Клуб КХЛ переплачивает легионерам. На пятерых он тратит половину зарплатного фонда

Обзор дня Алексея Шевченко

Регламент

О том, какой регламент КХЛ будет в следующем сезоне, мы уже знали, так что на совещании клубов сюрпризов не ждали. Подтверждено, что лидеры дивизионов теряют преимущество в итоговой таблице, так что не будет вопросов, почему одна команда выше другой, с большим количеством очков. Из-за Олимпиады сокращается количество матчей, клубы проведут только по 56 игр. Плохо то, что в первом раунде плей-офф команда придется проводить сдвоенные игры, то есть играть два дня подряд. Это, впрочем, должно внести долю непредсказуемости в плей-офф. Хорошо если будут сенсации. Хоккеистам не позавидуешь, ну уж они могут потерпеть.

Сюрпризом стал полный и категоричный отказ Риги от проведения Матча звезд КХЛ. Но и это логично. Вряд ли все ограничения в мире будут сняты к зиме следующего года, а рисковать не хочется. Теперь придется искать площадку в России, все организовывать в кратчайшие сроки. С другой стороны, свобода в наших городах тоже условная, так что, возможно, снова придется остаться без шоу.

Не до конца понятно, как лига будет выходить из положения с минским «Динамо». Уже ясно, что белорусский самолет команды не пустят в Хельсинки и в Ригу, а «Йокерит» не поедет в столицу Белоруссии. В лиге ждут, что ситуация улучшится, но в случае чего готовы провести игры на нейтральном льду.

И объявлены меры по противодействию скрытой аренды (при этом она легализована). Спортсмен, тайно отданный в другой клуб, не сможет вернуться «домой» до 1 ноября следующего года. Менеджеры согласились, что лучше меры и не придумаешь. Вот бы это правило ввели раньше.

Зарплаты

Стало известно, сколько получают игроки «Салавата Юлаева». Главная новость — команда, которая вроде бы не слишком активно работала на рынке, уже потратила 863 миллиона. Многим клубам КХЛ такой фонд заработной платы только снится. Очень сильный перекос в сторону легионеров (46 процентов фонда оплаты), при этом команда не подписывала новые соглашения с иностранцами.

Если говорить о зарплатах, которые кажутся завышенными, то в глаза бросается оклад защитника Филипа Ларсена. Датчанин получает 80 миллионов рублей, и это провал менеджеров. По крайней мере в плей-офф датчанин должен с такой зарплатой рвать всех, но у него 0+2 в девяти матчах. Да, Ларсен — самый результативный защитник команды, занял четвертое место по результативности во всем клубе, но с таким игровым временем и почти полным большинством иначе и быть не могло. Речь о надежности, а в защите Филип далеко не безгрешен. 80 — это слишком много. Через год контракт игрока заканчивается, вряд ли он сможет рассчитывать на такие деньги.

Удивило, что бесполезному Джеффу Плэтту, чей пик карьеры давным-давно прошел, выписали 35 миллионов, а у Дмитрия Коробова, который не всегда попадал в состав, — 20. При этом, изучая ростер, понимаешь, что команда не готова к сезону. Да, крутые легионеры, можно насобирать второе звено, но глубины состава нет, да и защита не выглядит мощной. Впрочем, ясно, что через сезон у менеджеров будет гораздо больше работы.

Замена

В минском «Динамо» — смена генерального директора. Новым стал Сергей Сушко, довольно известный специалист, один из самых авторитетных в стране, который точно разбирается в хоккее, понимает его и прекрасно знает, как развивать хоккеистов. Обычно на должность директора в «Динамо» назначали людей, которые помогают искать деньги, контролируют расходы, занимаются административной работой, но теперь все будет иначе. Назначение Сушко говорит о том, что меняется вектор развития клуба. За финансовое обеспечение команды в КХЛ будет отвечать федерация, да мы и видим, как участвует в жизни клуба председатель организации Дмитрий Басков. Сушко будет сосредоточен на поиске молодых местных ребят, которые должны получать опыт в сильной лиге. Он и сам довольно сильный тренер, ясно, что новый директор не будет сидеть в кабинете и заниматься бумагами.

Что минское «Динамо» будет другим, понятно и по тому, что помощниками Крейга Вудкрофта стали местные специалисты, а сам канадец получил и сборную Белоруссии. Команда, которая сыграет в чемпионате, затем должна в полном составе ехать на чемпионат мира и там пытаться сохранить место среди сильнейших. Задумка понятна, но что будет с исполнением? Сильная сторона Вудкрофта в том, что иногда удавалось приподнимать уровень белорусских игроков, но только рядом с сильными легионерами. А если не будет качественных иностранных хоккеистов, то придется непросто. Но, может быть, федерация найдет возможность обеспечить клуб хотя бы 5-7 сильными хоккеистами из-за рубежа.