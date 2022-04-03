Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией

В ИИХФ решают, наказывать ли Рене Фазеля за сотрудничество с КХЛ

Судья и дантист

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель вряд ли подозревал, что станет жертвой «охоты на ведьм». Однако стоило только КХЛ полторы недели назад официально заявить ТАСС, что опытный функционер будет привлечен к сотрудничеству, как в адрес швейцарца посыпались проклятья со всех сторон.

Он сам ничего не успел сделать, подтвердить или опровергнуть, как международная федерация открыла дело против бывшего босса. Совет по этике этой организации должен решить, нарушил ли Фазель этический кодекс ИИХФ своими действиями на посту почетного президента, и направить дело в дисциплинарный комитет для дальнейшего рассмотрения. О результатах пока не сообщается. Но сама ситуация, когда заслуженного деятеля, который внес огромный вклад в популяризацию хоккея во всем мире, преследуют непонятно за что, словно нашкодившего мальчишку в начальной школе, выглядит отвратительно.

Фазель возглавил ИИХФ в далеком 1994 году, проработал в этой должности рекордные 27 лет, неизменно побеждая на выборах, и ушел с нее только из-за солидного возраста. Он изначально рассматривался как нейтральная фигура, которая равноудалена от «больших дядей» из Северной Америки и Европы. Совсем как его родная Швейцария.

К моменту избрания у Рене был большой опыт в хоккее. Игрок в родном «Фрибуре» из него вышел так себе, поэтому он рано закончил и переключился на работу арбитром. В новой роли у швейцарца получилось куда лучше. Рене обслуживал матчи крупных международных турниров. Попутно он освоил престижную профессию дантиста.

Рене Фазель. IIHF

«Быть тебе президентом ИИХФ»

В сентябре 2021-го в Санкт-Петербурге состоялся гала-матч в честь Фазеля. Вячеслав Фетисов комплиментарно отозвался о главном герое, вспомнив любопытные подробности. «Он был не только выдающимся судьей, но и большим другом, — сказал легендарный защитник. — Мало кто знает, что, приезжая в Европу в конце 1970-х — начале 1980-х годов, он бесплатно лечил нам зубы. В 1988 году в Калгари Рене пришел к нам в раздевалку, чтобы поздравить нас с очередной победой на Олимпийских играх. И мы ему сказали: «Рене, быть тебе президентом ИИХФ». Получается, что по отношению к Фазелю русский след появился уже 40 лет назад? Шутка.

Если серьезно, то кандидатура швейцарца перед выдвижением на пост главы международной федерации в 1994 году выглядела компромиссной. Его предшественник Гюнтер Сабецки представлял ФРГ, занимал этот пост на протяжении 19 лет и сделал многое, чтобы наладить контакты с североамериканцами. Выбор Фазеля сделали по тем же причинам — он не имеет непосредственного отношения к авторитетной хоккейной стране, был готов договариваться и не отдавать явное предпочтение какой-либо стороне. Плюс солидный управленческий опыт как непосредственно в ИИХФ, в которой он возглавлял судейский и маркетинговый комитеты, так ранее и в родном «Фрибуре», и в Швейцарском хоккейном союзе.

Пока ты не стар, то полон энергии и стремишься сделать что-нибудь значимое. Фазель остается весьма бодрым мужчиной, даже перейдя в возрастную категорию «70 плюс».

Одной из первых его инициатив после победы на выборах президента ИИХФ стал вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиадах. С этим непростым вызовом функционер справился блестяще. Его таланты переговорщика регулярно были востребованы позднее. Например, перед Олимпиадой-2014, когда руководство НХЛ до последнего момента тянуло с решением и не давало согласия на приезд в Сочи. Еще в 90-е при Фазеле ИИХФ отменила правило «красной линии» в международных турнирах, подтолкнув к этому и внутренние чемпионаты. Этот шаг оказал огромное влияние на развитие хоккея на много лет вперед.

Рене Фазель и Евгений Малкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Помог с Олимпиадой и чемпионатом мира

Надо четко понимать, что первое лицо международной федерации не наследный самодержец, а выборная фигура. Естественно, он часто обречен принимать сторону сильнейшего. Однако швейцарец старался не забыть и о небольших федерациях, выступая за расширение количества участников чемпионатов мира и разнообразную географию проведения этого турнира.

О его особенно теплых отношениях с Россией много говорили и писали как враги, так и друзья. Фазель одно время входил в руководство МОК и сыграл огромную роль в том, чтобы Олимпиада-2014 и чемпионат мира-2018 по футболу состоялись в нашей стране. Эти турниры прошли уже в то время, когда Россия подверглась ожесточенному политическому и экономическому прессингу со стороны Запада. Старина Рене до последнего пытался сохранить белорусскую часть прошлого чемпионата мира, встречался с Александром Лукашенко и за этот смелый ход подвергся жесткой критике в Европе и Северной Америке.

Многие мои коллеги, вспоминая о том, как Фазель сопротивлялся продвижению КХЛ в Европу и не всегда мог противостоять амбициям НХЛ, воспринимали его как консерватора и даже труса. Однако он также решительно отвергал любые намеки на создание европейского дивизиона НХЛ, хотя лет 15 назад эта тема активно поднималась в североамериканских СМИ. «Попробуйте к нам прийти — желаю удачи, — таким, цитируя агентство «Рейтерс», был саркастический ответ функционера в 2010-м на Всемирном хоккейном саммите в Торонто. — Это наша территория, и я буду драться как дьявол, чтобы не позволить никому сюда заявиться с другого континента».

Объединить европейские федерации — задача тяжелая, если у них отсутствует общая платформа и в наличии лишь скромные экономические возможности. Ярких и энергичных личностей с харизмой не хватало от слова «совсем». Никто, кроме первого президента КХЛ Александра Медведева, не пытался активно вмешаться в передел сфер влияния в хоккейном мире. Его попытка была встречена остальными предельно холодно. Не только Фазелем, который призывал Медведева действовать «тихо-тихо», но и европейскими коллегами.

Рене Фазель. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Без доказательств коррупции

Швейцарца едва ли можно называть антиглобалистом, но он отчетливо понимал, насколько важно сохранять свои идентичность и самобытность небольшим хоккейным странам. Оценить однозначно наследие, которое оставил Фазель, непросто. Зато можно сравнить с тем, что уже успел натворить его преемник Люк Тардифф всего за полгода. От действий франкоканадца лысина дыбом может встать. Это огромная проблема, в которой отчасти виноват и сам Фазель. ИИХФ сейчас выглядит застывшей давно структурой, чем-то напоминавшей Политбюро на закате советской эпохи. Ей давно требуются обновление и свежие идеи.

Фазель ранее тоже попадал в скандалы. Компанию «Инфронт», которая была маркетинговым партнером ИИХФ, возглавлял его друг детства. Швейцарские журналисты в 2009 году привели сведения о том, что Фазель якобы получал деньги за лоббирование интересов своего старинного приятеля. Однако детальное расследование не подтвердило первоначальную версию об откатах. Помогал, как выяснилось, президент ИИХФ исключительно по доброте душевной.

Позднее функционера с особым рвением обвиняли в том, что он играл в спортивных делах на стороне России. Никаких доказательств, заслуживающих внимания, представлено не было. Швейцарец не похож на идеалиста, но пока нет реальных подтверждений нечистых на руку поступков с его стороны, то поднимать вопрос бессмысленно. Либо он вел себя так искусно, что к нему никто не может подкопаться, либо он действительно большой профессионал своего дела. И, возможно, Фазель еще поможет хоккейной России выбраться из нынешней изоляции.