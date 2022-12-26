Перенесший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в КХЛ. Он стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ

18-летний форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко, перенесший тяжелое заболевание лимфома Ходжкина, забил свой дебютный гол в КХЛ.

На 17-й минуте встречи регулярного матча КХЛ с «Барысом» он поразил ворота Никиты Бояркина.

Иван Мирошниченко стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ — 18 лет и 325 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Евгению Орлову — 18 лет и 351 день.