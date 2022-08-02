«Нет денег, чтобы разорвать контракт». Шведский форвард ловко нашел оправдание для игры в России
Новичок
Минское «Динамо» подписывает контракт с нападающим Ником Меркли, и это пока главное приобретение белорусского клуба. Центральный нападающий, вокруг которого можно сделать ударное звено, — достаточно умный и техничный хоккеист, чьи перспективы в НХЛ всегда выглядели туманными прежде всего из-за того, что Ник — не самый мощный парень. При росте в 178 сантиметров и весе в 88 килограммов он слишком легкий для современной НХЛ, а техники все-таки недостаточно, чтобы компенсировать физические данные.
Но в 2015 году надежды по поводу этого игрока были. Правда, на драфте Меркли котировали гораздо выше, но в итоге выбрали лишь под 30-м номером. За «Аризону» Ник провел только один матч, осев в АХЛ. Дальше было еще три клуба, а самый удачный отрезок случился в сезоне-2020/21, когда Меркли перебрался в «Дэвилз». И то цифры не совсем впечатляют — 27 матчей и 10 очков с двумя заброшенными шайбами. Был обмен в «Сан-Хосе», а еще за год до этого Меркли попробовал себя в Европе, поиграв в чемпионате Финляндии. Возможно, он не поражал своей статистикой во всех лигах на взрослом уровне, но от хоккеиста ждали прогресса. До нынешнего лета. В 25 лет спортсмена в Северной Америке никто не считает перспективным, подающим надежды, уже нужен результат, а Меркли к этому времени прочно стал ассоциироваться с АХЛ.
Но то НХЛ со своими требованиями и порядками. В минском «Динамо» он, безусловно, будет заметной силой. Правда, на турнире в Сочи мы хоккеиста не увидим, пока надо пройти долгий период оформления документов. Кроме того, белорусский клуб не взял на турнир Николая Жердева, но с ним все было понятно еще в первой выставочной встрече. Как сам хоккеист не понимает, что его время ушло? Причем, как бы он ни тренировался сейчас, вернуть это время невозможно.
Легионеры
Двух иностранцев подписали и в «Амуре». Причем уже один из трансферов может вызывать скандал. Недавно в Хабаровск прибыл Янис Калниньш, которого травят в Латвии, призывая чуть ли не посадить в тюрьму. Теперь появился Эндрю Кэйлоф. Нет, в Канаде к Эндрю вопросов нет, смущает, что совсем недавно он подписал контракт с одним из немецких клубов, но решил договор не исполнять и поехать в Россию. Кажется, что это вызов ИИХФ, допустившей ситуацию с Миксом Индрашисом. Латвиец тоже имел на руках зарегистрированный договор со «Спартаком», но затем отказался от него и отправился в Германию. И что теперь делать международной федерации? Оба игрока считают, что электронная подпись не имеет силы, а вживую они бумаги не подписывали. По крайней мере, Индрашис приводит именно такие аргументы.
Для «Амура» же этот нападающий — усиление. Хоккеист выступал в КХЛ, знаком с реалиями, правда, стабильностью похвастаться не может. Если в Нижнем Новгороде он забросил 22 шайбы, то через сезон в Челябинске отличился лишь восемь раз и считался провалом селекционной работы клуба. Разными получились сезоны и в Швеции. 14 шайб и 39 очков в чемпионате-2020/21 и 5 голов и 13 баллов в прошлом сезоне.
Приехал помогать Вадиму Епанчинцеву попасть в плей-офф и защитник Кэм Ли. Все его хоккейные успехи связаны со студенческой лигой, но там Кэм не проявил себя настолько, чтобы попасть на драфт НХЛ. Получив образование, хоккеист перешел в профессиональный хоккей, съездил на время в Словакию, а потом полтора сезона выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» на одностороннем договоре в АХЛ. Ли достаточно агрессивный парень, набравший в прошлом сезоне 71 минуту штрафа. О его хоккейных достоинствах говорить тяжело, но достаточно посмотреть на оборонительную линию «Амура», чтобы понять — конкуренция там невелика.
Хитрец
Московское «Динамо» объявило о контракте со шведским форвардом Якобом Лильей. И уже через пару часов после того, как стало известно о соглашении, хоккеист проявил себя как достаточно мудрый человек. Сам он придумал или ему кто-то подсказал — неважно. Скандинавские СМИ были ошарашены переходом Лильи в российский клуб, стали ему названивать, чтобы застыдить, а нападающий сообщил, что подписал контракт еще в феврале и потом всеми силами пытался отозвать подпись, но у него ничего не получилось.
— У меня нет столько денег, чтобы платить компенсацию, — вздохнул он в интервью.
Потрясающе! Правда, Якоба не поняли некоторые болельщики «Динамо», начавшие возмущаться, что игрок не будет достаточно выкладываться, так как ненавидит свою работу. Чушь. Лилья будет играть на сто процентов, а если будет проводить плохие игры, то только потому, что он — нестабильный форвард. Но уж никак не из-за политики. Так Якоб поставил точку в отношениях со шведской прессой. Он все объяснил, а в его стране не готовы компенсировать потери. Это надо взять на вооружение и другим хоккеистам, в том числе латвийским. Если государство мешает честно зарабатывать, то тогда пусть возмещает потери.
Если говорить только о хоккее, то Якоб два сезона выступал за «Барыс» и, хотя показывал довольно неплохую статистику, не убедил, что является важным хоккеистом. В прошлом году у него было очень много слабых матчей, если бы у Юрия Михайлиса был выбор, то он бы оставлял игрока в запасе после иных отрезков. Но теперь у болельщиков бело-голубых, которые небезосновательно волнуются перед сезоном, должно улучшиться настроение. Все три легионера здорово играют в атаке, не исключено, что их объединят в одну тройку. Лишь бы только все побыстрей добрались в Москву.
|Западная конференция
|И
|В
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
|0
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|Куньлунь
|0
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|0
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|5
|Локомотив
|0
|0
|0
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|6
|Северсталь
|0
|0
|0
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
|0
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|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
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|11
|ЦСКА
|0
|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
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|3
|Адмирал
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|0
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|0
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|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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