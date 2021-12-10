Молодой хоккеист посчитал себя звездой и отправился покорять Монреаль. Канадцы все быстро поняли и отправили его домой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Рекорд

В Молодежной хоккейной лиге «Красная Армия» одержала 22 победы подряд, повторив рекорд турнира. Наверняка и улучшит его, ведь следующие игры пусть и на выезде, но с «Амурскими тиграми». Последний раз армейцы потерпели поражение 15 октября. Реально ли они сильней всех в лиге? Будет глупо отрицать, что очень сильно повезло с календарем. За этот период команда Рината Хасанова ни разу не сыграла с «Локо», «Алмазом», СКА-1946 и московским «Динамо». То есть с клубами, которые примерно равны по силе. Из соперников, которые попадают в плей-офф, красно-синие в рекордной серии встретились лишь с питерскими динамовцами, и один из матчей, кстати, завершился вне основного времени.

Но и от достижения команды Рината Хасанова отмахиваться нельзя. Хотя бы потому, что они не всегда выступали в оптимальном составе. В системе, где три клуба решают серьезные задачи, кого-то забирают в первую команду (Полтапов, Мингачев), кого-то в ВХЛ (Зуган), кто-то уехал в сборные (Макаров, Грудинин, Дуда, Долженков). Плюс пропускал матчи претендент на звание лучшего бомбардира турнира Егор Кузьминов. Когда у тебя нехватка лучших игроков, то ценность рекорда возрастает. Бывает, что здорово работает фактор возраста. Что же, регулярно играет два защитника 2001 года рождения, три человека 2002 года рождения, один из которых вратарь. Зато сразу восемь человек 2004 года, а это достаточно много.

Надо отметить тренера. Ринат Хасанов стал исполняющим обязанности в прошлом сезоне после трагической смерти Александра Левицкого. Для Хасанова это не первая попытка самостоятельно поработать в МХЛ, но сейчас он уже стал более мудрым и рассудительным, чем в первый заход. Плюс до этого Ринат работал в детской школе с ребятами 2003 года рождения, так что многих знает очень давно. Красноармейцы довольно системны, даже после серьезных кадровых потерь придерживаются определенного рисунка. Если 12 и 13 декабря армейцы не проиграют, то встретят новый год в хорошем настроении. Ведь следующий матч у них только 4 января. И сразу с питерскими армейцами на выезде.

Поездка

«Монреаль» расторг контракт с нападающим Арсеном Хисамутдиновым, хоккеист возвращается в Россию. Он уезжал из системы «Нефтехимика», но вернется в систему «Автомобилиста». Не сразу вспомнил, что его обменяли в Екатеринбург на Евгения Митякина. Да и мало кто вообще обратил внимание на этот трансфер. Вряд ли нападающий действительно пробьется в состав екатеринбургского клуба, нет оснований для того, чтобы думать иначе.

Арсен — довольно странный парень. В России знаменит тем, что сыграл на Матче звезд в Казани. Тогда было правило, при котором четыре лучших игрока на Кубке вызова получали возможность сыграть за взрослых. В те пару дней, что был Матч звезд, спортсмен запомнился лишь своим заявлением, что собирается уезжать в Америку, так как не видел перспектив в России. Особого резонанса заявление не вызвало. Арсен хоть и был довольно результативным на уровне молодежки, но не сказать, чтобы о нем сильно говорили. Самое смешное, что он вообще не имел права жаловаться на клуб, так как провел за взрослую команду 40 матчей, а в сезоне перед отъездом находился на площадке в среднем по 10 минут. Никто его не зажимал, давали развиваться, но Хисамутдинов, видимо, считал себя достойным большего.

«Монреаль» в 2019 году выбрал его в шестом раунде под 170-м номером, что вообще ничего не означало, кроме того, что было куда ехать. И в Канаде форвард себя ничем не проявил. Отвратительный сезон в пандемийный год с нулем заброшенных шайб в 15 матчах. В нынешнем чемпионате его сразу отправили в ECHL, где он тоже особо не выделялся. Канадцы все быстро поняли и расстались досрочно, так как никаких перспектив в хоккеисте не видели. Теперь едет домой. Сейчас опять будет ходить с гордым видом и считать себя звездой. Поездки в Тамбов, Воронеж или в Орск должны привести его в чувство.

Матч

«Барыс» переиграл в единственном матче дня «Сочи» — 5:2. Наконец Юрий Михайлис сумел разбудить своих легионеров. Дубль сделал Якоб Лилья, защитник Олле Альсинг показал, какой у него потенциал в атаке, а Даррен Дитц завершил встречу с нейтральным показателем полезности. Команда из Казахстана вернулась в активную борьбу за место в плей-офф. Они на один балл отстают от «Амура», но имеют два матча в запасе.

Правда, команда играет так, что эти два матча будет непросто выиграть. Уж слишком нестабильны игроки «Барыса», если соперник упрется и проявит характер, то могут развалиться на ровном месте. Примеры были.

Почему-то по итогам встречи акцентируют внимание на том, что сочинцы проиграли два последних матча со счетом 2:10. Но совсем смешно делать из этого трагедию. Забыли, что ли, какой подбор игроков у Андрея Назарова? Они и так превосходят все ожидания, выбравшись с последнего места в конференции. И то, что команда в семи очках от восьмого места, — настоящее чудо. Им бы сейчас состав усилить. В игре против «Барыса» еще раз пришлось вспомнить, что появление защитника Юрия Паутова в системе СКА было каким-то непонятным курьезом. Как он оказался в сильном клубе после одного довольно среднего сезона за «Витязь», понять невозможно. Но сейчас в «Сочи» мы видим игрока среднего уровня, которого легко можно представить в ВХЛ. Не слишком понятна и надежда тренера «Сочи» сделать из Джей Си Лайпона бомбардира. Он, конечно, может забивать, но это форвард уровня ECHL, чья задача в России должна быть одна — защищать лидеров команды.

Уверен только, что Назаров эти две неудачи не оставит просто так, будет требовать с игроков, но он не способен на волшебство. Кусаться сочинцы будут, но съесть никого не смогут. Хотя очень хочется, чтобы они приблизились к зоне плей-офф. Тогда остальных конкурентов будет трясти сильней.