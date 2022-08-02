Настоящий хоккей начинается. Гид по предсезонным турнирам КХЛ
Sochi Hockey Open (3—9 августа)
Участники: «Сочи», «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, сборная России U25, СКА.
Самый статусный и жаркий турнир межсезонья, открывающий программу летнего хоккея в КХЛ. В этом году расширился состав участников. На побережье Черного моря прилетят СКА, минское «Динамо», «Адмирал», «Авангард» и сборная России, составленная из хоккеистов моложе 25 лет. Помимо насыщенной хоккейной части, организаторы подготовили яркую шоу-программу, розыгрыш ценных призов и спортивные активности. К примеру, 5 августа в парке возле арены «Шайба» пройдет зарядка с тренером «Сочи» по ОФП Николаем Прониным и игроками разных команд.
Вернемся к хоккею. Sochi Hockey Open — время полноценного дебюта Дмитрия Рябыкина как главного тренера «Авангарда». Специалист говорил, что верит в эффективность трех игровых звеньев и даст больше свободы форвардам в атаке, чем предшественник Боб Хартли. Менеджеры омичей эффективно поработали на летнем рынке: продлили Корбэна Найта, вернули Рида Буше, из Северной Америки прилетел Владимир Ткачев. Турнир в Сочи — первый просмотр схем Рябыкина.
Любопытно увидеть в деле СКА. Как никак Роман Ротенберг первый (официальный) год готовит команду на сборах самостоятельно как главный тренер.
Команда-загадка турнира — минское «Динамо». Белорусский клуб провернул несколько сильных трансферов. Например, к Крэйгу Вудкрофту приедет канадский форвард, выбранный в первом раунде драфта-2015, Ник Меркли. В Минске собирается крепкая банда, способная не только выйти в плей-офф, но и пошуметь в первом раунде. Ну и куда без горячих парней из «Сочи», которые под руководством Андрея Назарова бьются за место в составе в прямом смысле слова? Игроки дважды подрались во время двусторонок, стремясь показать тренеру неравнодушие и жажду борьбы. Вот и на Sochi Hockey Open, как пообещал Назаров, «в любой игре может быть огонек».
Мемориал памяти Ивана Ромазана (9—12 августа)
Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Трактор».
Старейший российский предсезонный турнир, на котором после короткой паузы сыграет бронзовый призер прошлого чемпионата «Трактор». Летом челябинский клуб расстался с ведущими игроками сезона-2021/22. Контрольные турниры — важный этап подготовки для Анвара Гатиятулина, когда появится возможность проверить новые сочетания и определить слабые позиции команды. «Металлург» сохранил атакующую линию, но оборона существенно обновилась. И причем омолодилась, а не стала опытнее. Зато у Василия Кошечкина появился достойный сменщик. «Металлург» подписал канадского голкипера Эдварда Паскуале, знакомого по игре за «Барыс» и «Локомотив».
Мемориал Ромазана — первый турнир для каждого участника. До прилета в Магнитогорск команды проведут только контрольные матчи. Составы в начале августа далеки от сочетаний в сезоне, но общие выводы о раскладе сил сделать можно.
Понаблюдаем, как изменится «Автомобилист». Николай Заварухин, которого оставили главным тренером, проводит полноценную предсезонку с клубом.
Много новичков у хабаровского «Амура», а возглавил команду требовательный Вадим Епанчинцев, известный по работе в «Спартаке» и «Югре». Отмечу, что у Мемориала Ромазана точно будет новый чемпион. Победившая на двух прошлых турнирах «Сибирь» не прилетит в Магнитогорск.
Кубок Республики Башкортостан (10—13 августа)
Участники: «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Локомотив», «Северсталь».
Сложно выделить хедлайнера башкирского турнира. Каждая команда привлекает по-своему. «Салават Юлаев» заходит в сезон с новым главным тренером — Виктором Козловым. Первые товарищеские матчи оставили немало вопросов — возможно, ответы на некоторые подскажет домашний турнир, где увидим уфимцев в полном составе. Московское «Динамо» пересобрало состав и считается главной загадкой «Запада». По составу на бумаге сложно оценить перспективы команды. Несмотря на обещанные призывы об экономии, бело-голубые подписывают иностранных игроков с неплохим бэкграундом на уровне КХЛ.
Матчи «Северстали» цепляют в любое время года. В Уфе увидим, как Андрей Разин экспериментирует с сочетаниями и отбирает бойцов, с которыми пойдет в сезон. «Локомотив», обладая солидным резервом местных воспитанников, проверит летом большую группу молодежи. Турнир в Уфе — этап отбора в основу. Новых лиц ожидается немало. Игорь Никитин проводит полноценную предсезонку с ярославцами и строит команду под себя. Чем завершился прошлый сезон, когда тренера-чемпиона экстренно назначили по ходу регулярки, всем известно. Не сомневаюсь, что полноценные сборы с Никитиным помогут улучшить результаты.
Кубок губернатора Челябинской области (24—27 августа)
Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Барыс», «Металлург».
Шарм заключительных предсезонных турниров в том, что хоккей близок к уровню регулярки. Игроки выходят из-под нагрузок, тренеры формируют окончательные тройки нападающих и пары защитников. В Челябинске встретятся четыре команды с «Востока», которые за предсезонку успеют друг другу надоесть. А некоторым еще и в регулярке играть по шесть матчей. Тем не менее челябинский турнир всегда зрелищен. Мотивирован занять первое место дома «Трактор». Противостояние с «Магниткой» будет упорным. А подключившийся к гонке «Автомобилист» поможет определить, кто настоящий хозяин Урала. Для магнитогорцев и екатеринбуржцев это будет третий совместный летний турнир.
Кубок TANECO (26—29 августа)
Участники: «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».
Даже без чемпионов КХЛ разных лет в Казани планируется насыщенный турнир. «Ак Барс» за лето сколотил звездный состав, и на Кубке TANECO увидим близкие к боевым очертания команды Олега Знарка. Отмечайте матчи в календаре, чтобы посмотреть на Шипачева, Радулова, Кагарлицкого, Войнова и Галиева. Домашний турнир — первый и единственный серьезный летний старт для казанцев. Остальные соперники успеют обкатать составы на других кубках, а «Ак Барс» решил не распыляться по городам и сыграет только дома.
Обратил бы внимание на «Нефтехимик», где Олег Леонтьев не стесняется доверять молодежи и открывает новые имена для лиги. Перед сезоном смущает вратарская линия нижнекамцев: нет уверенности, что Александр Судницын и Алексей Мурыгин ровно пройдут расширенную до 68 матчей регулярку. Предсезонные турниры — шанс проверить молодых голкиперов из системы клуба, чтобы рассчитывать на них в случае форс-мажора в чемпионате.
Другие турниры:
Кубок Президента Республики Казахстан (16—21 августа)
Участники: Барыс, Автомобилист, Куньлунь, Металлург, Нефтехимик.
Турнир имени Николая Пучкова (23—28 августа)
Участники: СКА, Авангард, Северсталь, Сибирь, Сочи.
Кубок мэра Москвы (25—28 августа)
Участники: Амур, Витязь, Динамо М, Куньлунь, Спартак, ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -