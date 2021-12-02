Российский форвард решил пробиться в «Торонто» после победы в КХЛ. Он вернулся домой уже через два месяца

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Нападающий Кирилл Семенов возвращается в Россию. Хоккеист выставлен на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта с «Торонто», вероятно, в ближайшее время он подпишет контракт с «Авангардом». Но что же случилось? Почему хоккеист так быстро сдался, не проведя в Северной Америке и полного сезона? Ведь была мечта, а чтобы она исполнилась, нужно было терпение. Все-таки Семенов не был звездой первого и второго уровней в КХЛ, так что он не должен был ждать, что ему сразу дадут место в основном составе канадской команды. Конечно, агент Семенова сделал ошибку, договорившись именно с «Кленовыми листьями». Это довольно специфическая команда, с переукомплектованной атакующей линией и нереализованными амбициями. Туда нужно ехать на большой односторонний контракт, тогда будет гарантия, что тренеры начнут ценить и давать играть.

Не могу сказать, что выступление Семенова в Северной Америке было позорным. Он неплохо смотрелся в тренировочном лагере, в АХЛ действовал в первом звене, иногда казалось, что проводит на льду по тридцать минут. Правда, статистика не была выдающейся — 1+8 в девяти матчах. В какой-то момент он был лучшим бомбардиром команды, но это нельзя было назвать достижением. Его вызвали в НХЛ, Семенов провел три матча, но сидел в четвертом звене, а его рекорд по игровому времени — 11:40. Не набрал ни одного очка, показатель полезности «минус 2». Забивали в ворота канадского клуба в том числе и по его вине. Все стало ясно, когда «Торонто» подписал еще одного центрального. У Семенова был выбор: АХЛ или КХЛ, он выбрал последний вариант. В клубе с радостью согласились. Личные качества Кирилла тоже не соответствовали принципам клуба. Не знает английский, не идет на контакт, на всех смотрит так, словно окружающие что-то хотят украсть. Зачем им такой человек, который к тому же еще и суперзвезда? Но не дает покоя мысль, что начинать этап карьеры надо было не в «Торонто».

Контракт

Все-таки защитник Шакир Мухамадуллин подписал контракт с «Дэвилз». Это не означает, что он моментально отправится в Северную Америку. Нынешний сезон хоккеист точно доиграет в КХЛ. В «Салавате Юлаеве» утверждают, что Шакир останется и на следующий сезон, но в релизе американского клуба ничего про это не сказано. Вероятно, имеется договоренность, что наш спортсмен проведет тренировочный лагерь за океаном, а если не сможет пробиться в основной состав команды, то поедет в КХЛ, а не в АХЛ. Но тут гарантии никакой нет. Все, что мы знаем о клубах НХЛ, — все договоренности нужно оформлять на бумаге. Никакие устные обещания не имеют никакой силы. Если что-то пообещали, то не значит, что выполнят, а обойти правильно оформленную бумагу там даже не попытаются.

Получается, что «Салават Юлаев» проиграл борьбу за хоккеиста с «Нью-Джерси». План был совершенно другой. Шакир подписывает контракт с российским клубом на один-два года, а только потом переберется в Северную Америку. Впрочем, какие претензии к клубу? Выбор делал сам защитник. И кажется, что он ошибся. Никто не спорит, что Мухамадуллин очень талантлив. У него есть определенные козыри, но при этом и полно недостатков, которые он, видимо, преуменьшает. В «Салавате Юлаеве» к парню относятся очень хорошо. Сейчас он основной защитник, со средним игровым временем в 15 минут. Ему доверяют, прощают ошибки, не сажают в запас и не отправляют в ВХЛ. Шакир очень сильно ошибается, если думает, что такое же отношение будет и в Америке. И то, что его выбрали в первом раунде, совсем не поможет. Он еще просто не готов к НХЛ, в «Салавате Юлаеве» это понимают, но залезть в голову хоккеиста тяжело.

Дебют

Владимир Крикунов провел первый матч за рижское «Динамо» и проиграл в серии буллитов лидеру турнира — «Северстали». После игры тренер пообещал, что никаких баллонов не будет, так как матчи через день и ребята еще набегаются. Человек, который задавал этот вопрос, неправильно его сформулировал. Крикунов все-таки не сумасшедший, чтобы во время регулярного чемпионата устраивать тяжелые тренировки. Сюрприз хоккеистов ждет в паузу, тогда начинается самая важная работа. Владимир Васильевич никогда не нагружал команды между матчами, но перерывы использовал по максимуму.

Изменилось ли «Динамо» за один день? Конечно, нет. Тренер и сам признался, что многих ребят еще не знает, да и за сутки трудно разобраться в хоккеистах, тем более за командой он не следил. Смотрелись рижане неплохо, в том смысле, что не сдались заранее грозному сопернику, неплохо атаковали, а обе шайбы пропустили в меньшинстве. При игре в равных составах динамовцы победили 1:0. На буллитах все решило мастерство вратарей. И все-таки серия из поражений продолжилась, теперь она составляет шесть матчей. И во время нее клуб не был плюшевым. Все старались, как накануне, но только побед не было.

Вряд ли у Крикунова получится включиться в борьбу за плей-офф. Максимум, чего можно добиться, так это уйти с последнего места в конференции, но навязать борьбу «Торпедо», минскому «Динамо» и «Спартаку» не получится. Все-таки состав команды не такой, чтобы решать серьезные задачи, а денег на каких-то серьезных новичков нет. У латвийского клуба большие проблемы с обороной, туда бы человека три неплохого уровня. В атаке рассчитывать можно только на одно звено, все остальные довольно нестабильные. Лучший снайпер команды — Никита Елисеев, а он пропустил последние 15 матчей. И его никто не может догнать! Главное, чего добилось «Динамо» после назначения нового тренера, — теперь в России за ним будут следить более внимательно. Но кажется, что менеджерам клуба это особо и не надо было.