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Хоккей без зрителей должен остаться в прошлом. Сколько человек пустят на матчи в разных городах?

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Болельщик на матче КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Как будут пускать болельщиков на КХЛ. Фото «СЭ»
Болельщик на матче КХЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Объясняем ситуацию с посещаемостью в связи с ковид-мерами в регионах и странах команд лиги.
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Новый сезон КХЛ начинается с прежними надоевшими ограничениями. В стране продолжается борьба с ковидом — и клубы, естественно, не остаются в стороне. Вирус, как и год назад, вмешивается в планы маркетинговых и билетных отделов. Ситуация остается напряженной, и команды вынужденно ограничили квоты посещаемости домашних матчей.

Решения о форматах массовых мероприятий принимают, конечно же, не клубы, а региональные власти. Поэтому в разных клубах различается доступная посещаемость. Каждый регион, исходя из ковидной обстановки и коэффициента распространения вируса, самостоятельно устанавливает требования по заполняемости арен. Заседания оперативного штаба проходят несколько раз в неделю, так что новостей и изменений — как в лучшую, так и в худшую сторону — стоит ждать чуть ли не ежедневно.

Радует, что пустых трибун не предвидится ни в одном городе КХЛ. Только на первый взгляд разница между тысячей зрителей и их отсутствием кажется несущественной. В тех же Магнитогорске и Челябинске, где арены вмещают под 8 тысяч человек и где хоккей — отдушина после тяжких рабочих дней, рады и минимальной квоте. Хуже дела обстоят в Екатеринбурге — на матчи «Автомобилиста» попадут только 500 человек. Это лишь девять процентов от общей заполняемости «Уральца», который вмещает 5545 зрителей.

Надеются на увеличение квоты и в Уфе, где пока Роспотребнадзор разрешил пустить посмотреть на Теему Хартикайнена и компанию только 1000 болельщиков, как это было и на предсезонке. Урал и Поволжье столкнулись с самыми суровыми требованиями. Например, в Новосибирске планируют заполнить дворец как минимум наполовину. Генеральный директор Кирилл Фастовский отмечал, что клуб обратился с просьбой к Министерству спорта и губернатору области о возможности дополнительного допуска зрителей, прошедших вакцинацию. «Сибирь» готова выделить отдельный сектор или ряды для владельцев QR-кодов.

СКА пока не определились, сколько зрителей пустят на игры. Армейцы ждут предписаний от надзорных органов Санкт-Петербурга. А в Хельсинки получат доступ на матчи только владельцы клубных карт — абонементов. Без ограничений пройдут матчи в Минске и Риге, но двери откроют только для переболевших ковидом или тех, кто прошел вакцинацию.

Илья Ковальчук.«СЭ» прогнозирует сезон КХЛ: «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина, Ковальчук вернется в лигу

«Барыс» начнет сезон с заполненными на 30 процентов трибунами. На матчи будут допущены только лица с «зеленым» статусом: те, кто привился, сдал актуальный ПЦР-тест (не позднее 72 часов до стартового вбрасывания) или переболел ковидом в течение трех последних месяцев. Контроль за соблюдением требований проведут с помощью приложения ASHYQ («Ашик»). За счет интеграции с базой Минздрава оно определяет статус гражданина и то, является ли он носителем коронавируса.

Странно распределились квоты посещаемости в Москве. Игры «Спартака» и «Динамо» увидят 3 тысячи человек, а ЦСКА — только 500. Как ни странно, это связано с разными московскими округами, в которых играют команды. А на матч открытия КХЛ между московскими армейцами и «Авангардом», который пройдет в Балашихе, пустят лишь 1000 зрителей. Впрочем, не исключено, что в ближайшее время власти разрешат увеличить заполняемость с учетом соблюдения всех антиковидных требований.

Как будут пускать болельщиков на КХЛ. Фото "СЭ"
Как будут пускать болельщиков на КХЛ. Фото «СЭ»

Ситуация с коронавирусом стремительно меняется, и предсказать, сколько новых заболевших выявят завтра или на следующей неделе, архисложно. Роспотребнадзор ожидаемо перестраховывается, продвигая запреты и ограничения на массовые мероприятия. Не обходится без двойных стандартов, когда, к примеру, на концерт известного исполнителя пропускают в разы больше фанатов, чем на хоккейные матчи. Отмечу позитивный тренд, что не осталось арен, где играют при пустых трибунах, и клубы небезосновательно надеются на повышения допустимых квот. Камерный хоккей без зрителей должен остаться в прошлом. Без сопутствующего антуража это совсем не та игра, по которой мы сходим с ума.

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