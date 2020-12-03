Доверяют ли в КХЛ молодежи? Феерическая игра молодой сборной на Кубке Карьяла мало что изменила

Финский этап Евротура разорвал шаблоны. Изучаем, как играют за свои клубы юные хоккеисты, сенсационно обыгравшие в ноябре три взрослые сборные

Чуть меньше месяца осталось до молодежного чемпионата мира, который пройдет в Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Подготовка к турниру у всех сборных получается скомканной: контрольные матчи отменяются, игроки болеют. ФХР в ноябре отправила на финский этап Евротура молодежную сборную под руководством Игоря Ларионова. Игроки получили полезный опыт игры на взрослом международном уровне, а тренерский штаб посмотрел на возможные игровые сочетания. Результат получился триумфальным — три победы в трех матчах!

Но как бы ни расхваливали нашу молодежь после Кубка Карьяла, практически никому из них не начали больше доверять в клубах КХЛ. Исключением стал ЦСКА, в котором серьезное игровое время получили защитник Даниил Чайка и нападающий Егор Афанасьев. Пока расширенный состав сборной готовится в Новогорске, мы вспомним, как хоккеисты выступали в своих клубах после возвращения с Евротура.

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Барс», ВХЛ), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Не поедет на МЧМ: Вадим Жеренко («Динамо» МО, ВХЛ).

Три матча без замен на Кубке Карьяла дали четко понять, что Аскаров — безоговорочный первый номер сборной. В свои 18 лет Ярослав — один из лучших вратарей КХЛ. После Евротура голкипер провел 3 матча в основе СКА и пропустил только 2 шайбы. Причем именно Ярослав поучаствовал в камбэке с «Салаватом Юлаевым». Армейцы горели 0:2 после первого периода с Михаилом Бердиным в воротах, но затем вышел Аскаров и остановил грозное нападение уфимцев.

На роль дублера претендуют Скотников и Ахтямов, но оба пока не слишком часто появляются в КХЛ. Всеволод, пропустивший из-за травмы Кубок Карьяла, в ноябре одержал две победы в МХЛ, но, кажется, на этом уровне ему уже не интересно.

Как только в «Ак Барсе» вернулись в строй Тимур Билялов и Адам Рейдеборн, Ахтямов потерял место в главной команде и отправился в ВХЛ. За «Барс» Артур провел только два матча — очевидно, что практики и ему, и Скотникову не хватает, что только укрепляет позиции Аскарова.

Статистика до и после турнира. Фото «СЭ»

Защитники

Роман Бычков («Буран», ВХЛ), Александр Кирпичников («Челмет», ВХЛ), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

Не поедут на МЧМ: Никита Седов («Сочи»), Даниил Костенко («Лада», ВХЛ), Даниил Кузьмин («Красная Армия», МХЛ).

Шакир Мухамадуллин привлекается к основе «Салавата Юлаева» с прошлого сезона, и сейчас без него сложно представить оборону уфимцев. На старте регулярки, когда по разным причинам Томи Лямса не досчитался ряда хоккеистов, Шакира даже выпускали в большинстве. Сейчас он стабильно играет по 13 минут и занимает второе место по результативности среди защитников команды.

У Семена Чистякова после Евротура игровое время снизилось, при этом он стабильно попадал в заявку «Авангарда». А вот кому пошла на пользу поездка в Финляндию, так это Даниилу Чайке из ЦСКА. 12 ноября защитник дебютировал в КХЛ и уже провел семь матчей в главной команде. В среднем он играет по девять с половиной минут за матч, что очень неплохо для 18-летнего защитника в лучшей команде лиги прямо сейчас.

Периодически выходил в основе СКА и Кирилл Кирсанов. Конечно, не в первой паре, как во время отсутствия основных игроков, но свое время на взрослом уровне защитник получал. Кадровые проблемы «Северстали» заставили Андрея Разина вернуть в состав Ивана Рогова, который привлекался к основе на старте сезона, но в октябре поехал помогать «Алмазу» в МХЛ. А Роман Бычков из системы «Локомотива» до КХЛ так и не добрался, прочно осев в «Буране» из Вышки.

По ходу сборов в Новогорске тренерский штаб заменил Никиту Седова из «Сочи» на Артемия Князева из «Ак Барса». Если вспомнить Евротур, у защитника сочинцев хватало индивидуальных ошибок. Видимо, Ларионов предпочел более атакующего Князева, балансирующего между командами МХЛ и ВХЛ. Предыдущие два сезона Артемий провел в юниорской лиге Квебека и там впечатлял результативностью (79 очков в 110 матчах).

Нападающие

Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба — «Салават Юлаев), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Не поедут на МЧМ: Максим Березкин («Локомотив»), Дмитрий Злодеев («Динамо» МО, ВХЛ), Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).

После Евротура дебютировал в КХЛ еще один армеец — Егор Афанасьев. Никитин нашел для молодого парня место в составе, а тот доверие полностью оправдал. В первом же матче Егор набрал 2 (1+1) очка, и кто сейчас вспомнит, что случилось это против не самого грозного «Сочи». А вот Тахир Мингачев, вернувшись с Кубка Карьяла, играл за «Звезду» — фарм-клуб ЦСКА.

Ожидалось, что Василий Подколзин после феерии на Евротуре преобразится и в КХЛ. Однако у кризиса на клубном уровне есть объективная причина. В сборной Василий — истинный лидер и капитан, а в СКА — лишь один из многих. Вернувшись с Евротура, нападающий поучаствовал в унижении «Витязя», набрав 2 (1+1) очка, но затем снова ушел в тень.

Поездка в Финляндию помогла дебютировать в СКА Максиму Грошеву. Его обмен из «Нефтехимика» многие восприняли скептично и назвали очередным грабежом. Но, судя по всему, время в основе главной команды ему получить по силам. Правда, пока результативными действиями Грошев не отметился. А единственный праворукий форвард молодежки Егор Спиридонов довольствуется практикой в ВХЛ.

Статистика до и после турнира. Фото «СЭ»

Зато прописался в основе Марат Хуснутдинов, которого уже сейчас называют первым центром сборной. После Кубка Карьяла форвард провел 9 матчей и отметился первым очком в КХЛ. Стабильно попадает в заявку «Ак Барса» и его конкурент Илья Сафонов. Правда, играет при этом немного.

Родион Амиров и Данил Башкиров еще до Евротура заслужили место в основе «Салавата». 25 ноября в матче с «Нефтехимиком» Родион прервал почти месячную голевую засуху, а затем отличился и против СКА на глазах у Валерия Брагина. Вы же помните, как экс-наставник молодежки отцепил Амирова от состава год назад? У Башкирова же игровое время только увеличилось, но подвигов в атаке пока от него не видно.

Стабильно играет в основе «Авангарда» и Егор Чинахов. После Евротура проспект «Коламбуса» немного сдал — 2 (1+1) очка в 7 играх, но Боб Хартли продолжает верить в нападающего. А другой омский талант, Арсений Грицюк, сразу после яркого выступления в Финляндии полетел в Новокузнецк на помощь «Металлургу» из ВХЛ.