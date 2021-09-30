КХЛ пора решать, что делать с «Йокеритом». Законы Финляндии не дают их клубу играть честно

Обзор дня Алексея Шевченко.

Закон

В Думу внесен так называемый хоккейный закон, который должен остановить отток наших хоккеистов в Северную Америку. Основная мысль — игроки, которым не исполнилось 23 года, должны платить своим школам компенсацию, если собираются заключить контракт с иностранной командой. Самый важный вопрос — как именно будет взиматься компенсация. Допустим, что делать с тем, кому не исполнилось и 18, а он поехал в юниорскую лигу? Сам он возместить ничего не сможет, но на ком будет ответственность? Родителям придет штраф на «Госуслуги»? Что будет, если не платить?

Авторы закона хоть и ссылаются на футбол, но совершенно забывают, что там школы получают деньги за трансфер спортсмена между клубами, из кошелька непосредственно футболиста ничего не вычитают. В хоккее такой системы нет и решено обложить данью тех, кто отправился за океан. Причем брать хотят со всех, ведь сказано, что от оплаты освобождается тот, кому за шесть месяцев не было предложений из российских команд. Но условно «мы ждем тебя за 5000 рублей месяц в ВХЛ-Б» — это тоже предложение. Пока не прописаны нормы штрафов, говорить не о чем. Потому что от этого зависит многое. Но вообще, перекладывая оплату на спортсменов, правительство рискует потерять игроков для сборной. Допустим, заплатят и уедут в Америку. Какие у вас будут затем аргументы за то, чтобы позвать хоккеиста на молодежный чемпионат мира? Да никаких, только слова о патриотизме, но произносить их надо осторожно, так как вы уже взяли деньги. Туманна и законность требований. Сейчас практически нет ни одного хоккеиста в детских командах, чьи родители не тратят приличные суммы за разные дополнительные услуги, которые вроде бы необязательны, но без них никак. Подкатки (а у школ дефицит льда, и они могут давать три тренировки по два часа в неделю), клюшки, форма, зал. Им будут компенсировать потери? Так что совет родителям: сохраняйте все чеки и ждите, в каком виде примут закон.

Скандал

«Ак Барс» вышел на лед в Хельсинки в усеченном составе, вторым вратарем был заявлен полевой игрок, к счастью, выходить на лед ему не пришлось, а то бы он непременно получил травму. Но Дмитрий Квартальнов не сумел выпустить четыре полных звена и хотя все-таки заработал один балл, один — потерял. И никто не виноват. Финский клуб разводит руками и ссылается на государственные правила, на которые он не может повлиять. А они гласят, что российские прививки не признаются, а обязательное тестирование учитывает не только отрицательный результат, но и количество антител. Лига тоже смущенно отводит глаза — мол, а мы что же можем поделать с целым государством? Но в прошлом сезоне так пострадал «Салават Юлаев», сейчас казанцы. И нет гарантии, что проблем не возникнет у других в будущем.

Тогда отменяйте и обязательные тесты, которые обходятся в копеечку клубам на территории России, раз они бессмысленны. Тот же Джордан Уил сдал всё до поездки, но на матч его не пустили. Для чего постоянно ходить в лаборатории? В клубах все вакцинированы, если спортсмен чувствует себя плохо, то он просто идет домой и не тренируется до выздоровления. Было бы правильно отменить игру с «Йокеритом», засчитать хозяевам техническое поражение, и пусть нарушается спортивный принцип, иного выхода нет. Принцип-то нарушен уже до матча, когда посторонние решают, кому выходить на лед, а кому нет. Все это не очень красиво, но у КХЛ, как выясняется, нет никакого плана «Б». Точнее, есть — пусть «Йокерит» принимает соперников в России. Пока не уйдет пандемия. Примите же, наконец, какое-то окончательное решение.

Интрига

«Автомобилист» снова проиграл, на этот раз сильному «Салавату Юлаеву», но самое интересное происходит на последних пресс-конференциях. Сначала Билл Питерс дал понять, что клуб закончит сезон с парой вратарей Дмитрий Шикин — Владимир Галкин, но в среду уже изменил мнение. Уральцы будут решать, кто им нужен больше: вратарь или защитник. Интрига. «Автомобилист» же, благодаря различным законным ухищрениям, и так держит в составе много легионеров. Сейчас у них шесть человек, которые могут выходить на лед одновременно. Ничего не мешает взять еще двух иностранцев (неважно, с вратарем или без), чтобы иметь возможность тасовать состав. И, кажется, деньги найдутся, владельцы их, видимо, не считают, так как они уже спалили очень много средств без всякой отдачи.

Когда уж дойдет, что главная проблема не кадровая? Управление игрой, тактика не позволяют рассчитывать на что-то серьезное в турнире, но в городе очарованы Питерсом и почему-то считают, что создали ему еще не все условия для работы. Так кто же нужен команде? Без крепкого, сильного защитника (а лучше двух-трех) шансов нет. Роман Вилл, Юха Метсола, да тот же Шимон Грубец считаются сильными только потому, что по их воротам очень непросто бросать. У соперников мало шансов, минимум возможностей, так как им постоянно мешают игроки обороны. В нынешнем «Автомобилисте» соперники без труда угрожали Коваржу, Галкину, Шикину, а если привезут Холтби или Раска, то почти ничего не изменится. Посмотрите на статистику. Владимир Галкин проиграл в серии буллитов, отразив 53 броска, пропустил 5 от «Барыса» после 43 бросков. Накануне уфимцы только 23 раза угрожали воротам Шикина, но опасными были гораздо более половины попыток. Но в «Автомобилисте» все это не хотят замечать.