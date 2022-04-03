Кто фаворит в финале Восточной конференции.

Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. Финал

«Металлург» — «Трактор»

Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если понадобится, 11, 13 и 15 апреля.

«Трактор» не выглядит выскочкой

Две лучшие команды регулярного чемпионата сыграют в финале «Востока». Этот расклад логичен почти настолько же, насколько и приевшееся всем армейское противостояние в решающей серии на «Западе». Ранее соседи по Челябинскому региону в плей-офф КХЛ пересекались только однажды. В 2010-м в первом раунде у скромного «Трактора» под руководством молодого Андрея Назарова шансов против опытной «Магнитки», которую тренировал опытнейший Валерий Белоусов, не было. Тогда фаворит с Василием Кошечкиным в воротах уверенно прошел дальше (3-1 в серии до трех побед), уступив только в третьей игре на выезде (1:2 ОТ), — счет в конце основного времени сравнял нынешняя звезда «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

«Трактор» всего в третий раз в своей истории добрался до финала конференции и на этот раз не выглядит выскочкой, которому крупно повезло оказаться в компании с топ-клубами лигами. Челябинцы в своем нынешнем виде напоминают команду Валерия Белоусова, добравшуюся до финала Кубка Гагарина девять лет назад. Дело не в самой игре — здесь отличий хватает, а в уверенности, которая исходит от «Трактора» и его представителей как на льду, так и за его пределами. В Челябинске второй год подряд делают все, чтобы «большая четверка» в Восточной конференции превратилась в «пятерку». Эти шаги подкрепляются качеством игры и результатами.

Наверное, применительно к текущему положению дел можно говорить об определенной доли везения — ни «Нефтехимик», ни ослабленный побегом легионеров «Салават Юлаев» нельзя отнести к претендентам на высокие места. Однако оба раза челябинцы добились успеха на классе и готовы замахнуться на большее.

«Магнитка» потеряла защитников

«Металлург» на протяжении всего сезона был самой яркой и остроатакующей командой во всей КХЛ, не отказавшись от своего стиля и в плей-офф. И это сейчас в финале будет стычка двух систем — «Трактор» придерживается менее рискованной манеры и не стремится действовать первым номером. Это не означает, что в серии все очевидно. В двух последних регулярных чемпионатах Анвар Гатиятулин выиграл у Ильи Воробьева четыре матча из шести. Менее консервативная модель «Магнитки» для челябинцев удобнее, чем, например, системный и схематичный «Авангард».

Илья Воробьев раздает указания. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Большое значение в серии будут иметь текущие трудности с составом. Без травмированных Лукаша Седлака и Теему Пулккинена «Трактор» потерял глубину в атаке, и, видимо, сразу двум звеньям придется сосредоточиться на разрушении. У «Металлурга» выбыли из строя сразу три ведущих защитника — Михаил Пашнин, Артем Минулин и Алексей Маклюков. Однако как минимум двое могут вернуться в строй к началу серии.

Опытнейший Кошечкин в силу возраста не успевает восстанавливаться, поэтому задача «Трактора» нагружать его работой по максимуму очевидна даже школьнику. Чешский голкипер Роман Вилл пока является в плей-офф самым ценным игроком своей команды. Если ему удастся сохранить уровень своей игры в серии и с более классным соперником и быстро выздоровеет Седлак, то у челябинцев появится хороший шанс выйти в следующий раунд. Однако перед началом финала «Востока» фаворитом видится «Металлург».