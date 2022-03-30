Бывший вратарь СКА стал лучшим в Америке... В третьей по силе лиге, куда он скатился из НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

В Магнитогорске был сыгран пятый и решающий матч второго раунда плей-офф МХЛ между «Стальными лисами» и «Омскими ястребами». На этой стадии команды играют до трех побед, что, конечно, не совсем правильно, но большие клубы стараются сэкономить на молодежи, чтобы потом привезти иностранцев, сбегающих при первых сложностях. Решающий матч на Урале стал лучшей рекламой турнира. Фантастическая развязка. Магнитогорцы до 44-й минуты вели со счетом 4:1, но упустили победу в основное время, а во втором овертайме пропустили решающий бросок. В дополнительное время команды не ждали ошибок друг друга. Как только входили в зону, так сразу организовывали какой-то опасный момент.

Обе команды возглавляют тренеры-дебютанты. Станислав Шумик с «лисами» выиграл конференцию, Виталий Черночуб удивлял ярким хоккеем в первой части регулярного чемпионата, но потом молодые ребята немного подустали. Оба не могли рассчитывать на оптимальный состав. По два игрока, которые бы могли помочь, находятся в расположении клубов КХЛ. Соперники похожи тем, что играют первым номером, а тренеры позволяют своим хоккеистам творить. И эта серия, кроме первого матча (тогда омская команда победила со счетом — 1:0), была результативной. И игра, и пресс-конференция, да и весь сезон убедили в том, что в нынешней ситуации большие клубы должны давать развиваться молодым специалистам. Шумик и Черночуб любят хоккей, относятся к нему серьезно, для них работа — не повинность. Шумик позже показал, что может достойно вести себя после поражений, а Черночуб поразил во время игры: какими-то моментальными решениями он сумел изменить ход встречи. Вместо того чтобы тасовать старую колоду из тренеров, стоит обратить внимание на тех, кто честно трудится в МХЛ.

В следующий раунд вышел «Ирбис», выигравший серию у «Чайки», хотя после первых двух игр уступал в серии 0-2. Омичи и казанцы в следующем раунде сыграют уже с западными клубами, но с кем именно, станет известно только вечером в среду, когда сыграют «Красная Армия» и «Локо».

Лучший

В ECHL, которую мы называем ист-костом, лучшим голкипером прошедшей недели стал Алексей Мельничук. Не первый раз в лиге отмечают наших голкиперов. Такое же звание однажды получил Даниил Чечелев из системы «Калгари». Как же в лиге Восточного побережья оказался Алексей? В последний день дедлайна НХЛ его обменяли из «Сан-Хосе» в «Тампу». В Северной Америке обычно не объясняют, почему совершают те или иные сделки, особенно если это не касается звезд, но, видимо, в Калифорнии больше не рассчитывают на Алексея. Контракт у вратаря заканчивался, своим шансом в НХЛ он, будем честными, не воспользовался, а за него «Барракуды» получили форварда Антуана Морана.

Для Мельничука переход в «Тампу» — это худший вариант из возможных. В системе «молний» нет места не только в НХЛ из-за Андрея Василевского, но и в АХЛ. В фарм-клубе опытный Макс Легаси, а также Амир Мифтахов, у которого первый сезон за океаном. Мельничука отправили в ECHL, и есть сомнения, что он оттуда выберется. Дебют у питерского вратаря получился неудачным. В первой встрече его заменили на 39-й секунде, но совершенно непонятно, по какой причине. Но в следующих двух встречах он сыграл довольно надежно, выиграл два матча и получил приз от лиги. Только это совершенно не та награда, которой стоит гордиться. Вряд ли «Тампа» предложит ему контракт этим летом. Если голкипера не обменяют, то он может вернуться домой, но в России Мельничук принадлежит СКА, а там непредсказуемо относятся к активам. В прошлый раз разрешили поиграть за «Торпедо», но что будет следующим летом — никто не знает.

Контракты

«Нефтехимик» продолжает формировать состав на следующий сезон. Пока официально не объявлено, что новый хозяин предприятия вообще будет помогать хоккейному клубу. Напомним, что теперь формально владелец нижнекамского клуба — «Сибур». Во время бизнес-сделки они гарантировали, что не бросят городские социальные проекты, но без подробностей. Непонятно ведь, является ли хоккейный клуб КХЛ тем, без чего не сможет жить город. Не слишком ли дорого давать 375 миллионов только на зарплаты хоккеистам? Но, видимо, стороны как-то договорились, иначе клуб не стал бы продлевать контракты с игроками.

За минувшую неделю в Нижнекамске новое соглашение заключил вратарь Александр Судницин, и три форварда — Эдуард Гиматов, Сергей Купцов и Вячеслав Лещенко. Вряд ли там фигурируют большие суммы. У первых трех игроков неустойчивое положение в КХЛ. Александр вообще с трудом нашел работу, Эдуард после перехода в «Спартак» застрял в ВХЛ, а Купцов дебютировал в лиге только в нынешнем сезоне.

С Лещенко другая ситуация. Талантливый хоккеист в последние годы только и делал, что менял команды. Причем, вспоминая уникальную технику, шанс давали вполне серьезные клубы. Он долго был в «Спартаке», а как-то шесть игр провел за «Ак Барс». Но затем уроженец Балашихи проехался по низам — «Сочи», «Куньлунь», «Витязь». Переезд в Нижнекамск был из этой серии, но при Олеге Леонтьеве Лещенко внезапно ожил. 8 заброшенных шайб в 10 матчах регулярного чемпионата, довольно бодрый плей-офф. Для него «Нефтехимик» — последний шанс, видимо, сам хоккеист это отчетливо понял. Уверен, что с клубом они быстро нашли общий язык на переговорах. Теперь хотелось бы получить комментарий от клуба — насколько устойчиво их финансовое положение.