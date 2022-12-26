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Сегодня, 17:03

Перенесший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ. Он стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ

Перенесший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
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Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Авангард»

18-летний форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко, перенесший тяжелое заболевание лимфома Ходжкина, забил свой дебютный гол в КХЛ.

На 17-й минуте встречи регулярного матча КХЛ с «Барысом» он поразил ворота Никиты Бояркина.

Иван Мирошниченко стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ — 18 лет и 325 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.

ХК Авангард
ХК Барыс
Иван Мирошниченко
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