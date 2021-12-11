Губернатор Хабаровского края обещал сделать «Амур» чемпионом к 2026 году. Возможно ли это?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вне восьмерки

Минское «Динамо» вылетает из зоны плей-офф после поражения в домашней встрече с «Торпедо». Впереди еще много матчей, а от нижегородцев нет никакого отрыва, команда Дэвида Немировски впереди по дополнительным показателям. Настораживает тенденция. Белорусский клуб играет очень плохо, и лишний раз мы в этом убедились в пятницу. Конечно, у Крейга Вудкрофта в этом сезоне все кувырком. Его игроки относительно недавно болели чуть ли не в полном составе, он последний раз очень давно мог рассчитывать на оптимальный ростер. Перед домашней серией из состава выбыл сильнейший легионер нынешнего сезона Маттиас Теденбю.

Причин для девятого места много. И все-таки главная — отвратительная игра. На что рассчитывала команда в матчах против «Витязя» и «Торпедо», понять трудно. Какая-то трусливая тактика — с упором на оборону, с минимумом давления впереди. Разве у тренера лучшие защитники на планете, разве безупречен вратарь? Непонятно, с чего Вудкрофт решил, что излишняя схематичность и осторожность принесет результат. Свои лучшие матчи в сентябре и октябре команда проводила как раз с упором на атаку. Безусловно, и некоторые форварды подводят команду. Тэйлор Бек, видимо, окончательно решил завершить карьеру в КХЛ. На площадке он выглядит ленивым и безучастным, ему ничего не нужно. Но, может быть, как раз и потому, что надо «работать» и «трудиться», а он это и в лучшие дни не умел. Крейг может поспорить. В ноябре были игры, когда для двух очков не хватало и трех шайб, и четырех. Все верно. Но хоть какие-то очки набирали, а сейчас на площадку смотреть не хочется, да и пошли чистые поражения. Надо срочно меняться.

Задача

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поставил перед «Амуром» четкую задачу — выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Явный прокол тех, кто писал ему речь. Сразу понятно, что люди в его команде в спорте вообще не разбираются, не понимают нюансов. Дом можно построить к 2026 году, мост какой-нибудь или несколько больниц. В спорте ничего прогнозировать нельзя, особенно на такой длительный срок. Надо было, конечно, более расплывчатую задачу ставить, хотя бы выйти на лидирующие позиции в российском хоккее.

Для клуба это хорошо. Четыре года можно рассчитывать на приличный бюджет. Правда, если за выделение денег будут отвечать такие же «специалисты», которые писали речь, то могут возникнуть сложности. Скажут, например, вот и дадим вам необходимое на сезон-2025/26, а смысл тратиться на турниры с 2022 по 2025 год? Вполне могут. Потому что им не объяснить, что для решения серьезной задачи через четыре года работать правильно должны три сезона до этого. Создавать костяк, формировать победную психологию, менять свой имидж в лиге. Сейчас любой нормальный хоккеист всегда просит у агента, чтобы Дальний Восток рассматривался в последнюю очередь. Да и показателен недавний пример с Андреем Локтионовым, который не хотел играть в клубе, который вряд ли попадет в плей-офф.

Я только за, чтобы у нас появился сильный клуб на «Востоке», типа «Магнитки» или «Ак Барса». Но в «Металлурге» и «Ак Барсе» уволенного тренера никогда не заставят ходить на работу и не будут торговаться насчет компенсации. То есть нужно обновлять и штат менеджеров, причем привозить крутого профессионала. Иначе никак. И все равно нет никакой гарантии победы. Это спорт, тут в плей-офф результаты не подтасуешь.

Гол

Данила Квартальнов забросил свою первую шайбу в карьере. Для этого ему понадобилось 108 матчей, включая плей-офф, в котором он, правда, сыграл всего три игры. Когда дело подходило к сотне, пришел на игру «Спартака», позвал после матча хоккеиста и поговорил с ним. Он не спрятался, прекрасно понимая, какую тему будут поднимать. За это ему честь и хвала, парень с крепкими нервами. И поразило, с какими интонациями форвард рассказывал о своей серии. Он реально переживал. Квартальнов стыдился ее. Рассказывал, как ему иногда не везло, а шайба, направленная в пустые ворота, вставала на ребро и огибала штангу. Признавался, что на него очень давило, что всегда с площадки он уходит без заброшенной шайбы.

Но самое тяжелое время прошло, а он уже давно старается приносить пользу другим способом. У центрального форварда есть возможность помочь и без заброшенных шайб. Можно выигрывать важные вбрасывания, биться в меньшинстве, разрушать, когда соперник начинает давление. Но все-таки нападающий иногда и забивать должен, а не получалось. Удивительно, но Данила не просто поразил ворота «Йокерита», а сделал это красиво. Так, словно, у него в каждой игре такие моменты и он их реализовывает.

Квартальнов — участник молодежного чемпионата мира в Канаде (на турнире, кстати, он тоже не забивал), до этого выступал в сборной U-18. Довольно честный парень, который не выпячивает свою фамилию (он приходится племянником главному тренеру «Ак Барса»), и у него получается сделать так, чтобы мы не вспоминали о родственнике. А самое главное, довольно неплохой хоккеист. Это в КХЛ не везло, а в Высшей лиге он в сезоне-2018/19 набрал 29 очков (14+15) за «СКА-Неву». Третий показатель в команде, далеко позади остались Михаил Мальцев и Кирилл Петьков. Может быть, сейчас Данилу прорвет. Вадима Шипачева не догнать, но для Бориса Миронова будет серьезная помощь в борьбе за место в плей-офф.