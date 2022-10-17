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«Ак Барс» валится в бездну со своим суперсоставом. Шесть поражений подряд — не предел

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Знарок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главному тренеру Олегу Знарку пора менять все.

Старые принципы не работают

Когда генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин собирал в межсезонье дрим-тим для Олега Знарка, мало кто мог подумать, что уже в октябре один из самых титулованных специалистов лиги установит клубный антирекорд, проиграв шесть матчей подряд, а в прессе поползут разговоры о его отставке. После тирании Дмитрия Квартальнова новому тренеру казанцы создали максимально тепличные условия: заманили Радулова, подвезли Шипачева, Галиева и Войнова, забрали с рынка один из самых ценных лотов в лице Кирилла Семенова и собрали, пожалуй, лучшую центральную ось в лиге. Мало того, сколотили приличный по нынешним меркам татарский вратарский тандем. И, наконец, главное — позволили собрать тренерский штаб из полностью «своих» людей.

Олег Знарок. Знарок срывается на журналистов, «Авангард» громят, «Трактор» валится. В КХЛ становится жарко

Глядя на то, как в столице Татарстана рождается настоящий монстр, многим летом хотелось заранее короновать его и крикнуть что-то вроде воробьевского: «Отдайте им кубок». В руководстве действительно сделали все, чтобы качественно обновить команду и довериться новому тренеру. В Казани не учли только одного: сам Знарок после однолетнего отдыха от клубной работы не изменился и меняться не желает.

Что мы знаем о Знарке-тренере? Он строит свой хоккей за счет постоянной работы, хорошей «физики», строжайших правил при игре в своей и средних зонах, а мастерству зачастую предпочитает характер, самоотверженность и самопожертвование. Так было в ХК МВД, чемпионском «Динамо», СКА и даже в сборной России. Что мы знаем о Знарке-человеке? Он настоящий вожак, мотиватор и отец для игроков, который всегда стоит горой за своих и до конца верит в собственные принципы. Не зря же 31% российских энхаэловцев назвали его лучшим тренером, с которым они когда-либо работали. И, похоже, сейчас верность своим взглядам и помощникам — главные проблемы Олега Валерьевича.

Вадим Шипачев и Александр Радулов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Шипачев и Александр Радулов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Старые игровые схемы — тоже

Чтобы понять, во что хочет играть Знарок в «Ак Барсе», достаточно посмотреть на любую из его бывших команд. Кажется, в идеале казанцы должны отзеркаливать чемпионский СКА образца 2016-2018 годов, который придерживался его схем, с поправкой на повышенный уровень исполнителей. Но в октябре они выглядят настолько аморфно и серо, что разглядеть хоть сколько-нибудь четкий рисунок порой попросту невозможно. Куда более наглядно у татарстанцев прослеживаются проблемы — ужасное физическое состояние и воистину отвратительное большинство.

Олег Знарок с&nbsp;Кубком Гагарина в&nbsp;2017 году. «Знарок выиграл три кубка — что, четвертый не захочет?» Зачем «Ак Барс» взял титулованного тренера

С первым делать долгоиграющие выводы пока рано. Те же низкие скорости вполне можно объяснить предсезонкой Знарка и желанием вывести команду на пик к намеченной дате. Хотя количество шайб, пропущенных из-за тяжелых ног и в атаках с ходу, точно должно настораживать. А вот о многомиллионном большинстве «Ак Барса» (14%, 20-е место в лиге), разродившемся голом лишь в 9-м матче регулярки, впору слагать легенды. Но разве мы не помним, что беды с реализацией лишнего у Знарка были еще на Кубке мира в 2016-м, когда сборная Россия со всеми энхаэловскими звездами в составе так и не смогла похвастаться шайбой в численном преимуществе?

Сейчас ситуация у него аналогичная — при шикарном подборе мастеров его спецбригады откровенно мучаются. Однако лекарства от этой болезни, как и шесть лет назад, у тренера нет. И здесь помощь могла бы прийти со стороны от нового человека со свежим взглядом и идеями. Правда, тут все упирается в одно «но» — Знарок полностью доверяет своему помощнику Юрию Бабенко — по сути, приехавшему учиться у человека, с которым, будучи игроком, выиграл два Кубка Гагарина — и вряд ли даст сделать его ритуальной жертвой ради фигуры извне.

Пожалуй, самый наглядный и свежий пример того, как один человек может изменить игру спецбригад, — нынешняя «Сибирь». Если при друге Андрея Мартемьянова Александре Гольце новосибирцы в прошлой регулярке были одними из аутсайдеров КХЛ по игре в большинстве, то в этой после появления в тренерском штабе Сергея Кривокрасова уверенно идут на шестом месте. И здесь надо понимать одну простую вещь: поработавший в Европе и Северной Америке Кривокрасов — точно не стопроцентный единомышленник довольно консервативного и старомодного Мартемьянова. Он пришел извне. Однако ради общего блага Мартемьянов под влиянием его идей готов меняться и идти в ногу со временем. А что самое важное — казавшийся динозавром тренер не считает зазорным это публично признавать.

Олег Знарок. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Знарок.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Готов ли на такой радикальный шаг его коллега и бывший партнер по юниорской сборной СССР? Очевидно, нет. Вместо рефлексии и поиска новых концепций он слепо продолжает верить в старые, кидается на журналистов на пресс-конференциях и наотрез отказывается объяснять свои шаги. Когда-то Олег Валерьевич был законодателем мод в КХЛ, напомнив, что можно выигрывать кубки за счет характера, мышц, честной беготни и скорости. С тех пор хоккей успел несколько раз эволюционировать, и теперь простой пахоты и строгих шаблонов недостаточно — играть «по рельсам» научились практически все. Проблема в том, что сам Знарок остался прежним — он использует одни и те же раскаты, те же схемы построения в середине, те же варианты входа в чужую зону. И если он не станет гибче, то «Ак Барсу» так и придется рассчитывать на периодические выплески энергии от Александра Радулова. Только в свои 36 лет нижнетагильская АЭС не может из матча в матч заряжать всю команду.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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