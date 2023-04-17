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Сегодня, 00:10

ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?

Михаил Зислис
Обозреватель
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Вячеслав Войнов и Виталий Абрамов в матче ЦСКА — «Ак Барс»
Вячеслав Войнов и Виталий Абрамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Радулов в матче против ЦСКА
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
17 апреля матчем в Казани начнется финальная серия Кубка Гагарина.

Вывеска у нынешнего финала на первый взгляд не очень выдающаяся. Ни ЦСКА, ни «Ак Барс» не отнесешь к командам, которые гарантированно обеспечивают праздник. Системный хоккей по самое не балуйся, много силовой борьбы на каждом участке площадки и ставка на правильные действия с минимумом риска — этим «великолепием» откроется серия в понедельник. Полный контраст по сравнению с тем, как начинался розыгрыш текущего Кубка Гагарина. Были эмоции, неожиданные сюжеты, нервы и громкие сенсации. Сейчас об этом можно забыть.

Хоккеисты ЦСКА. ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям

Вся надежда на внутренний подтекст, который основывается на событиях недавнего прошлого. Пять лет назад «Ак Барс» выиграл решающую серию у ЦСКА. Тогда московские армейцы в финале «Запада» неожиданно взяли верх над укомплектованным под завязку свежеиспеченными чемпионами Олимпиады-2018 СКА. Однако дальше столичный клуб окончательно накрыла эпидемия свинки и сил им в самый важный момент не хватило.

Современный «Ак Барс» ассоциируется с двумя людьми — спокойным мэтром Зинэтулой Билялетдиновым и вспыльчивым Александром Радуловым. Отдельно взятые эмоции этого форварда способны накалить ситуацию в любом матче. Вдобавок не стоит забывать об одной истории из 2016 года. «Александр дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт, — рассказал прошлым летом в интервью «СЭ» президент ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение. В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку».

Александр Радулов в матче против ЦСКА
Александр Радулов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Утверждали, что перед этим Радулов еще получил в подарок ценные часы от высшего руководства клуба, которые потом не вернул. Несколько правдив слух, пусть для себя каждый решит сам. Но прямо сейчас понятно, что новое пересечение Радулова и ЦСКА принесет мощную интригу. Для серии, от которой большинство экспертов не ждет невероятно зрелищного хоккея, это очень важно.

Хоккеисты СКА. Победитель регулярки опять остался без Кубка Гагарина. Взять трофей получилось только у ЦСКА

Любой выигранный титул — шикарная возможность триумфально войти в историю. Перед нынешним финалом ситуация в данном отношении любопытна вдвойне. Команда, которая станет чемпионом, будет считаться величайшей за все время существования лиги. Четвертый Кубок Гагарина под руководством недавно ставшего прадедушкой Билялетдинова — разве это не легендарно? ЦСКА может выиграть самый престижный трофей КХЛ в третий раз, что с учетом постоянного появления в финалах тоже будет тянуть на эпохальное достижение. Это очень крутой сюжет. Для полной красоты остается только верить, что содержание финала превзойдет внешнюю обертку. Верится с трудом, но этот плей-офф приучил к разным вещам. Пусть финалисты удивят всех по-крупному.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
1. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
4. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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19.04
21.04
23.04
17.04 19:30
Ак Барс – ЦСКА
 - : -
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