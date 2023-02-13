«Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности
Текущий сезон складывается событийно для Матвея Мичкова. Регулярный чемпионат молодой нападающий начал в системе СКА, а в конце декабря на правах аренды перешел в «Сочи». В южном клубе форвард освоился в КХЛ. За 20 матчей Мичков набрал 13 (7+6) очков. Смена команды только подогрела интерес к прогрессу главного русского таланта, который в 2023 году выходит на драфт НХЛ. В интервью «СЭ» Матвей рассказал не только о хоккее, но и о жизни в Сочи, навалившемся внимании и самой неожиданной просьбе болельщиков.
Внимание общественности и мотивация
— Когда договаривался через пресс-службу «Сочи» об интервью, мне говорили, что запросов на вас поступает очень много. И из России, и из Северной Америки.
— Все эти вопросы решаются через пресс-атташе. Он говорит мне, когда нужно дать интервью, а когда лучше отказаться. Мы советуемся вместе. Я открыт для интервью. Мне это несложно. Если журналистам интересно, я всегда готов поговорить и ответить на все вопросы.
— Привыкли к повышенному вниманию?
— Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.
— Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?
— Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.
— Говоря об интервью. Какие вопросы вам лучше не задавать?
— Таких вопросов нет. Все они, честно говоря, стандартные. На все вопросы держал в голове подготовленные ответы.
— Прямо на все?
— На многие. Журналисты в основном задают те же самые вопросы. Каждый журналист спрашивает об одних и тех же темах. У меня одна позиция. Бывает, что даю одинаковые ответы на повторяющиеся вопросы.
— На английском языке готовы дать интервью?
— Если только на ломаном и с переводчиком. Всех слов я не знаю. Полностью давать интервью на английском пока не готов.
— Вы учите английский?
— Да, потихоньку учу. Время еще есть.
— Ярослав Аскаров подписывал еще до отъезда в Северную Америку личные рекламные контракты. Вам поступали такие предложения?
— Поступали, но, к сожалению, не со всеми получается сотрудничать.
— Есть позиции, которые вы не хотите рекламировать? Например, пиво?
— С пивом и алкоголем сотрудничать не предлагали.
— Но вы бы и не стали?
— Нет, алкоголь бы я не стал рекламировать.
— В какой момент почувствовали пик популярности?
— В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной. Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре.
— Тот лакросс со шведами крутили во всех социальных сетях.
— Да. Подписчиков после него сразу добавилось.
— Подписчики пытаются с вами познакомиться или пообщаться?
— Мне писали и пишут разные люди. Могу прочитать, но никому не отвечаю. Знаете, человек может писать хорошо, ты ему ответишь, а он может оказаться ставочником. Сделал ставку, и команда проиграла. Потом в личку пишут гадости из-за проигранной ставки. Стараюсь больше общаться с близкими, друзьями и людьми, с которыми знаком с детства.
— Какая самая странная просьба от болельщиков?
— Дать автограф на кроссовке.
— На кроссовке?
— Да. На Джорданах. Знаю эту модель. Она очень дорогая. Удивился, когда попросили об этом. Спросил: реально расписаться на кроссовке? Человек ответил: «Да, мне больше не на чем. Распишись на кроссовке». Пришлось расписываться.
— В регионах после игр болельщики часто просят клюшки у хоккеистов. В Сочи так же?
— Конечно. Молодые парни, которые следят за хоккеем и ходят на каждый матч, просят клюшку. К сожалению, не получается отдавать каждому. Есть определенные сложности с поставкой клюшек в Россию. Могу за сезон дать болельщикам пару клюшек. Когда мы играли в Москве на турнире по хоккею 3х3, я отдал клюшку маленькому ребенку.
— В чем особенность вашей клюшки?
— Я с детства играю клюшками Warrior. Привык к ним. Мой загиб специфичен и отличается от других. Крюк, грубо говоря, больше загнут. Играю таким загибом с детства. Сначала я играл обычной клюшкой, потом папа дал попробовать другую. Мне она сразу понравилась: удобнее убирать шайбу под себя, броски летят точнее. Решил остановиться на ней и до сих пор играю этой клюшкой.
— Сейчас ваша клюшка уже делается по спецзаказу?
— Сейчас — да. И фамилию пишут, и имя.
Жизнь в Сочи и Перми
— В чем главная особенность игры в «Сочи»?
— Когда я только пришел, понял, что отличается стиль игры в СКА и «Сочи». В «Сочи» надо лучше играть в обороне, чтобы быстрее переключаться в атаку. СКА — более атакующая команда, которая забивает много голов. Когда перешел в «Сочи», уделил больше внимания игре в обороне. За короткое время мне нужно было научиться этому делу: играть на своем месте, возвращаться назад. Всем ребятам здесь непросто играть в обороне. Надо помогать друг другу, всегда идти в спаренный отбор, чтобы дружно обороняться. Если будет все хорошо с обороной, то в атаке мы свое забьем.
— Раньше у вас были проблемы с игрой в обороне?
— В КХЛ взрослый хоккей. Все немного по-другому. Отличаются тренерские запросы. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что от меня хочет тренер в обороне. Старался выполнять каждую просьбу и прислушивался к каждой установке.
— Вам, пермяку, вдвойне приятно жить в солнечном Сочи?
— Честно говоря, да. Очень классная погода, очень красивый город. В Сочи мне все нравится. Но знаете, когда приехали в Москву после Сочи, такое чувство, что отвык от холода. Другая атмосфера. Раньше, когда играл в ВХЛ, из Санкт-Петербурга летали в Ханты-Мансийск, Новокузнецк. Казалось, там так холодно. А сейчас, прилетев в Москву, уже не по себе. Тепло приятнее.
— В Сочи хватает время посетить горнолыжный курорт и другие места?
— Конечно. Свободное время есть. Мне дали два выходных на восстановление, когда я не играл с «Витязем». Я съездил на Красную Поляну. Посмотрел красивые места. Много туристов, которые катаются на лыжах и сноуборде. Но я не стал кататься. Есть риск получить травму. Просто съездил, вкусно поел, вернулся в Адлер и начал готовиться к игре со «Спартаком».
— Слышал, что при Андрее Назарове в «Сочи» запрещали кататься на электросамокатах. Сейчас это правильно действует?
— Да, тоже слышал об этом. Сейчас — не знаю. Я пару раз прокатился на самокатах. Вроде бы, никто не запрещал.
— Сочи, Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь — какой город вам ближе по душе?
— Каждый город по-своему прекрасен. Мне очень сильно нравился Ярославль. Спокойный тихий город. Лежит к нему душа. Царит спокойная атмосфера без суеты. Москва и Санкт-Петербург все-таки немного отличаются. Санкт-Петербург тоже красивый город, но там постоянное движение и суета. Люди куда-то торопятся, бегут. Какое-то время заняло, чтобы адаптироваться. В Сочи я бывал раньше. Открытий для себя не сделал — тоже хороший город для жизни.
— Что помните из детских воспоминаний о Перми?
— Я раньше все время проводил в ледовой арене. Не сказал бы, что я часто где-то гулял. Все время тренировался. Мог сходить раз в месяц с родителями в торговый центр в кино. Пермь — хороший город с большой историей. Каждому, кто там не был, стоит приехать. Думаю, вам понравится.
— А куда сходить, если я собрался в Пермь?
— На набережную. Красивая Пермь II. Есть хорошие рестораны.
— Вы сказали, что много времени в детстве проводили на ледовой арене. А как же образовательная школа?
— Я почти не ходил в школу. Дома вечерами делал домашнее задание и относил в школу, чтобы мне ставили оценки. И до седьмого класса я учился без четверок — на одни пятерки! Потом появились четверки. Стало меньше времени, начались разные выезды — в таком графике тяжело совмещать учебу и хоккей.
— Сейчас в вашей жизни много хоккея, помимо тренировок и игр с командой?
— Я слежу за всем хоккеем. В свободное время предпочитаю смотреть обзоры КХЛ, МХЛ, ВХЛ, НХЛ. Слежу за всеми лигами, знаю всех игроков. Всегда интересно смотреть за кем-то и чему-то учиться.
Взрослый хоккей
— Сейчас, когда вы поиграли месяц в КХЛ, понимаете, что помешало зайти в основу СКА?
— Я не задумываюсь об этом. Моя задача — выкладываться на максимум на тренировках. В какой команде я бы ни играл, всегда надо показывать свой характер и пробиваться в состав. Не все зависит от меня. Я буду выходить на лед, показывать свой хоккей и помогать команде. А дальше — посмотрим. Где мне скажут, там я и буду играть.
— Чему по-хоккейному научило время в ВХЛ?
— Я вернулся в ВХЛ после неприятной травмы. Сразу начал забивать и отдавать передачи. ВХЛ, прежде всего, научила тому, что мелкая ошибка с мужиками может значить многое. В разных командах есть премии и так далее. Каждый игрок выкладывается на максимум. Все бьются за свою семью и за то, чтобы ее обеспечить. Никто сдаваться просто так не будет. В детском или юношеском хоккее человек может не побежать в оборону. В ВХЛ такого нет. Все игры интересные и тяжелые. Всегда надо выкладываться на сто процентов. Всегда хотелось победить.
— Вы говорили, что готовы сыграть за «Капитан» в плей-офф МХЛ. Но ведь можно встретиться со знакомыми из «СКА-1946». Что будет значить для вас эта серия?
— Играть за «Капитан» готов. Если скажут играть в МХЛ, то буду делать все возможное, чтобы выиграть Кубок Харламова.
— Сергею Иванову из «СКА-1946» легче будет лакросс забить? Вы ведь хорошо его знаете.
— Сергея я знаю хорошо, но и он меня знает. Мы в равных условиях. Все зависит от игрового момента и ситуации. Сергей — отличный вратарь.
— В интервью он мне рассказывал, что вы обстучали ему весь шлем, когда тренировали лакроссы.
— Не знаю, не знаю. Когда пытался сделать лакросс на тренировках, всегда забивал ему. А если без шуток, то пятьдесят на пятьдесят. Половину лакроссов он отбивал. Сергей грамотно играет в воротах. Ему бывает сложно забить.
— В чем сложность исполнения лакросса?
— Если появилось время за воротами, смотришь на шайбу, поднимаешь ее и забиваешь.
— Сейчас вы и Иван Мирошниченко играете в КХЛ. Можно сказать, что время юниоров вашего года пришло?
— Да. Здорово, что нам дают возможность играть в КХЛ. Дальше все зависит от нас — от меня, от Вани. Желаю ему только удачи. Слежу за его игрой. Дай Бог, чтобы и у него, и меня все получилось.
— Я не стану спрашивать вас про драфт — коллеги задали достаточно вопросов на эту тему. Хочется получить от вас краткий репорт на конкурентов за лидерство: Бедард, Фантилли, Дворски, Смит. Вы же играли против них на разных турнирах.
— Со Смитом, мне кажется, я ни разу не пересекался. Дворски очень хороший парень, мой друг. Мы знакомы с детства. Он очень здорово разговаривает на русском языке. Мы вместе ездили в тренинг-кэмп, когда мне было 14 лет. У него хороший бросок и чувство гола. Здорово играет на вбрасываниях и в обороне — это одна из его сильных сторон. С Фантилли мы много раз пересекались. Он физически сильный парень. По Бедарду — вы все сами видели: хороший бросок, голевое чутье, отличное видение площадки.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|- : -
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -