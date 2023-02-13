«Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Поговорили с нападающим «Сочи» и претендентом на высокие позиции ближайшего драфта НХЛ Матвеем Мичковым.

Текущий сезон складывается событийно для Матвея Мичкова. Регулярный чемпионат молодой нападающий начал в системе СКА, а в конце декабря на правах аренды перешел в «Сочи». В южном клубе форвард освоился в КХЛ. За 20 матчей Мичков набрал 13 (7+6) очков. Смена команды только подогрела интерес к прогрессу главного русского таланта, который в 2023 году выходит на драфт НХЛ. В интервью «СЭ» Матвей рассказал не только о хоккее, но и о жизни в Сочи, навалившемся внимании и самой неожиданной просьбе болельщиков.

Внимание общественности и мотивация

— Когда договаривался через пресс-службу «Сочи» об интервью, мне говорили, что запросов на вас поступает очень много. И из России, и из Северной Америки.

— Все эти вопросы решаются через пресс-атташе. Он говорит мне, когда нужно дать интервью, а когда лучше отказаться. Мы советуемся вместе. Я открыт для интервью. Мне это несложно. Если журналистам интересно, я всегда готов поговорить и ответить на все вопросы.

— Привыкли к повышенному вниманию?

— Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.

— Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?

— Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.

— Говоря об интервью. Какие вопросы вам лучше не задавать?

— Таких вопросов нет. Все они, честно говоря, стандартные. На все вопросы держал в голове подготовленные ответы.

— Прямо на все?

— На многие. Журналисты в основном задают те же самые вопросы. Каждый журналист спрашивает об одних и тех же темах. У меня одна позиция. Бывает, что даю одинаковые ответы на повторяющиеся вопросы.

— На английском языке готовы дать интервью?

— Если только на ломаном и с переводчиком. Всех слов я не знаю. Полностью давать интервью на английском пока не готов.

— Вы учите английский?

— Да, потихоньку учу. Время еще есть.

— Ярослав Аскаров подписывал еще до отъезда в Северную Америку личные рекламные контракты. Вам поступали такие предложения?

— Поступали, но, к сожалению, не со всеми получается сотрудничать.

— Есть позиции, которые вы не хотите рекламировать? Например, пиво?

— С пивом и алкоголем сотрудничать не предлагали.

— Но вы бы и не стали?

— Нет, алкоголь бы я не стал рекламировать.

— В какой момент почувствовали пик популярности?

— В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной. Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре.

— Тот лакросс со шведами крутили во всех социальных сетях.

— Да. Подписчиков после него сразу добавилось.

— Подписчики пытаются с вами познакомиться или пообщаться?

— Мне писали и пишут разные люди. Могу прочитать, но никому не отвечаю. Знаете, человек может писать хорошо, ты ему ответишь, а он может оказаться ставочником. Сделал ставку, и команда проиграла. Потом в личку пишут гадости из-за проигранной ставки. Стараюсь больше общаться с близкими, друзьями и людьми, с которыми знаком с детства.

— Какая самая странная просьба от болельщиков?

— Дать автограф на кроссовке.

— На кроссовке?

— Да. На Джорданах. Знаю эту модель. Она очень дорогая. Удивился, когда попросили об этом. Спросил: реально расписаться на кроссовке? Человек ответил: «Да, мне больше не на чем. Распишись на кроссовке». Пришлось расписываться.

— В регионах после игр болельщики часто просят клюшки у хоккеистов. В Сочи так же?

— Конечно. Молодые парни, которые следят за хоккеем и ходят на каждый матч, просят клюшку. К сожалению, не получается отдавать каждому. Есть определенные сложности с поставкой клюшек в Россию. Могу за сезон дать болельщикам пару клюшек. Когда мы играли в Москве на турнире по хоккею 3х3, я отдал клюшку маленькому ребенку.

— В чем особенность вашей клюшки?

— Я с детства играю клюшками Warrior. Привык к ним. Мой загиб специфичен и отличается от других. Крюк, грубо говоря, больше загнут. Играю таким загибом с детства. Сначала я играл обычной клюшкой, потом папа дал попробовать другую. Мне она сразу понравилась: удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее. Решил остановиться на ней и до сих пор играю этой клюшкой.

— Сейчас ваша клюшка уже делается по спецзаказу?

— Сейчас — да. И фамилию пишут, и имя.

Матвей Мичков в матче против СКА. ХК «Сочи»

Жизнь в Сочи и Перми

— В чем главная особенность игры в «Сочи»?

— Когда я только пришел, понял, что отличается стиль игры в СКА и «Сочи». В «Сочи» надо лучше играть в обороне, чтобы быстрее переключаться в атаку. СКА — более атакующая команда, которая забивает много голов. Когда перешел в «Сочи», уделил больше внимания игре в обороне. За короткое время мне нужно было научиться этому делу: играть на своем месте, возвращаться назад. Всем ребятам здесь непросто играть в обороне. Надо помогать друг другу, всегда идти в спаренный отбор, чтобы дружно обороняться. Если будет все хорошо с обороной, то в атаке мы свое забьем.

— Раньше у вас были проблемы с игрой в обороне?

— В КХЛ взрослый хоккей. Все немного по-другому. Отличаются тренерские запросы. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что от меня хочет тренер в обороне. Старался выполнять каждую просьбу и прислушивался к каждой установке.

— Вам, пермяку, вдвойне приятно жить в солнечном Сочи?

— Честно говоря, да. Очень классная погода, очень красивый город. В Сочи мне все нравится. Но знаете, когда приехали в Москву после Сочи, такое чувство, что отвык от холода. Другая атмосфера. Раньше, когда играл в ВХЛ, из Санкт-Петербурга летали в Ханты-Мансийск, Новокузнецк. Казалось, там так холодно. А сейчас, прилетев в Москву, уже не по себе. Тепло приятнее.

— В Сочи хватает время посетить горнолыжный курорт и другие места?

— Конечно. Свободное время есть. Мне дали два выходных на восстановление, когда я не играл с «Витязем». Я съездил на Красную Поляну. Посмотрел красивые места. Много туристов, которые катаются на лыжах и сноуборде. Но я не стал кататься. Есть риск получить травму. Просто съездил, вкусно поел, вернулся в Адлер и начал готовиться к игре со «Спартаком».

Матвей Мичков. ХК «Сочи»

— Слышал, что при Андрее Назарове в «Сочи» запрещали кататься на электросамокатах. Сейчас это правильно действует?

— Да, тоже слышал об этом. Сейчас — не знаю. Я пару раз прокатился на самокатах. Вроде бы, никто не запрещал.

— Сочи, Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь — какой город вам ближе по душе?

— Каждый город по-своему прекрасен. Мне очень сильно нравился Ярославль. Спокойный тихий город. Лежит к нему душа. Царит спокойная атмосфера без суеты. Москва и Санкт-Петербург все-таки немного отличаются. Санкт-Петербург тоже красивый город, но там постоянное движение и суета. Люди куда-то торопятся, бегут. Какое-то время заняло, чтобы адаптироваться. В Сочи я бывал раньше. Открытий для себя не сделал — тоже хороший город для жизни.

— Что помните из детских воспоминаний о Перми?

— Я раньше все время проводил в ледовой арене. Не сказал бы, что я часто где-то гулял. Все время тренировался. Мог сходить раз в месяц с родителями в торговый центр в кино. Пермь — хороший город с большой историей. Каждому, кто там не был, стоит приехать. Думаю, вам понравится.

— А куда сходить, если я собрался в Пермь?

— На набережную. Красивая Пермь II. Есть хорошие рестораны.

— Вы сказали, что много времени в детстве проводили на ледовой арене. А как же образовательная школа?

— Я почти не ходил в школу. Дома вечерами делал домашнее задание и относил в школу, чтобы мне ставили оценки. И до седьмого класса я учился без четверок — на одни пятерки! Потом появились четверки. Стало меньше времени, начались разные выезды — в таком графике тяжело совмещать учебу и хоккей.

— Сейчас в вашей жизни много хоккея, помимо тренировок и игр с командой?

— Я слежу за всем хоккеем. В свободное время предпочитаю смотреть обзоры КХЛ, МХЛ, ВХЛ, НХЛ. Слежу за всеми лигами, знаю всех игроков. Всегда интересно смотреть за кем-то и чему-то учиться.

Матвей Мичков. ХК «Сочи»

Взрослый хоккей

— Сейчас, когда вы поиграли месяц в КХЛ, понимаете, что помешало зайти в основу СКА?

— Я не задумываюсь об этом. Моя задача — выкладываться на максимум на тренировках. В какой команде я бы ни играл, всегда надо показывать свой характер и пробиваться в состав. Не все зависит от меня. Я буду выходить на лед, показывать свой хоккей и помогать команде. А дальше — посмотрим. Где мне скажут, там я и буду играть.

— Чему по-хоккейному научило время в ВХЛ?

— Я вернулся в ВХЛ после неприятной травмы. Сразу начал забивать и отдавать передачи. ВХЛ, прежде всего, научила тому, что мелкая ошибка с мужиками может значить многое. В разных командах есть премии и так далее. Каждый игрок выкладывается на максимум. Все бьются за свою семью и за то, чтобы ее обеспечить. Никто сдаваться просто так не будет. В детском или юношеском хоккее человек может не побежать в оборону. В ВХЛ такого нет. Все игры интересные и тяжелые. Всегда надо выкладываться на сто процентов. Всегда хотелось победить.

— Вы говорили, что готовы сыграть за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Но ведь можно встретиться со знакомыми из «СКА-1946». Что будет значить для вас эта серия?

— Играть за «Капитан» готов. Если скажут играть в МХЛ, то буду делать все возможное, чтобы выиграть Кубок Харламова.

— Сергею Иванову из «СКА-1946» легче будет лакросс забить? Вы ведь хорошо его знаете.

— Сергея я знаю хорошо, но и он меня знает. Мы в равных условиях. Все зависит от игрового момента и ситуации. Сергей — отличный вратарь.

— В интервью он мне рассказывал, что вы обстучали ему весь шлем, когда тренировали лакроссы.

— Не знаю, не знаю. Когда пытался сделать лакросс на тренировках, всегда забивал ему. А если без шуток, то пятьдесят на пятьдесят. Половину лакроссов он отбивал. Сергей грамотно играет в воротах. Ему бывает сложно забить.

— В чем сложность исполнения лакросса?

— Если появилось время за воротами, смотришь на шайбу, поднимаешь ее и забиваешь.

— Сейчас вы и Иван Мирошниченко играете в КХЛ. Можно сказать, что время юниоров вашего года пришло?

— Да. Здорово, что нам дают возможность играть в КХЛ. Дальше все зависит от нас — от меня, от Вани. Желаю ему только удачи. Слежу за его игрой. Дай Бог, чтобы и у него, и меня все получилось.

— Я не стану спрашивать вас про драфт — коллеги задали достаточно вопросов на эту тему. Хочется получить от вас краткий репорт на конкурентов за лидерство: Бедард, Фантилли, Дворски, Смит. Вы же играли против них на разных турнирах.

— Со Смитом, мне кажется, я ни разу не пересекался. Дворски очень хороший парень, мой друг. Мы знакомы с детства. Он очень здорово разговаривает на русском языке. Мы вместе ездили в тренинг-кэмп, когда мне было 14 лет. У него хороший бросок и чувство гола. Здорово играет на вбрасываниях и в обороне — это одна из его сильных сторон. С Фантилли мы много раз пересекались. Он физически сильный парень. По Бедарду — вы все сами видели: хороший бросок, голевое чутье, отличное видение площадки.