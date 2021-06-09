Томный вечер в Барвихе. Что было на закрытии сезона КХЛ

Обещания отдать долги, совет от Шипачева и главная новость церемонии

«Спартак» обещал отдать деньги...

Закрытие сезона в КХЛ — самый светлый праздник, который только существует в жизни организации. Гораздо важней, чем финал Кубка Гагарина, ведь там есть проигравшие, а значит, недовольные. На порядок лучше, чем Матч звезд, туда добирается лишь часть большой хоккейной семьи.

На закрытие сезона приезжают все, при этом все немного расслабленные, веселые, в ожидании фуршета. Правда, до самого праздника есть еще совещание клубов, а там была хорошая возможность испортить кому-то настроение.

— Хоккеисты «Спартака» не получили деньги за прошлый сезон, — увидел я спортивного директора Романа Беляева. — Все волнуются, а заплатят ли?

— Я только напомню, что все-таки долги были при прежнем руководстве, — отметил Беляев. — Но потихоньку мы с этим разбираемся, все будет отлично.

Но дату не назвал. Это может произойти в любой момент или не произойти никогда. Косвенно Беляев подтвердил, что клуб договорился со шведским вратарем Оскаром Данском.

— «Вегас» играет в плей-офф, и мы не имеем права объявлять о новичке официально.

— Но это точно будет Данск? — настаивал я.

Беляев развел руками — правила. Но по выражению лица было видно, что это правда.

— В ближайшее время объявим о подписании контрактов с Дмитрием Кугрышевым и Александром Хохлачевым, — сообщил директор, чтобы я не слишком расстраивался.

...и «Динамо» — тоже

Но на это не было времени. На машине прибыли руководители «Динамо». Оказалось, что в клубе тоже есть долги. И это было удивительно, вроде бы у бело-голубых все в порядке. Игроков накупили на сотни миллионов.

— Деньги-то где? — успел крикнуть менеджерам. — За прошлый сезон.

— Мы уже отдали всю зарплату, — среагировал генеральный директор Евгений Кровопусков. — Остались только бонусы.

— Просто не мог представить, что у вас долги, — говорю. — Само по себе это кажется диким. Думал, финансовые проблемы в прошлом.

— Деньги будут, — пожал плечами генеральный менеджер Виктор Меркулов. — Чуть позже.

— Вы их в банке, что ли, крутите? — предположил я.

— Как все нормальные люди, — расхохотался Меркулов.

Он просто поддержал шутку. Вероятно.

«Куньлунь» и «Барыс» не торопятся

Самый жесткий разговор получился с генеральным менеджером «Куньлуня» Николаем Феоктистовым. В клубе долги за три месяца, но больше всего поразило, что игрокам не компенсировали затраты на экипировку, хотя обещали, когда спешно собирали команду.

— По поводу экипировки, — начал Феоктистов. — Такие вещи должны вписываться в контракты, а это забота агентов. Если у вас агенты такие, что не вписали подобное условие в контракт, то вопрос к ним. А устные договоренности с прошлым менеджером — это не юридический документ. Это, видимо, Дима жалуется?

Вратарь Дмитрий Шикин, перешедший в «Автомобилист», рассказывал об этой ситуации, но не мне.

— А деньги всем уже выплачены. Пишите своим игрокам, спрашивайте. Все должно прийти, — приказал он.

Я послушно написал игрокам.

— Денег нет, — ответили они почти мгновенно.

Феоктистов обернулся, когда я прочитал сообщение.

— Значит, скоро придут.

Мне стало неловко. Чего я вообще к китайской команде пристал, думаю. Пусть СМИ Китая беспокоятся об их судьбе. Если когда-нибудь узнают о существовании клуба.

Борис Иванищев из «Барыса» предусмотрительно сразу же зашел в зал и не выходил, чтобы у него не спросили про премии за весь сезон и часть зарплаты. Хоккеисты команды ждали сообщений, но в этот раз им не повезло.

Клубы обязали быть активнее

Собрались все клубы. Я успел получить гарантии от представителей рижского «Динамо», что команда МХЛ будет сохранена, но с тренером ничего не решили. Игорь Варицкий из «Витязя» подтвердил, что с Игорем Головковым достигнута договоренность о новом контракте. А тренера Андрея Маркова пригласил Юрий Бабенко, а не он.

Сергей Гомоляко дал понять, что ни Сергея Плотникова, ни Тайлера Бека в «Металлурге» не будет. Удивил президент ЦСКА Игорь Есмантович. Он один из немногих на этом совещании был в маске, хотя одним из первых в стране прошел вакцинацию. Препарат тогда еще только появился на рынке.

— Так режим же еще не сняли, — ответил он, когда я поинтересовался, в чем был смысл ставить прививку.

Прозвучало двусмысленно.

Ждать официальных новостей не было никакого толку, да и никаких сенсаций не ожидалось. Единственное, что понравилось, но осталось незамеченным, — работу менеджеров теперь будут оценивать по определенной методике. Интересно будет посмотреть итоги.

Клубам еще раз напомнили, что они должны делать все, чтобы о них писали и говорили. Но проблема тут в том, что некоторые команды работают только для спонсора и остальные им не нужны. В КХЛ хотят изменить подобную философию.

Шипачев дал совет Чинахову

На другом конце территории, где проводилось закрытие, было гораздо интересней. Егор Чинахов приехал чуть ли не раньше всех. В зал не пускали, и он прятался под навесом. Убежать от меня шансов не было.

— Вокруг вас скандал. «Авангард» ругается с агентом, типа он заставил вас уехать в «Коламбус». Так как все-таки было?

— Да все я сам решал, — пожал плечами будущий лучший новичок сезона. — Мне очень хотелось попробовать себя за океаном. Никто меня не заставлял ничего подписывать. Я мог остаться в «Авангарде», но выбрал другой путь.

Чинахов, кажется, не обманывал. Да и зачем ему это.

— Но самое смешное, что «Коламбус» может возглавить Боб Хартли, — вдруг добавил он. — Слухи ходят.

— Вам что-то обещали в клубе? Что вообще говорили?

— Все зависит исключительно от меня, — рассказал Егор. — Но я посмотрел состав команды, следил за тройками. Такое ощущение, что там нет правых крайних в привычном смысле слова. Все выходят со всеми. Скоро уже лагерь новичков, так что все увижу своими глазами.

— Могут в «Кливленд» отправить?

— Могут. Возвращаться же некуда, в «Авангарде» дали понять, что меня не ждут.

Дождь закончился, мы подошли к главному входу, и вдруг раздался грохот. Водитель одной дорогой машины (других в Барвихе нет) врезался в другую. Засмотрелись на толпу. Вадим Шипачев, который мог бы тут же купить обе машины и не заметить потери денег, остался равнодушным. Но на Чинахова среагировал.

— Главное, чтобы твоя карьера сложилось лучше, чем у меня, — дал он самый полезный совет.

Чинахов смутился. А задача-то легкая. Сыграть хотя бы четыре матча, забросить хотя бы две шайбы.

Новый генеральный «Ак Барса»

Впервые в народ вышел Марат Валиуллин — новый генеральный менеджер «Ак Барса». Он пришел в клуб совсем недавно, и перед ним сложнейшая задача — исправить то, что случилось.

— Если у вас план, как исправить то, что случилось в казанском клубе этой весной?

— План всегда есть. Причем план А и план Б. Сначала разберусь с планом А.

— Непонятно, что это означает, но можно ли сказать, что вам придется разгребать завалы?

— Наверное, не разгребать. Команда-то сформирована почти на 80 процентов.

— Да ладно вам. Потери серьезные, а приобретения спорные.

— Возможно, будут какие-то неординарные ходы, которые не предполагались. И потом, у нас есть время не до начала сезона, а до декабря, когда пройдет дедлайн.

— С уважением отношусь к прежнему менеджеру Рафику Якубову, но одна из претензий к нему — полное доверие Дмитрию Квартальнову. Главного тренера не контролировали, не вмешивались в его работу. Теперь «Ак Барс» пожинает плоды.

— С этого сезона в нашей команде будет все по-новому. И для Квартальнова в том числе.

— Будет ли наложен запрет на сотрудничество с клиентами Никиты Квартальнова до момента, пока его отец — главный тренер?

— Такого запрета не будет. Но мы будем формировать команду так, как мы ее представляем. И тут уж неважно, какой агент у хоккеиста. Если спортсмен будет нам полезен, то мы его возьмем.

Еще я прояснил, что именно Валиуллин сохранил тренера Павла Зубова.

Жафяров может остаться в Нижнем

Познакомился поближе с генеральным менеджером «Торпедо» Максимом Гафуровым. Причем начали мы необычно.

— Вот бы и нашего тренера в отставку отправляли, — предложил он.

— Вам не нравится Немировски?

— Нет, но постоянное давление на Хартли с вашей стороны сработало. «Авангард» выиграл кубок.

Что же, теперь мне с этим жить постоянно.

— Как вам удалось взять с рынка сильнейшего форварда АХЛ Кенни Агостино? Это же невероятно.

— Так у нас в «Торонто» свой шпион есть. Огурец, — признался менеджер.

— Кто? — воскликнул я.

— Семен Дер-Аргучинцев, — пояснил Гафуров. — Он с ним и провел переговоры. Объяснил, почему стоит соглашаться на предложение, как хорош Нижний Новгород. Не знаю, почему вас удивляет это приглашение. Мы же серьезный клуб.

Уровня ВХЛ, хотел добавить я, но остановился.

— А что с Дамиром Жафяровым?

— Мы ему сделали очень хорошее квалификационное предложение. Теперь нападающий думает. Многое зависит от редрафта в НХЛ. У команд освободятся места, может быть, будет какое-то хорошее предложение из-за океана. Но если Дамир не уедет, то мы его ждем. Деньги найдем.

Бадюков уходит с КХЛ ТВ

За соседним столиком знакомились друг с другом два представителя «Сочи». Говорят, что Алексей Бадюков все-таки будет по должности главней Андрея Зюзина. Последний остается спортивным директором, но у Бадюкова больше функций.

— Комментировать-то больше не будете? — спросил я у Бадюкова.

— Нет, не получится, — вздохнул он.

Вот мы и узнали главную новость вечера.

Напоследок я послушал арбитра Глеба Лазарева, который только-только отработал в финале чемпионата мира. Ему доверяют решающий матч регулярно на протяжении последних лет. Только на турнире в Германии — Франции оставили без финала.

— Главное отличие в том, что нам сказали не обращать внимания на смены игроков, не свистеть лишнего. Если бы мы работали по правилам КХЛ, то все было бы иначе.

— Круто. А как легче?

— Да тут не вопрос, как легче. Вопрос к тому, как и кто к этому относится. Можно было бы закрыть глаза, но в КХЛ подобное может привести к голу, и тогда начнут предъявлять претензии. Это как с вбрасыванием. На чемпионате мира одни требования, а у нас другие. Но в Европе вообще все иначе.

— Например?

— В Швеции после матча в раздевалку к арбитрам заходят тренеры и обсуждают игру. Вы представляете, что будет, если у нас разрешат? Кто придет?

— Хартли.

— Он-то точно не упустит. Но в Швеции не ругаться приходят, а обсуждать какие-то моменты.

Потому наши судьи и лучшие. У них такой расслабленной обстановки нет.

Зал уже пустел, многие отправлялись домой, по своим делам. Сезон закрыли, но все уже ждут новый. С хоккеем интересней.