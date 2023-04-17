ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?
Вывеска у нынешнего финала на первый взгляд не очень выдающаяся. Ни ЦСКА, ни «Ак Барс» не отнесешь к командам, которые гарантированно обеспечивают праздник. Системный хоккей по самое не балуйся, много силовой борьбы на каждом участке площадки и ставка на правильные действия с минимумом риска — этим «великолепием» откроется серия в понедельник. Полный контраст по сравнению с тем, как начинался розыгрыш текущего Кубка Гагарина. Были эмоции, неожиданные сюжеты, нервы и громкие сенсации. Сейчас об этом можно забыть.
Вся надежда на внутренний подтекст, который основывается на событиях недавнего прошлого. Пять лет назад «Ак Барс» выиграл решающую серию у ЦСКА. Тогда московские армейцы в финале «Запада» неожиданно взяли верх над укомплектованным под завязку свежеиспеченными чемпионами Олимпиады-2018 СКА. Однако дальше столичный клуб окончательно накрыла эпидемия свинки и сил им в самый важный момент не хватило.
Современный «Ак Барс» ассоциируется с двумя людьми — спокойным мэтром Зинэтулой Билялетдиновым и вспыльчивым Александром Радуловым. Отдельно взятые эмоции этого форварда способны накалить ситуацию в любом матче. Вдобавок не стоит забывать об одной истории из 2016 года. «Александр дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт, — рассказал прошлым летом в интервью «СЭ» президент ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение. В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку».
Утверждали, что перед этим Радулов еще получил в подарок ценные часы от высшего руководства клуба, которые потом не вернул. Несколько правдив слух, пусть для себя каждый решит сам. Но прямо сейчас понятно, что новое пересечение Радулова и ЦСКА принесет мощную интригу. Для серии, от которой большинство экспертов не ждет невероятно зрелищного хоккея, это очень важно.
Любой выигранный титул — шикарная возможность триумфально войти в историю. Перед нынешним финалом ситуация в данном отношении любопытна вдвойне. Команда, которая станет чемпионом, будет считаться величайшей за все время существования лиги. Четвертый Кубок Гагарина под руководством недавно ставшего прадедушкой Билялетдинова — разве это не легендарно? ЦСКА может выиграть самый престижный трофей КХЛ в третий раз, что с учетом постоянного появления в финалах тоже будет тянуть на эпохальное достижение. Это очень крутой сюжет. Для полной красоты остается только верить, что содержание финала превзойдет внешнюю обертку. Верится с трудом, но этот плей-офф приучил к разным вещам. Пусть финалисты удивят всех по-крупному.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -