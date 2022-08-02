Настоящий хоккей начинается. Гид по предсезонным турнирам КХЛ

Рассказываем, на какие турниры стоит обратить внимание в ближайший месяц.

Sochi Hockey Open (3 — 9 августа )

Участники: «Сочи», «Авангард», «Адмирал», «Динамо» Мн, сборная России U25, СКА.

Самый статусный и жаркий турнир межсезонья, открывающий программу летнего хоккея в КХЛ. В этом году расширился состав участников. На побережье Черного моря прилетят СКА, минское «Динамо», «Адмирал», «Авангард» и сборная России, составленная из хоккеистов моложе 25 лет. Помимо насыщенной хоккейной части, организаторы подготовили яркую шоу-программу, розыгрыш ценных призов и спортивные активности. К примеру, 5 августа в парке возле арены «Шайба» пройдет зарядка с тренером «Сочи» по ОФП Николаем Прониным и игроками разных команд.

Вернемся к хоккею. Sochi Hockey Open — время полноценного дебюта Дмитрия Рябыкина как главного тренера «Авангарда». Специалист говорил, что верит в эффективность трех игровых звеньев и даст больше свободы форвардам в атаке, чем предшественник Боб Хартли. Менеджеры омичей эффективно поработали на летнем рынке: продлили Корбэна Найта, вернули Рида Буше, из Северной Америки прилетел Владимир Ткачев. Турнир в Сочи — первый просмотр схем Рябыкина.

Хоккеисты «Авангарда». ХК «Авангард»

Любопытно увидеть в деле СКА. Как никак Роман Ротенберг первый (официальный) год готовит команду на сборах самостоятельно как главный тренер.

Команда-загадка турнира — минское «Динамо». Белорусский клуб провернул несколько сильных трансферов. Например, к Крэйгу Вудкрофту приедет канадский форвард, выбранный в первом раунде драфта-2015, Ник Меркли. В Минске собирается крепкая банда, способная не только выйти в плей-офф, но и пошуметь в первом раунде. Ну и куда без горячих парней из «Сочи», которые под руководством Андрея Назарова бьются за место в составе в прямом смысле слова? Игроки дважды подрались во время двусторонок, стремясь показать тренеру неравнодушие и жажду борьбы. Вот и на Sochi Hockey Open, как пообещал Назаров, «в любой игре может быть огонек».

Мемориал памяти Ивана Ромазана (9 — 12 августа)

Участники: «Металлург», «Автомобилист», «Амур», «Трактор».

Старейший российский предсезонный турнир, на котором после короткой паузы сыграет бронзовый призер прошлого чемпионата «Трактор». Летом челябинский клуб расстался с ведущими игроками сезона-2021/22. Контрольные турниры — важный этап подготовки для Анвара Гатиятулина, когда появится возможность проверить новые сочетания и определить слабые позиции команды. «Металлург» сохранил атакующую линию, но оборона существенно обновилась. И причем омолодилась, а не стала опытнее. Зато у Василия Кошечкина появился достойный сменщик. «Металлург» подписал канадского голкипера Эдварда Паскуале, знакомого по игре за «Барыс» и «Локомотив».

Мемориал Ромазана — первый турнир для каждого участника. До прилета в Магнитогорск команды проведут только контрольные матчи. Составы в начале августа далеки от сочетаний в сезоне, но общие выводы о раскладе сил сделать можно.

Тренировка «Автомобилиста». ХК «Автомобилист»

Понаблюдаем, как изменится «Автомобилист». Николай Заварухин, которого оставили главным тренером, проводит полноценную предсезонку с клубом.

Много новичков у хабаровского «Амура», а возглавил команду требовательный Вадим Епанчинцев, известный по работе в «Спартаке» и «Югре». Отмечу, что у Мемориала Ромазана точно будет новый чемпион. Победившая на двух прошлых турнирах «Сибирь» не прилетит в Магнитогорск.

Кубок Республики Башкортостан (10 — 13 августа)

Участники: «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Локомотив», «Северсталь».

Сложно выделить хедлайнера башкирского турнира. Каждая команда привлекает по-своему. «Салават Юлаев» заходит в сезон с новым главным тренером — Виктором Козловым. Первые товарищеские матчи оставили немало вопросов — возможно, ответы на некоторые подскажет домашний турнир, где увидим уфимцев в полном составе. Московское «Динамо» пересобрало состав и считается главной загадкой «Запада». По составу на бумаге сложно оценить перспективы команды. Несмотря на обещанные призывы об экономии, бело-голубые подписывают иностранных игроков с неплохим бэкграундом на уровне КХЛ.

Андрей Разин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Матчи «Северстали» цепляют в любое время года. В Уфе увидим, как Андрей Разин экспериментирует с сочетаниями и отбирает бойцов, с которыми пойдет в сезон. «Локомотив», обладая солидным резервом местных воспитанников, проверит летом большую группу молодежи. Турнир в Уфе — этап отбора в основу. Новых лиц ожидается немало. Игорь Никитин проводит полноценную предсезонку с ярославцами и строит команду под себя. Чем завершился прошлый сезон, когда тренера-чемпиона экстренно назначили по ходу регулярки, всем известно. Не сомневаюсь, что полноценные сборы с Никитиным помогут улучшить результаты.

Кубок губернатора Челябинской области (24 — 27 августа)

Участники: «Трактор», «Автомобилист», «Барыс», «Металлург».

Шарм заключительных предсезонных турниров в том, что хоккей близок к уровню регулярки. Игроки выходят из-под нагрузок, тренеры формируют окончательные тройки нападающих и пары защитников. В Челябинске встретятся четыре команды с «Востока», которые за предсезонку успеют друг другу надоесть. А некоторым еще и в регулярке играть по шесть матчей. Тем не менее челябинский турнир всегда зрелищен. Мотивирован занять первое место дома «Трактор». Противостояние с «Магниткой» будет упорным. А подключившийся к гонке «Автомобилист» поможет определить, кто настоящий хозяин Урала. Для магнитогорцев и екатеринбуржцев это будет третий совместный летний турнир.

Кубок TANECO (26 — 29 августа)

Участники: «Ак Барс», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев».

Даже без чемпионов КХЛ разных лет в Казани планируется насыщенный турнир. «Ак Барс» за лето сколотил звездный состав, и на Кубке TANECO увидим близкие к боевым очертания команды Олега Знарка. Отмечайте матчи в календаре, чтобы посмотреть на Шипачева, Радулова, Кагарлицкого, Войнова и Галиева. Домашний турнир — первый и единственный серьезный летний старт для казанцев. Остальные соперники успеют обкатать составы на других кубках, а «Ак Барс» решил не распыляться по городам и сыграет только дома.

Обратил бы внимание на «Нефтехимик», где Олег Леонтьев не стесняется доверять молодежи и открывает новые имена для лиги. Перед сезоном смущает вратарская линия нижнекамцев: нет уверенности, что Александр Судницын и Алексей Мурыгин ровно пройдут расширенную до 68 матчей регулярку. Предсезонные турниры — шанс проверить молодых голкиперов из системы клуба, чтобы рассчитывать на них в случае форс-мажора в чемпионате.

Другие турниры:

Кубок Президента Республики Казахстан (16—21 августа)

Участники: Барыс, Автомобилист, Куньлунь, Металлург, Нефтехимик.

Турнир имени Николая Пучкова (23—28 августа)

Участники: СКА, Авангард, Северсталь, Сибирь, Сочи.

Кубок мэра Москвы (25—28 августа)

Участники: Амур, Витязь, Динамо М, Куньлунь, Спартак, ЦСКА.