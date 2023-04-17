ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?

17 апреля матчем в Казани начнется финальная серия Кубка Гагарина.

Вывеска у нынешнего финала на первый взгляд не очень выдающаяся. Ни ЦСКА, ни «Ак Барс» не отнесешь к командам, которые гарантированно обеспечивают праздник. Системный хоккей по самое не балуйся, много силовой борьбы на каждом участке площадки и ставка на правильные действия с минимумом риска — этим «великолепием» откроется серия в понедельник. Полный контраст по сравнению с тем, как начинался розыгрыш текущего Кубка Гагарина. Были эмоции, неожиданные сюжеты, нервы и громкие сенсации. Сейчас об этом можно забыть.

Вся надежда на внутренний подтекст, который основывается на событиях недавнего прошлого. Пять лет назад «Ак Барс» выиграл решающую серию у ЦСКА. Тогда московские армейцы в финале «Запада» неожиданно взяли верх над укомплектованным под завязку свежеиспеченными чемпионами Олимпиады-2018 СКА. Однако дальше столичный клуб окончательно накрыла эпидемия свинки и сил им в самый важный момент не хватило.

Современный «Ак Барс» ассоциируется с двумя людьми — спокойным мэтром Зинэтулой Билялетдиновым и вспыльчивым Александром Радуловым. Отдельно взятые эмоции этого форварда способны накалить ситуацию в любом матче. Вдобавок не стоит забывать об одной истории из 2016 года. «Александр дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт, — рассказал прошлым летом в интервью «СЭ» президент ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение. В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку».

Александр Радулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Утверждали, что перед этим Радулов еще получил в подарок ценные часы от высшего руководства клуба, которые потом не вернул. Несколько правдив слух, пусть для себя каждый решит сам. Но прямо сейчас понятно, что новое пересечение Радулова и ЦСКА принесет мощную интригу. Для серии, от которой большинство экспертов не ждет невероятно зрелищного хоккея, это очень важно.

Любой выигранный титул — шикарная возможность триумфально войти в историю. Перед нынешним финалом ситуация в данном отношении любопытна вдвойне. Команда, которая станет чемпионом, будет считаться величайшей за все время существования лиги. Четвертый Кубок Гагарина под руководством недавно ставшего прадедушкой Билялетдинова — разве это не легендарно? ЦСКА может выиграть самый престижный трофей КХЛ в третий раз, что с учетом постоянного появления в финалах тоже будет тянуть на эпохальное достижение. Это очень крутой сюжет. Для полной красоты остается только верить, что содержание финала превзойдет внешнюю обертку. Верится с трудом, но этот плей-офф приучил к разным вещам. Пусть финалисты удивят всех по-крупному.