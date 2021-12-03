Обзор матча КХЛ в Дубае.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Галимов — 4 (Рукавишников, Дыняк), 30:06 — 0:1. Кэмпфер — 7 (Линдхольм, Панюков), 43:21 — 0:2. Глухов — 1 (Лукоянов), 48:16 — 0:3. Сошников — 3 (бол., Телегин, Прохоркин), 54:31 — 1:3.

Вратари: Грубец (57:48) — Билялов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (5+15+5) — 25 (13+6+6).

Судьи: Кулаков, Оленин.

3 декабря. Дубай. Кока-Кола Арена.

От раскрученного с размахом события ждешь приятного послевкусия, а не жесткого похмелья с периодической головной болью. Мне очень жаль президента КХЛ Алексея Морозова, босса «Авангарда» Александра Крылова и остальных причастных, со своей стороны сделавших все, чтобы вынесенный матч в Дубае стал мероприятием вселенской значимости.

К атмосфере и антуражу, как утверждают очевидцы, придраться сложно. Сама игра получилась из разряда «забыть на следующий день». Первая половина и вовсе вышла отвратительной. От падения лицом в аравийский песок на глазах самого модного мегаполиса Ближнего Востока удержал лишь голевой всплеск «Ак Барса» в третьем периоде.

Манящие пляжи, успокаивающее море, сомнительное качество льда на непрофильной арене, приличная влажность — о них можно вспомнить как-нибудь в другой раз. После «фильма ужасов», который выдали в Москве ЦСКА и «Локомотив», хотелось эпического зрелища. В нынешнем сезоне в КХЛ хватает роскошных матчей с неожиданными сюжетами и большим количеством заброшенных шайб. «Авангард» с «Ак Барсом» играют очень строго по системе и редко выдают шедевры, хотя ярчайший седьмой матч прошлогоднего финала Востока с их участием остался в памяти. Было странно, что большую часть игры регулярного чемпионата соперники провели, застегнувшись на все пуговицы и обмотавшись скотчем с ног до головы. В плей-офф, когда любая ошибка может спровоцировать катастрофу, команды рисковали гораздо чаще.

Матч в Дубае стал улучшенной версией вчерашнего кошмара в столице. Сильно разочаровал «Авангард». Из-за него игра так и не стала чем-то особенным, кроме места проведения.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вышел победителем. Однако этот успех не тот случай, когда цель полностью оправдывает средства. Специалист не проникся важностью момента и оставил вне заявки Даниса Зарипова. Самый узнаваемый игрок КХЛ, украсивший своим обликом анонсы и афиши, наблюдал за матчем из ложи. Его бывший партнер по «Ак Барсу» Морозов недоумевал, но ничего поделать не мог. Окажись они вместе в этот вечер на дубайскому льду, уверен, что было бы в разы интереснее. Бригады большинства обеих команд, вхолостую отработавших с десяток попыток, прежде чем забил Сошников, две легенды усилить могли спокойно.

Стремление КХЛ продвигать свой продукт в дальнем зарубежье последние годы производило маниакальное впечатление — хоть чучелом, хоть тушкой надо затащить какую-нибудь европейскую страну в свою орбиту. Блестящая Вена, в которой два армейских «тяжеловеса» издевались над скромными «Слованом» и рижским «Динамо», и высокогорный швейцарский Давос, где состоялась очередная шикарная серия «Зеленого дерби», были хороши сами по себе. К сожалению, без намека на серьезное продолжение.

Дубай — другая история. Это не только важный деловой центр. Потенциально тянет на Вегас с ближневосточными особенностями. О том, как в Городе грехов зашел большой хоккей, знают все. Развлечений в Дубае для состоятельной и ориентированной на семью аудитории не так много. КХЛ потенциально могла бы занять эту нишу. Не секрет, что нынешний матч рассматривался как презентация лиги. Хорошо, если после такого пресного матча удалось продать идею шейхам — поаплодирую этим людям. Главное, чтобы обошлось без «газовых» денег необъятной России. Тогда проект расширения лиги в ближневосточном направлении можно будет признать обоснованным.