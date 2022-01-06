Два игрока КХЛ подали пример остальным. Они организуют матч с детьми на озере

Классная идея Григория Панина и Егора Яковлева.

Послематчевые пресс-конференции часто превращаются в формальность. Особенно когда слово доходит до хоккеистов. Одни закрываются из-за поражения, другие тактично высказываются о командах-соперниках, где играют друзья и знакомые. Редко общение с журналистами заканчивается подборкой горячих цитат и инфоповодов. Когда после матча «Салавата Юлаева» и «Металлурга» (3:4 ОТ) к прессе пришли защитники Григорий Панин и Егор Яковлев, проскользнула мысль, что они договорились заранее и все это неспроста. Обычно представители команд отвечают на вопросы раздельно. Панин и Яковлев прервали традицию, но для этого у них нашелся веский повод.

Егор и Григорий — одни из самых открытых хоккеистов лиги. Активно ведут странички в социальных сетях, делятся подробностями личной жизни, отвечают болельщикам в комментариях, уделяют внимание социальным проектам и детскому хоккею. А забавные видео, опубликованные Паниным, не раз захватывали хоккейные тренды. На днях защитники решили консолидироваться и подарить праздник хоккея для болельщиков «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

22 января хоккеисты планируют организовать «Уральскую классику» и сыграть вместе с детьми на озере Банное. Панин и Яковлев сразу отказались раскрывать все подробности, а на днях в инстаграме поделились деталями матча под открытым небом. НХЛ, как тебе такой ответ игре на озере Тахо?

Озеро Банное расположено в 50 км от Магнитогорска и около 300 км от Уфы. Местный курорт называют башкирскими Альпами. Чистый воздух, живописные пейзажи, горы, леса, горнолыжные трассы и самое глубоководное озеро республики. На склонах проводятся соревнования мирового уровня. К примеру, этапы Кубка мира по сноуборду и лыжным гонкам. Озеро у подножья Уральского хребта — идеальное место для «Зимней классики».

По словам хоккеистов, они готовят замену Матчу звезд КХЛ, который лига отменила из-за напряженной ковидной обстановки.

— Мы не просто вышли вдвоем, — обратился к журналистам Панин на пресс-конференции. — Так как в этом году нет Матча звезд, мы решили с Егором сделать свой матч на озере Банное, где с нами смогут сыграть дети из всех ближайших районов Магнитогорска и Башкортостана.

— Грех не воспользоваться такой природой. Это отличная локация, будет очень круто, — добавил Яковлев.

Зимние морозы держат в тонусе жителей Урала и Башкирии, так что лед на Банном промерз хорошо. Неприятностей, с которыми столкнулась НХЛ на матче возле озера Тахо, не предвидится. Как вы помните, «Колорадо» и «Вегас» не смогли закончить матч вовремя. Лед на оборудованной рядом с озером (вода на Тахо не застывает даже зимой) площадке начал таять под палящими лучами солнца. Матч приостановили, пауза затянулась, а вернулись команды только под вечер, когда скрылось солнце. Погодные условия сбили планы лиги, и от игры остались двоякие впечатления. На башкирском озере подобный сценарий исключен.

Детям от 6 до 14 лет, которые хотят сыграть на Банном с Паниным и Яковлевым, надо выложить видео в инстаграм или ТикТок с хештегами #уральскаяклассика и #командаЯковлева (или Панина) с объяснением, почему именно тебя должны включить в состав. Все честно и прозрачно. Выберут тех, кто удивит игроков оригинальностью и находчивостью. Срок для публикаций — с 4 по 11 января. Хоккеисты посмотрят все видео и объявят итоги в аккаунтах.

За идею в заслуженный выходной организовать матч на открытом воздухе для детей Егору и Григорию большой респект и слова благодарности, как говорят в Челябинске. Хоккеисты понимают, что их миссия не заканчивается голами, передачами и силовыми приемами в играх КХЛ. Популяризировать спорт и здоровый образ жизни необходимо в том числе через подобные мероприятия. Кто, если не действующие хоккеисты, которые открыты для добрых дел, зажгут сердца детей и покажут им, какая все-таки крутая эта игра с шайбой.