«Магнитка» — главный претендент на финал. Но и у нее есть проблемы
Кубок Гагарина-2022. Восточная конференция. Финал
«Металлург» — «Трактор»
Матчи пройдут 3, 5, 7, 9 и, если понадобится, 11, 13 и 15 апреля.
«Трактор» не выглядит выскочкой
Две лучшие команды регулярного чемпионата сыграют в финале «Востока». Этот расклад логичен почти настолько же, насколько и приевшееся всем армейское противостояние в решающей серии на «Западе». Ранее соседи по Челябинскому региону в плей-офф КХЛ пересекались только однажды. В 2010-м в первом раунде у скромного «Трактора» под руководством молодого Андрея Назарова шансов против опытной «Магнитки», которую тренировал опытнейший Валерий Белоусов, не было. Тогда фаворит с Василием Кошечкиным в воротах уверенно прошел дальше (3-1 в серии до трех побед), уступив только в третьей игре на выезде (1:2 ОТ), — счет в конце основного времени сравнял нынешняя звезда «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
«Трактор» всего в третий раз в своей истории добрался до финала конференции и на этот раз не выглядит выскочкой, которому крупно повезло оказаться в компании с топ-клубами лигами. Челябинцы в своем нынешнем виде напоминают команду Валерия Белоусова, добравшуюся до финала Кубка Гагарина девять лет назад. Дело не в самой игре — здесь отличий хватает, а в уверенности, которая исходит от «Трактора» и его представителей как на льду, так и за его пределами. В Челябинске второй год подряд делают все, чтобы «большая четверка» в Восточной конференции превратилась в «пятерку». Эти шаги подкрепляются качеством игры и результатами.
Наверное, применительно к текущему положению дел можно говорить об определенной доли везения — ни «Нефтехимик», ни ослабленный побегом легионеров «Салават Юлаев» нельзя отнести к претендентам на высокие места. Однако оба раза челябинцы добились успеха на классе и готовы замахнуться на большее.
«Магнитка» потеряла защитников
«Металлург» на протяжении всего сезона был самой яркой и остроатакующей командой во всей КХЛ, не отказавшись от своего стиля и в плей-офф. И это сейчас в финале будет стычка двух систем — «Трактор» придерживается менее рискованной манеры и не стремится действовать первым номером. Это не означает, что в серии все очевидно. В двух последних регулярных чемпионатах Анвар Гатиятулин выиграл у Ильи Воробьева четыре матча из шести. Менее консервативная модель «Магнитки» для челябинцев удобнее, чем, например, системный и схематичный «Авангард».
Большое значение в серии будут иметь текущие трудности с составом. Без травмированных Лукаша Седлака и Теему Пулккинена «Трактор» потерял глубину в атаке, и, видимо, сразу двум звеньям придется сосредоточиться на разрушении. У «Металлурга» выбыли из строя сразу три ведущих защитника — Михаил Пашнин, Артем Минулин и Алексей Маклюков. Однако как минимум двое могут вернуться в строй к началу серии.
Опытнейший Кошечкин в силу возраста не успевает восстанавливаться, поэтому задача «Трактора» нагружать его работой по максимуму очевидна даже школьнику. Чешский голкипер Роман Вилл пока является в плей-офф самым ценным игроком своей команды. Если ему удастся сохранить уровень своей игры в серии и с более классным соперником и быстро выздоровеет Седлак, то у челябинцев появится хороший шанс выйти в следующий раунд. Однако перед началом финала «Востока» фаворитом видится «Металлург».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|3.04
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -