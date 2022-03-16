Бывший президент ИИХФ Фазель будет работать в КХЛ. Что он сможет сделать для лиги?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Непонятно зачем КХЛ бывший глава международной федерации хоккея Рене Фазель. Но назначение чиновника в нашу лигу — вопрос решенный. Правда, пока нет официального названия должности, мы не знаем круг его обязанностей, но, видимо, кулуарно все уже обсудили. А раз нет подробностей, то давайте порассуждаем, чем именно может помочь КХЛ Фазель. И, перебирая различные варианты, не находится никаких реальных причин для приглашения швейцара. Про расширение лиги на Запад сейчас говорить не приходится. Но, между прочим, Рене всегда выступал против того, чтобы КХЛ даже в жирные времена создавала какие-то клубы в Швеции, Германии или в другой стране. Да, во времена его правления у лиги были «Йокерит» и «Слован», «Медвешчак» и клуб из Чехии, но всем прекрасно известно, что это происходило вопреки желаниям ИИХФ.

Фазель может привлечь спонсоров? Прямо сейчас про это говорить смешно, но если все наладится, то тоже непонятно, чем может пригодиться его опыт. У федерации была «Шкода», которая помогала проведению чемпионата мира. Но на лигу чемпионов Фазель денег собрать не мог, вместо престижного турнира получилась пародия с очень слабым интересом. Он даже не смог договориться с Россией о том, чтобы КХЛ принимала участие в соревнованиях лучших клубов континента.

Может быть, он блестящий организатор? Тоже спорно. Чемпионаты мира проводились без провалов, так как не было серьезных потрясений. Но КХЛ с этим тоже, в принципе, справляется. А кризисы не смогли преодолеть обе организации (вспомните 2019 год). В КХЛ считают, что он какой-то современный менеджер? ИИХФ в 2006 году не признавала интернет-издания в качестве СМИ, хотя в то время они уже пользовались популярностью, и только с 2014 года перестала брать деньги с журналистов за доступ в Сеть. Нет никаких аргументов в пользу Фазеля. Видимо, его просто решили поблагодарить. Непонятно, за что, но так решили. Для КХЛ это совершенно ненужный сотрудник.

Операция

Для российского вратаря Антона Худобина сезон получился просто катастрофический. Потеря места в составе «Далласа», драфт отказов, перевод в АХЛ, хотя совсем недавно он дотащил команду до финала. Постоянные слухи, то о выкупе контракта, то обмене. Теперь же наш вратарь попал в лазарет, в скором времени проведет операцию на бедре и будет восстанавливаться ближайшие шесть месяцев. Для «Далласа» это плохая новость в том смысле, что с травмированным хоккеистом они ничего не смогут сделать. Нельзя расторгнуть соглашение, выкупив контракт. Худобина и обменять невозможно. До сентября он будет неприкосновенным. За бюджет техасцев волноваться не стоит, никто в убытке не останется, система страхования там продуманная, владельцы клуба не разорятся.

Контракт Антона с «Далласом» будет действовать еще один сезон, в следующем чемпионате он должен получить 3,75 миллиона долларов. Но клуб как-то совсем не рассчитывал, что российский вратарь будет у них находиться к следующему тренировочному лагерю. Прорабатывались разные варианты, была надежда, что какой-то клуб заинтересуется хоккеистом. При этом у «Звезд» уже второй голкипер выпадает надолго, ведь до сих пор в клубе числится Бен Бишоп. Сорвалась для клуба и вероятная сделка с участием Брэйдена Холтби. Там были какие-то мысли насчет еще одного ветерана. Темная полоса в жизни клуба продолжается и никак не может завершиться. Что касается Худобина, то нет никаких сомнений, что он просто так не уйдет. Сейчас и приведет здоровье в порядок, соскучится по хоккею, начнет все с чистого листа. Заканчивать Антон точно не собирается.

Пять из семи

Молниеносно проходит первый раунд плей-офф МХЛ. Вроде бы только начали, а уже известны пять участников полуфиналов конференции. Лишь в двух парах есть интрига, а в четырех сериях все закончилось сухими победами. Накануне сразу три клуба Западной конференции вышли в следующий раунд. «Красная Армия», московское «Динамо» и СКА-1946 обыграли своих соперников. Это первый, второй и третий клубы по итогам регулярного чемпионата, что, конечно, не совсем нормально. Но что поделать, если в конференции есть четыре команды и все остальные, разрыв катастрофический. Да, интрига появилась в битве между «Алмазом» и «Локо». Череповецкий клуб взял один матч, а мог бы, кстати, и в Ярославле зацепить игру. Но это исключение, которое скорее свидетельствует о том, что кризис в системе «Локомотива» все-таки есть.

Если возвращаться к победителям, то легче всего пришлось «Красной Армии». Они переиграли «Спартак», и пусть игры складывались не совсем гладко, в конце концов армейцы брали свое. Питерцы довели до овертайма последний матч против «Крыльев Советов». Команда Владимира Филатова играла плохо, но все равно была сильнее. «Динамо» легко прошло своих одноклубников из Санкт-Петербурга.

На «Востоке» впервые за несколько лет «Стальные Лисы» вышли во второй раунд, но удивительно, что они немного затянули серию с «Локо-76». Все-таки магнитогорцы — победители регулярного чемпионата. А «Ирбис» выбил «Толпар», хоть и не имел преимущества своего льда. Здесь ключевым оказалось то, что в системе «Ак Барса» уже завершили выступления клубы КХЛ и ВХЛ, так что было кем усилиться. Пятый матч предстоит в серии между «Чайкой» и «Спутником» — второй и седьмой командами сезона. Альметьевцы внезапно навязали борьбу, и все теперь решится 17 марта в Нижнем Новгороде. Сказывается то, что игроки команды из Татарстана полностью расслаблены. Они вышли в плей-офф, большего от них и не ждали, а соперник почему-то нервничает.