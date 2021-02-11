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«Динамо» предлагает Шипачеву 240 миллионов рублей за три года

19:00
Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru
Вадим Шипачев. Фото photo.khl.ru
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«СЭ» стали известны подробности предложения московского «Динамо» форварду Вадиму Шипачеву по новому контракту. Соглашение в формате «2+1» предполагает зарплату нападающего в 90 миллионов рублей за первый сезон, 80 — второй, 70 — третий.

Напомним, что сейчас Шипачев самый дорогой игрок КХЛ с зарплатой в 120 миллионов рублей в год. По нашим данным, пока стороны далеки от договоренности по новому контракту.

(Алексей Шевченко)

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