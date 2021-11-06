Канадский нападающий с огромной зарплатой не забивал 2 месяца. Но сегодня его прорвало: четыре гола!

Джордан Уил заставил «Татнефть Арену» вспомнить Алексея Морозова.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

Голы: Уил — 2 (Петров), 4:02 — 1:0. Блэкер — 5 (Принс, Гуркин), 11:28 — 1:1. Уил — 3 (бол., Хенкель), 23:32 — 2:1. Мэйсек — 13 (бол., Спунер, Блэкер), 27:29 — 2:2. Мэйсек — 14 (бол., Бочаров, Спунер), 42:58 — 2:3. Лукоянов — 2 (Бурмистров), 45:34 — 3:3. Рылов — 2 (Кормье), 54:19 — 3:4. Уил — 4 (Кэмпфер), 55:47 — 4:4. Уил — 5 (Кэмпфер), 59:40 — 5:4.

Вратари: Билялов — Галкин (59:48).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 32 (10+7+15) — 21 (7+7+7).

Судьи: Акузовский, Букин.

6 ноября. Казань. Татнефть-Арена.

«Ак Барс» и «Автомобилист» устроили сегодня невероятное шоу в «Татнефть Арене». Просто триллер — девять шайб на двоих и четыре гола от канадского легионера хозяев Джордана Уила. Ранее за всю осень он отличился всего лишь раз, поэтому часто критиковался казанскими болельщиками. Но теперь они точно запомнят его имя, поскольку ранее покер игрок «Ак Барса» оформлял 12 лет назад! Причем сам Алексей Морозов. Так Уил за 60 минут из категории спорных трансферов переходит в статус локальных легенд.

Первая шайба со 2 сентября — и сразу четыре!

Джордан Уил по первой трети сезона — один из самых обсуждаемых игроков «Ак Барса». Причем скорее в негативном контексте. 1 гол в 18 матчах регулярного чемпионата — явно не тот результат, который ждешь от сильного нападающего с опытом игры в НХЛ. Да еще и с зарплатой в 65 млн рублей в год. И даже полезность в плане построения игры и 10 результативных передач не сильно меняли общую картину.

Понимали проблему с результативностью Уила и в тренерском штабе Казани. Поэтому, к примеру, когда во время матча с «Амуром» в ворота соперника назначили буллиты, бить его Дмитрий Квартальнов отправил именно Джордана. Но и такой момент реализовать новичку клуба не удалось. До сегодняшнего дня единственная шайба Уила в КХЛ приходилась на первый матч сезона с «Йокеритом». После чего — долгое молчание в два с лишним месяца.

Прервать засуху удалось только сегодня в игре с «Автомобилистом». Уил даже сам сначала не понял, что вообще произошло. «Наконец-то прорвало. Я давно ждал своих голов, за последний месяц-полтора столько моментов создавал, но шайба все никак не заходила. Сегодня зашло все. Это результат накопленного опыта нашего звена в атаке. Иногда так бывает в хоккее, не идет в атаке, а потом прорывает и все залетает. Раньше помню забивал «покер» в молодежке, были хет-трики, но все это было очень давно», — сказал он журналистам после игры. Надо сказать, что и для «Ак Барса» четыре гола от одного игрока за матч — событие удивительное. Джордан стал первым, кому покорилось это достижение со времен Алексея Морозова. 29 октября в Новосибирске он уничтожил местную «Сибирь», а казанцы выиграли со счетом 7:4.

С Морозовым Уил еще не познакомился

С Морозовым, правда, Уил пока не знаком и даже не в курсе, что он сейчас возглавляет КХЛ. Предложение когда-нибудь пойти по стопам Алексея и также работать хоккейным функционером высшего звена Уил воспринял не более чем шутку. А вот о себе как о новой легенде клуба высказался. «Мы не встречались, я не видел его игру. Но я знаю, что он — икона для этого города. А я пока только приехал сюда. Но я хочу доказывать игрой, выигрывать, работать на Кубок. Для этого я сюда и приехал», — сказал Уил. В своих голах Джордан видит важную роль партнеров по команде. Сегодня он играл в звене с Кириллом Петровым и Даниилом Тарасовым и ребята действительно показывали неплохое взаимодействие. В огне сейчас каждый из них, недавно проснулся и Тарасов, а Петров даже если не отмечается в протоколе, то всегда полезен своей активностью.

«Проигрывали за шесть минут, но нашелся, на наше счастье, Джордан. Он здорово помог команде, — признал заслуги нападающего и Квартальнов. — Понятно, что Уил не будет так каждый матч забивать, но мы для этого его и брали, чтобы он помогал нам и забивал в нужные минуты. И партнеры здорово помогли ему. Вся линия атаки играла здорово сегодня». Особенно тренер и игроки рады голу в большинстве — ранее это была болевая точка для Казани. Дмитрий отметил, что болельщики наверняка в экстазе от такой встречи. Еще бы, ведь в Казани сегодня выходной (в Татарстане отмечают День Конституции республики), а местный Роспотребнадзор пускает даже в «нерабочие дни» до 70% зрителей (пусть и с QR-кодами о вакцинации).

«Автомобилисту» не хватает концентрации в концовке

Судя по реакции Квартальнова на вопрос, он обеспокоен действиями своей команды в меньшинстве: «Передачи проходили сегодня такие по зоне, которые не должны у нас проходить. Иногда нас разрывали в моментах игры сыграть четыре на пять, стреляли по девяткам... Надо признать, сегодня меньшинство у нас не пошло». На вопрос, какая победа ему приятнее — 1:0 или 5:4, напрямую он не ответил, хотя и намекнул что соответствует расхожему стереотипу, когда болельщики радуются «бразильскому» хоккею, а тренеры в это время разносят игроков в пух и прах. Нет, конечно же всерьез устраивать разборки Квартальнов после победы не будет, тем более позитивных поводов явно больше. Но и сильно радоваться успеху тоже не даст.

А вот «Автомобилисту» явно есть о чем подумать. В глаза бросается как провальная игра в обороне — голы забивали либо из-под игроков Екатеринбурга, либо на отскоках, так и действия голкипера гостей. «Разочаровывающий для нас результат — пропустили пять шайб. Такого быть не должно», — не скрывает своего разочарования Билл Питерс. Владимир Галкин в среднем выдает приличную статистику, но сегодня явно был не его день. 84% отраженных бросков — тот случай, когда вратарь не помог команде удержать победный результат. Впрочем, много вопросов и к полевым, которые за шесть минут до конца после гола Якова Рылова явно поверили в два очка. А пропустить за 20 секунд до конца основного времени — с такой концентрацией в плей-офф «Автомобилист» явно долго не протянет.