось, а тренеры дорабатывали свой контракт, не жалея сил. Они же понимали, что трудятся на свое имя. Правда, отметим, что в плей-офф команда с такими принципами так ничего и не добилась, но связано это скорее с короткой скамейкой, а не с тем, что кто-то не выкладывался.

Плохо ли, что Марьямяки уходит? Четыре года работы в «Йокерите» были неоднозначными. Иногда было совершенно непонятно, что делает тренер на скамейке. Такое ощущение было во время знаменитой серии против московского «Динамо» в плей-офф, когда, казалось, проиграл именно Лаури, не сумевший перестроиться. Но в нынешнем чемпионате все складывается неплохо, команда сейчас лидирует в конференции и показывает очень интересный хоккей. Правда, хватит ли запала до конца сезона, а главное — на плей-офф, никто не понимает. Сейчас все здоровы, но травма одного-двух хоккеистов может привести к непредсказуемым последствиям. Куда уходит Марьямяки — непонятно, но не думаю, что он когда-нибудь появится в КХЛ. Нет в нем чего-то такого, что заставило бы клубы лиги вступить в переговоры. Запаса прочности, что ли. Умения справляться со стрессовыми ситуациями. Но за четыре года в КХЛ ему спасибо, за «Йокерит» не было стыдно.