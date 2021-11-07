Теперь судей можно бить? Почему хоккеист за удар арбитра дисквалифицирован всего на один матч

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перенос

КХЛ перенесла матч между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» из-за того, что очень много игроков уфимского клуба заболели и были отправлены на карантин. Не ковидом, как мы все привыкли в последнее время, — диагностирован грипп. Примерно в это время два с половиной звена минчан готовились выйти на лед арены «Мегаспорта» и биться со «Спартаком». Чудовищная несправедливость. В Уфе утверждают, что решение приняли местные власти, запретившие приезжать на стадион. Ну, тем, кого отправили лечиться, действительно на арене делать нечего, но ведь арена не опечатана. К хоккейному клубу никаких вопросов, тем более они говорят, что были готовы принять челябинцев, собрав всех здоровых. Но у нас есть примеры того, как заканчивались такие ситуации. В прошлом сезоне нечто подобное произошло в Риге, когда тоже вмешались власти, отменившие игру после раскатки. И латвийцы получили техническое поражение.

Я не за «Трактор», не за кого-то еще. Я за то, чтобы были понятные правила, которые одинаково применялись ко всем участникам соревнований (например, «Йокерит» и «Сибирь» должны использовать одинаковое количество легионеров). У Уфы большая система, есть клуб ВХЛ, из Ярославля можно было бы успеть вернуть ребят из молодежной команды. В конце концов, те же белорусы просили о переносе — им отказали, хотя у минчан нет столько игроков на контрактах. И «Динамо» покорно поехало на матчи, поставив в оборону Артема Демкова и дав столько игрового времени Дмитрию Коробову, сколько у него не было никогда. Не согласен и с тем, что тогда бы «Трактор» получил преимущество. Слушайте, у команд вообще нет идеального состояния. Давайте тогда переносить игры московского «Динамо», пока у них не закончится бардак внутри клуба. Подождем, когда восстановится Сергей Толчинский в «Авангарде». Нет, мы проводим турнир моментов. К определенному дню кто-то в хорошей форме, а кто-то в плохой. КХЛ приняла очень несправедливое решение.

Матч дня

«Ак Барс» переиграл «Автомобилист» со счетом 5:4. И очень радует, что на льду была не тягомотина, а интересный хоккей. Я бы еще тренеров наказывал штрафами, которые начинают говорить о том, что «такие матчи интересны зрителям, но для тренеров большая проблема». Не существует, уважаемые специалисты, для вас иной цели, чем радовать болельщиков. Говорят, что в последние дни с Дмитрием Квартальновым снова была проведена определенная работа. Ему напомнили, что в команде очень хорошие хоккеисты, просить постоянно усиления не нужно, а хорошо бы пользоваться теми богатствами, что есть. И нужно относиться к спортсменам уважительно, а не заставлять их нервничать, когда они приходят на арену. Такие беседы на короткий срок приносят эффект, правда, через какое-то время все идет по-старому.

Так вот пока не началась паника в тренерской, болельщики КХЛ увидели, какой все-таки интересный, умный и техничный хоккеист Джордан Уил. Дело даже не в четырех шайбах, хотя это историческое достижение. Дело в том, как именно он их забрасывал. Посмотрите на победную, она просто прекрасна плюс заброшена за 20 секунд до сирены.

Главный тренер мог бы добиться гораздо большего, если бы все-таки не загонял игроков в хоккейные и эмоциональные рамки. Нет у «Ак Барса» дефицита хоккеистов — по крайней мере, он не такой, о котором говорит Дмитрий Квартальнов.

«Автомобилист» же снова показал, что надеяться болельщикам не на что. Команда слишком легко пропускает, слишком мягкая, а одного характера Патриса Кормье маловато. Мы-то все поняли про тренера еще в прошлом сезоне, но в клубе продолжают во что-то верить.

Наказание

Защитник рижского «Динамо» Карлис Чуксте получил только один матч дисквалификации за удар арбитра. До этого у нас были разные наказания за такие нарушения. Например, Артуру Каюмову дали восемь матчей, Евгению Тимкину недавно выписали три игры, а сейчас вообще фактически простили игрока.

Ждем, какое наказание вынесут в МХЛ Роману Канцерову из «Стальных Лисов». Он в субботу столкнулся с главным арбитром и выразил свое недовольство, пихнув того в бок. Но нарушение Канцерова совсем не похоже на то, что было у игроков КХЛ. Случаи Каюмова, Тимкина и Чуксте объединяет то, что лайнсмены лезли в драку и пытались ее прекратить.

И делали это настолько нелепо, что сами получали по лицу. Конечно, есть неписаный закон: если судья попал в эпицентр конфликта, то игроки должны прекратить агрессию и сразу остановиться. Но это легко сказать, а выполнить практически невозможно. Хоккеист зол, возбужден, он не видит, что происходит вокруг, а там еще такие слова произносятся, что успокоиться невозможно. Но и судейский комитет должен обратить внимание на то, как их подчиненные гасят конфликты. Иногда это делается неправильно, и потому Чуксте получил всего один матч. Но это яркий эпизод, а сколько всего ужасного делается без видимых последствий.

Кому-то из хоккеистов могут держать руки, а у его соперника есть время нанести удар. Арбитры лезут, когда оба хоккеиста готовы выяснить отношения один на один. Лайнсмены берут на себя слишком много, а потом страдают. Надо в паузу проводить сборы и еще раз четко объяснять методику. И настаивать на том, чтобы все действовали во время конфликтов правильно. Иначе кто-нибудь пострадает очень сильно.