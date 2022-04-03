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Сегодня, 11:45

«Магнитка» — главный претендент на финал. Но и у нее есть проблемы

Серия полуфинала Кубка Гагарина «Металлург» — «Трактор» стартует 3 апреля
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга».
Фото photo.khl.ru
Илья Воробьев раздает указания.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
1/3
Кто фаворит в финале Восточной конференции.

Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. Финал
«Металлург» — «Трактор»
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если понадобится, 11, 13 и 15 апреля.

«Трактор» не выглядит выскочкой

Две лучшие команды регулярного чемпионата сыграют в финале «Востока». Этот расклад логичен почти настолько же, насколько и приевшееся всем армейское противостояние в решающей серии на «Западе». Ранее соседи по Челябинскому региону в плей-офф КХЛ пересекались только однажды. В 2010-м в первом раунде у скромного «Трактора» под руководством молодого Андрея Назарова шансов против опытной «Магнитки», которую тренировал опытнейший Валерий Белоусов, не было. Тогда фаворит с Василием Кошечкиным в воротах уверенно прошел дальше (3-1 в серии до трех побед), уступив только в третьей игре на выезде (1:2 ОТ), — счет в конце основного времени сравнял нынешняя звезда «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

Хоккеисты "Трактора". Фото ХК "Трактор"
Хоккеисты «Трактора».
ХК «Трактор»

«Трактор» всего в третий раз в своей истории добрался до финала конференции и на этот раз не выглядит выскочкой, которому крупно повезло оказаться в компании с топ-клубами лигами. Челябинцы в своем нынешнем виде напоминают команду Валерия Белоусова, добравшуюся до финала Кубка Гагарина девять лет назад. Дело не в самой игре — здесь отличий хватает, а в уверенности, которая исходит от «Трактора» и его представителей как на льду, так и за его пределами. В Челябинске второй год подряд делают все, чтобы «большая четверка» в Восточной конференции превратилась в «пятерку». Эти шаги подкрепляются качеством игры и результатами.

Наверное, применительно к текущему положению дел можно говорить об определенной доли везения — ни «Нефтехимик», ни ослабленный побегом легионеров «Салават Юлаев» нельзя отнести к претендентам на высокие места. Однако оба раза челябинцы добились успеха на классе и готовы замахнуться на большее.

Вячеслав Основин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Трактор» — в финале «Востока»! Но «Салават» тоже достоин восхищения

«Магнитка» потеряла защитников

«Металлург» на протяжении всего сезона был самой яркой и остроатакующей командой во всей КХЛ, не отказавшись от своего стиля и в плей-офф. И это сейчас в финале будет стычка двух систем — «Трактор» придерживается менее рискованной манеры и не стремится действовать первым номером. Это не означает, что в серии все очевидно. В двух последних регулярных чемпионатах Анвар Гатиятулин выиграл у Ильи Воробьева четыре матча из шести. Менее консервативная модель «Магнитки» для челябинцев удобнее, чем, например, системный и схематичный «Авангард».

Илья Воробьев раздает указания. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Воробьев раздает указания.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Большое значение в серии будут иметь текущие трудности с составом. Без травмированных Лукаша Седлака и Теему Пулккинена «Трактор» потерял глубину в атаке, и, видимо, сразу двум звеньям придется сосредоточиться на разрушении. У «Металлурга» выбыли из строя сразу три ведущих защитника — Михаил Пашнин, Артем Минулин и Алексей Маклюков. Однако как минимум двое могут вернуться в строй к началу серии.

Опытнейший Кошечкин в силу возраста не успевает восстанавливаться, поэтому задача «Трактора» нагружать его работой по максимуму очевидна даже школьнику. Чешский голкипер Роман Вилл пока является в плей-офф самым ценным игроком своей команды. Если ему удастся сохранить уровень своей игры в серии и с более классным соперником и быстро выздоровеет Седлак, то у челябинцев появится хороший шанс выйти в следующий раунд. Однако перед началом финала «Востока» фаворитом видится «Металлург».

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. Творчество победило системность. Креативный хоккей Воробьева должен задать новый тренд

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
1. Металлург - Трактор
0 - 0
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
0 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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3.04 15:00
Металлург – Трактор
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