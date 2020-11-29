В Канаде истерика: якобы СКА убивает карьеру русского таланта. Но, кажется, его просто переоценили

Что творится с Василием Подколзиным.

Русский Макдэвид

Для капитана российской молодежки Василия Подколзина предстоящий чемпионат мира должен стать определяющим этапом в карьере. Форвард в КХЛ уперся головой в стену и в СКА почти не прогрессирует. Два года назад один из самых влиятельных функционеров российского хоккея Роман Ротенберг, говоря об универсализме юного игрока, сравнивал его с Коннором Макдэвидом.

Будем справедливы к тем словам. О сопоставимом уровне таланта речи не шло. Хотя в общественном сознании мысль о «русском Макдэвиде» укоренилась. Хотя по амплуа, манере и своим лучшим качествам это совершенно два разных игрока. Вспоминается история с владельцем футбольного «Спартака» Леонидом Федуном в роли неудавшегося пророка. Он неосторожно назвал юного воспитанника клубной академии Дениса Давыдова «русским Месси». Где сейчас играет нераскрывшийся нападающий, без помощи Интернета с ходу и не вспомнишь. Подколзин, в отличие от задравшего раньше времени нос и потерявшего мотивацию Давыдова, пашет на совесть. С кем бы я ни говорил из тех, кто его близко знает, ни один не усомнился в профессиональном отношении форварда СКА к делу. Ни о каком «звездняке» речи быть не может.

Однако молодой россиянин не доминирует даже среди ровесников, а в КХЛ совсем не выделяется, набрав скромные 6 (2+4) очков в 24 матчах. В прошлом чемпионате он демонстрировал примерно такие же показатели — 8 (2+6) баллов в 30 играх, хотя на льду проводил в среднем на две с лишним минуты меньше.

Позапрошлым летом Подколзина высоко в первом раунде выбрал «Ванкувер», и шумиха вокруг фамилии нападающего разрослась до совсем неприличных размеров. Это Канада, и любой шаг будущей, как считают там, звезды рассматривается под увеличительным стеклом. Что-то похожее могу вспомнить только применительно к Наилю Якупову и «Эдмонтону».

Ванкуверское безумие

В нынешнем сезоне, когда нападающий иногда выпадал из основного состава СКА и не набирал очки, голова шла кругом не только у обычных болельщиков, но и журналистов, призывавших «спасти Подколзина». Ванкуверский журналист TSN Рик Даливал даже связался с Ротенбергом, чтобы узнать, почему нападающего спустили на какое-то время в ВХЛ. Все это почти напоминало истерику. Мол, СКА сознательно душит игрока, не желающего оставаться в России.

Это пока не до конца решенный вопрос. В отличие от своих привычных партнеров по тройке Ивана Морозова и Кирилла Марченко, форвард контракт с клубом так и не продлил, что почти однозначно намекает о ближайших планах Подколзина. Но и «Ванкувер» пока ровным счетом ничего не сделал для хоккеиста, которого считает почти своей собственностью.

Ситуация улучшилась лишь после того, как форварда вызвали в молодежку, и он здорово сыграл на Кубке Карьяла. Генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг говорит красивые слова о том, что форвард растет и как его ждут в Канаде. Со стороны он выглядит адвокатом, пытающимся оправдать высокий выбор игрока под общим 10-м номером на драфте-2019.

Местные СМИ тоже ведут обычную пропагандистскую работу, расхваливая проспекта на все лады. Может, планка ожиданий немного и опустилась, но для Подколзина по-прежнему рисуют место в топ-6 где-то рядом с Элиасом Петтерссоном или Бо Хорватом — молодыми лидерами нападения «Ванкувера». Смотрится в высшей степени утопично.

Форвард СКА работоспособен, может потащить шайбу, неплох в подыгрыше, пашет в обороне и хорош в единоборствах. Говорят, очень правильно ведет себя в раздевалке и на тренировках. Но «вау-эффекта» в его действиях не видно. Катание по-прежнему неидеальное. Бросок так и не стал смертельным оружием. В 19 лет ставить крест на Подколзине — большая ошибка. Вот только положительной динамики почти не видно.

Случаев, когда игрок не раскрывался в России, но потом зажигал в Северной Америке, почти не было. Тот же Никита Кучеров в сумме провел в КХЛ меньше половины сезона и при этом разрывал соперников в МХЛ, лиге Квебека, на молодежных и юниорском чемпионатах мира.

В активе Подколзина Мемориал Глинки в августе 2018-го, на котором он стал вместе с Алексисом Лафренье лучшим бомбардиром турнира. В декабре того же года он сумел так же здорово проявить себя на молодежном Кубке вызова в канадской Альберте, чем во многом и обеспечил себе место на МЧМ-2019 в Ванкувере. С тех пор — лишь всплески в отдельных играх. Вспоминаем ярких юниоров последнего десятилетия — в КХЛ Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Павел Бучневич смотрелись заметно ярче.

Шанс на МЧМ

Можно во всем винить безостановочную ротацию в клубе, где Василий разрывался между тройками и лигами. Но многие об этом могут лишь мечтать. Ротенберг и Валерий Брагин брали Подколзина на молодежный чемпионат мира еще 17-летним, почти авансом. Шансов проявить себя за время в системе СКА ему давали немало. Однако нельзя сказать, что Василий в полной мере смог их использовать.

Он выкладывается, работает как матерый профессионал и при этом не прогрессирует, в отличие от родившихся на год раньше Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Любопытная деталь: Подколзин начиняет смотреться ярко, лишь выходя с ними в одной тройке. Так было и в прошлом сезоне, и в нынешнем. «В этом сочетании он чувствует себя раскрепощеннее, — признал и Брагин. — Он тоже иногда неплохо играет с другими. Молодой, бывают какие-то перепады». Глубже погружаться в детали тренер не стал.

Молодежный чемпионат мира был и остается турниром, который может круто изменить карьеру игрока. Отправить его в открытый космос или похоронить шансы куда-то серьезно подняться. После удачного выступления появляется психологическая уверенность, что очень важно в столь нежном возрасте, и обоснованные претензии на твердое место в основном составе клуба на уровне КХЛ. Невозмутимым и ледяным Подколзин кажется лишь со стороны. Для него, так же как и для любого молодого игрока, важны эмоции и психология.

Игорь Ларионов, судя по Кубку Карьяла, знает, что надо делать. В роли капитана и лидера Подколзин смотрелся великолепно. Если он себя проявит точно так же и на чемпионате мира, то получит большой импульс для роста. Наверное, наивно ждать, что форвард вырастет в фигуру галактического масштаба. В 19 лет, тем не менее, еще остается место для прогресса. В идеальном мире он может составить компанию Ивану Барбашеву на фланге сдерживающей тройки идеальной сборной России через два-три года. Давайте будем реалистами. Это тоже неплохо.

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