«Нет денег, чтобы разорвать контракт». Шведский форвард ловко нашел оправдание для игры в России

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

Минское «Динамо» подписывает контракт с нападающим Ником Меркли, и это пока главное приобретение белорусского клуба. Центральный нападающий, вокруг которого можно сделать ударное звено, — достаточно умный и техничный хоккеист, чьи перспективы в НХЛ всегда выглядели туманными прежде всего из-за того, что Ник — не самый мощный парень. При росте в 178 сантиметров и весе в 88 килограммов он слишком легкий для современной НХЛ, а техники все-таки недостаточно, чтобы компенсировать физические данные.

Но в 2015 году надежды по поводу этого игрока были. Правда, на драфте Меркли котировали гораздо выше, но в итоге выбрали лишь под 30-м номером. За «Аризону» Ник провел только один матч, осев в АХЛ. Дальше было еще три клуба, а самый удачный отрезок случился в сезоне-2020/21, когда Меркли перебрался в «Дэвилз». И то цифры не совсем впечатляют — 27 матчей и 10 очков с двумя заброшенными шайбами. Был обмен в «Сан-Хосе», а еще за год до этого Меркли попробовал себя в Европе, поиграв в чемпионате Финляндии. Возможно, он не поражал своей статистикой во всех лигах на взрослом уровне, но от хоккеиста ждали прогресса. До нынешнего лета. В 25 лет спортсмена в Северной Америке никто не считает перспективным, подающим надежды, уже нужен результат, а Меркли к этому времени прочно стал ассоциироваться с АХЛ.

Но то НХЛ со своими требованиями и порядками. В минском «Динамо» он, безусловно, будет заметной силой. Правда, на турнире в Сочи мы хоккеиста не увидим, пока надо пройти долгий период оформления документов. Кроме того, белорусский клуб не взял на турнир Николая Жердева, но с ним все было понятно еще в первой выставочной встрече. Как сам хоккеист не понимает, что его время ушло? Причем, как бы он ни тренировался сейчас, вернуть это время невозможно.

Эндрю Кэйлоф. Фото Global Look Press

Легионеры

Двух иностранцев подписали и в «Амуре». Причем уже один из трансферов может вызывать скандал. Недавно в Хабаровск прибыл Янис Калниньш, которого травят в Латвии, призывая чуть ли не посадить в тюрьму. Теперь появился Эндрю Кэйлоф. Нет, в Канаде к Эндрю вопросов нет, смущает, что совсем недавно он подписал контракт с одним из немецких клубов, но решил договор не исполнять и поехать в Россию. Кажется, что это вызов ИИХФ, допустившей ситуацию с Миксом Индрашисом. Латвиец тоже имел на руках зарегистрированный договор со «Спартаком», но затем отказался от него и отправился в Германию. И что теперь делать международной федерации? Оба игрока считают, что электронная подпись не имеет силы, а вживую они бумаги не подписывали. По крайней мере, Индрашис приводит именно такие аргументы.

Для «Амура» же этот нападающий — усиление. Хоккеист выступал в КХЛ, знаком с реалиями, правда, стабильностью похвастаться не может. Если в Нижнем Новгороде он забросил 22 шайбы, то через сезон в Челябинске отличился лишь восемь раз и считался провалом селекционной работы клуба. Разными получились сезоны и в Швеции. 14 шайб и 39 очков в чемпионате-2020/21 и 5 голов и 13 баллов в прошлом сезоне.

Приехал помогать Вадиму Епанчинцеву попасть в плей-офф и защитник Кэм Ли. Все его хоккейные успехи связаны со студенческой лигой, но там Кэм не проявил себя настолько, чтобы попасть на драфт НХЛ. Получив образование, хоккеист перешел в профессиональный хоккей, съездил на время в Словакию, а потом полтора сезона выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» на одностороннем договоре в АХЛ. Ли достаточно агрессивный парень, набравший в прошлом сезоне 71 минуту штрафа. О его хоккейных достоинствах говорить тяжело, но достаточно посмотреть на оборонительную линию «Амура», чтобы понять — конкуренция там невелика.

Хитрец

Московское «Динамо» объявило о контракте со шведским форвардом Якобом Лильей. И уже через пару часов после того, как стало известно о соглашении, хоккеист проявил себя как достаточно мудрый человек. Сам он придумал или ему кто-то подсказал — неважно. Скандинавские СМИ были ошарашены переходом Лильи в российский клуб, стали ему названивать, чтобы застыдить, а нападающий сообщил, что подписал контракт еще в феврале и потом всеми силами пытался отозвать подпись, но у него ничего не получилось.

— У меня нет столько денег, чтобы платить компенсацию, — вздохнул он в интервью.

Якоб Лилья. Фото Global Look Press

Потрясающе! Правда, Якоба не поняли некоторые болельщики «Динамо», начавшие возмущаться, что игрок не будет достаточно выкладываться, так как ненавидит свою работу. Чушь. Лилья будет играть на сто процентов, а если будет проводить плохие игры, то только потому, что он — нестабильный форвард. Но уж никак не из-за политики. Так Якоб поставил точку в отношениях со шведской прессой. Он все объяснил, а в его стране не готовы компенсировать потери. Это надо взять на вооружение и другим хоккеистам, в том числе латвийским. Если государство мешает честно зарабатывать, то тогда пусть возмещает потери.

Если говорить только о хоккее, то Якоб два сезона выступал за «Барыс» и, хотя показывал довольно неплохую статистику, не убедил, что является важным хоккеистом. В прошлом году у него было очень много слабых матчей, если бы у Юрия Михайлиса был выбор, то он бы оставлял игрока в запасе после иных отрезков. Но теперь у болельщиков бело-голубых, которые небезосновательно волнуются перед сезоном, должно улучшиться настроение. Все три легионера здорово играют в атаке, не исключено, что их объединят в одну тройку. Лишь бы только все побыстрей добрались в Москву.