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Сегодня, 12:00

Настоящий хоккей начинается. Гид по предсезонным турнирам КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Василий Кошечкин (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Тренировка «Автомобилиста».
Фото ХК «Автомобилист»
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/4
Рассказываем, на какие турниры стоит обратить внимание в ближайший месяц.

Sochi Hockey Open (39 августа)

Участники: «Сочи», «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, сборная России U25, СКА.

Самый статусный и жаркий турнир межсезонья, открывающий программу летнего хоккея в КХЛ. В этом году расширился состав участников. На побережье Черного моря прилетят СКА, минское «Динамо», «Адмирал», «Авангард» и сборная России, составленная из хоккеистов моложе 25 лет. Помимо насыщенной хоккейной части, организаторы подготовили яркую шоу-программу, розыгрыш ценных призов и спортивные активности. К примеру, 5 августа в парке возле арены «Шайба» пройдет зарядка с тренером «Сочи» по ОФП Николаем Прониным и игроками разных команд.

Вернемся к хоккею. Sochi Hockey Open — время полноценного дебюта Дмитрия Рябыкина как главного тренера «Авангарда». Специалист говорил, что верит в эффективность трех игровых звеньев и даст больше свободы форвардам в атаке, чем предшественник Боб Хартли. Менеджеры омичей эффективно поработали на летнем рынке: продлили Корбэна Найта, вернули Рида Буше, из Северной Америки прилетел Владимир Ткачев. Турнир в Сочи — первый просмотр схем Рябыкина.

Хоккеисты "Авангарда". Фото ХК "Авангард"
Хоккеисты «Авангарда».
ХК «Авангард»

Любопытно увидеть в деле СКА. Как никак Роман Ротенберг первый (официальный) год готовит команду на сборах самостоятельно как главный тренер.

Команда-загадка турнира — минское «Динамо». Белорусский клуб провернул несколько сильных трансферов. Например, к Крэйгу Вудкрофту приедет канадский форвард, выбранный в первом раунде драфта-2015, Ник Меркли. В Минске собирается крепкая банда, способная не только выйти в плей-офф, но и пошуметь в первом раунде. Ну и куда без горячих парней из «Сочи», которые под руководством Андрея Назарова бьются за место в составе в прямом смысле слова? Игроки дважды подрались во время двусторонок, стремясь показать тренеру неравнодушие и жажду борьбы. Вот и на Sochi Hockey Open, как пообещал Назаров, «в любой игре может быть огонек».

Мемориал памяти Ивана Ромазана (912 августа)

Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Трактор».

Старейший российский предсезонный турнир, на котором после короткой паузы сыграет бронзовый призер прошлого чемпионата «Трактор». Летом челябинский клуб расстался с ведущими игроками сезона-2021/22. Контрольные турниры — важный этап подготовки для Анвара Гатиятулина, когда появится возможность проверить новые сочетания и определить слабые позиции команды. «Металлург» сохранил атакующую линию, но оборона существенно обновилась. И причем омолодилась, а не стала опытнее. Зато у Василия Кошечкина появился достойный сменщик. «Металлург» подписал канадского голкипера Эдварда Паскуале, знакомого по игре за «Барыс» и «Локомотив».

Мемориал Ромазана — первый турнир для каждого участника. До прилета в Магнитогорск команды проведут только контрольные матчи. Составы в начале августа далеки от сочетаний в сезоне, но общие выводы о раскладе сил сделать можно.

Тренировка "Автомобилиста". Фото ХК "Автомобилист"
Тренировка «Автомобилиста».
ХК «Автомобилист»

Понаблюдаем, как изменится «Автомобилист». Николай Заварухин, которого оставили главным тренером, проводит полноценную предсезонку с клубом.

Много новичков у хабаровского «Амура», а возглавил команду требовательный Вадим Епанчинцев, известный по работе в «Спартаке» и «Югре». Отмечу, что у Мемориала Ромазана точно будет новый чемпион. Победившая на двух прошлых турнирах «Сибирь» не прилетит в Магнитогорск.

Кубок Республики Башкортостан (1013 августа)

Участники: «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Локомотив», «Северсталь».

Сложно выделить хедлайнера башкирского турнира. Каждая команда привлекает по-своему. «Салават Юлаев» заходит в сезон с новым главным тренером — Виктором Козловым. Первые товарищеские матчи оставили немало вопросов — возможно, ответы на некоторые подскажет домашний турнир, где увидим уфимцев в полном составе. Московское «Динамо» пересобрало состав и считается главной загадкой «Запада». По составу на бумаге сложно оценить перспективы команды. Несмотря на обещанные призывы об экономии, бело-голубые подписывают иностранных игроков с неплохим бэкграундом на уровне КХЛ.

Андрей Разин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Разин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Матчи «Северстали» цепляют в любое время года. В Уфе увидим, как Андрей Разин экспериментирует с сочетаниями и отбирает бойцов, с которыми пойдет в сезон. «Локомотив», обладая солидным резервом местных воспитанников, проверит летом большую группу молодежи. Турнир в Уфе — этап отбора в основу. Новых лиц ожидается немало. Игорь Никитин проводит полноценную предсезонку с ярославцами и строит команду под себя. Чем завершился прошлый сезон, когда тренера-чемпиона экстренно назначили по ходу регулярки, всем известно. Не сомневаюсь, что полноценные сборы с Никитиным помогут улучшить результаты.

Кубок губернатора Челябинской области (2427 августа)

Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Барыс», «Металлург».

Шарм заключительных предсезонных турниров в том, что хоккей близок к уровню регулярки. Игроки выходят из-под нагрузок, тренеры формируют окончательные тройки нападающих и пары защитников. В Челябинске встретятся четыре команды с «Востока», которые за предсезонку успеют друг другу надоесть. А некоторым еще и в регулярке играть по шесть матчей. Тем не менее челябинский турнир всегда зрелищен. Мотивирован занять первое место дома «Трактор». Противостояние с «Магниткой» будет упорным. А подключившийся к гонке «Автомобилист» поможет определить, кто настоящий хозяин Урала. Для магнитогорцев и екатеринбуржцев это будет третий совместный летний турнир.

Кубок TANECO (2629 августа)

Участники: «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».

Даже без чемпионов КХЛ разных лет в Казани планируется насыщенный турнир. «Ак Барс» за лето сколотил звездный состав, и на Кубке TANECO увидим близкие к боевым очертания команды Олега Знарка. Отмечайте матчи в календаре, чтобы посмотреть на Шипачева, Радулова, Кагарлицкого, Войнова и Галиева. Домашний турнир — первый и единственный серьезный летний старт для казанцев. Остальные соперники успеют обкатать составы на других кубках, а «Ак Барс» решил не распыляться по городам и сыграет только дома.

Обратил бы внимание на «Нефтехимик», где Олег Леонтьев не стесняется доверять молодежи и открывает новые имена для лиги. Перед сезоном смущает вратарская линия нижнекамцев: нет уверенности, что Александр Судницын и Алексей Мурыгин ровно пройдут расширенную до 68 матчей регулярку. Предсезонные турниры — шанс проверить молодых голкиперов из системы клуба, чтобы рассчитывать на них в случае форс-мажора в чемпионате.

Другие турниры:

Кубок Президента Республики Казахстан (1621 августа)

Участники: Барыс, Автомобилист, Куньлунь, Металлург, Нефтехимик.

Турнир имени Николая Пучкова (2328 августа)

Участники: СКА, Авангард, Северсталь, Сибирь, Сочи.

Кубок мэра Москвы (2528 августа)

Участники: Амур, Витязь, Динамо М, Куньлунь, Спартак, ЦСКА.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Барыс
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
1.09
2.09
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4.09
5.09
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ЦСКА – Металлург
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