Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Потеря

«Ак Барс» начнет сезон с одним вратарем. Тимур Билялов получил травму еще во время плей-офф (помните момент, когда на него толкнул чужого хоккеиста Роман Рукавишников?), при этом его приглашали в сборную, но из-за травмы он не сумел попасть на чемпионат мира и решил прямо сейчас заняться здоровьем. После того как операция закончится, вратарь пропустит всю предсезонную подготовку и начнет тренироваться лишь после начала сезона. Теперь понятно, почему казанский клуб решил платить Игорю Бобкову 40 миллионов рублей и с радостью забрал хоккеиста с рынка, не дав никому опомниться. Если бы они не потратились (Бобков мог бы и на прежние 50 миллионов претендовать), то турнир пришлось бы начинать с Артуром Ахтямовым, ведь Амир Мифтахов подписал контракт с «Тампой».

На российском рынке вратари — самая дефицитная профессия. В свободном плавании из известных ребят Станислав Галимов, Александр Лазушин, Илья Проскуряков и, пожалуй, еще Никита Серебряков. На этом все. Никита Беспалов, не дождавшись вариантов, подписал контракт с клубом Словакии. Можно было бы побороться за Андрея Кареева, но там не все так просто. Права на него у Уфы, а Кареев подписал новый контракт с ТПС. Но начать сезон с Бобковым — это совсем неплохо. Если над Игорем не будут издеваться так, как это делали в «Авангарде», то он выйдет на свой прежний хороший уровень. Совсем недавно он довел команду из Балашихи до финала, неплохие игры у него были и в прошлом сезоне, только в клубе четко решили поменять вратарскую бригаду, и сделали это максимально топорно. Лишь бы Бобков не получил повреждение в начале сезона. Тогда ситуация станет катастрофической.

Возвращение

Нападающий Василий Пономарев возвращается в Россию. Хоккеист, выбранный на прошлом драфте «Каролиной», отдан в аренду «Спартаку». В этом сезоне Василий неплохо проявил себя на молодежном чемпионате мира, а в регулярном чемпионате выступал за «Шавиниган» в лиге Квебека. Из-за того, что сезон получился рваным, трудно объективно оценивать, как играл Василий. Цифры замечательные — 38 очков (10+28) в регулярном чемпионате, 4 очка (3+1) в пяти играх плей-офф. Но в нынешнем сезоне даже они не дают никакой информации. Турнир прерывали, устраивали «пузыри», провели невнятный плей-офф — одно мучение, а не чемпионат.

Василий — один из самых умных хоккеистов молодого поколения. Его шаги в карьере обдуманные, просто так в Россию он бы не вернулся. Видимо, решил, что еще год в юниорской лиге пользы не принесет, а тут есть возможность поиграть среди мужиков и показать себя. Пономарев мог оказаться в «Спартаке» еще год назад. Его звали родные «Крылья Советов», но он не почувствовал, что к нему относились серьезно. Вбрасывали, что у Василия какие-то нереальные требования по зарплате, но это было неправдой.

Василий хотел разобраться, как именно его собираются использовать, просил пробное соглашение с клубом, чтобы потренироваться и понять, сможет ли он конкурировать за место в основном составе. Красно-белые, вместо того чтобы пойти на условия хоккеиста, начали о чем-то спорить, Василий все понял и отправился за океан, благо, что у него не было проблем с документами и в Канаду его впустили спокойно. Видимо, сейчас он получил гарантии того, что ему дадут играть. Да и глядя на состав «Спартака», понимаешь, что третий центр вполне может быть 2002 года рождения. Тем более Василий кое-что умеет.

Контракт

«Автомобилист» все-таки сохранил вратаря Владимира Галкина, хотя переговоры шли очень тяжело. Подписан новый двусторонний контракт на два сезона. Был вариант, что голкипер, неплохо выступавший в ВХЛ, уедет в «Нефтехимик», но эта сделка по каким-то причинам сорвалась. Сам хоккеист не торопился подписывать соглашение. И Галкина можно понять. На протяжении последних лет его зарплата составляла 45 тысяч рублей, или 85 тысяч при привлечении в первую команду. В клубе не торопились улучшать условия, а это было явное неуважение к своему проспекту, который вполне мог бы играть в КХЛ, пусть и не первым номером.

Но и находиться в системе екатеринбургского клуба смысла нет. Первый номер — Якуб Коварж, а он любит играть часто. Вторым зачем-то взяли Дмитрия Шикина, хотя на протяжении последних лет он уже неоднократно доказывал, что просто не готов выступать на высоком уровне. Найти работу самостоятельно нельзя, так как права у уральцев. В Америку ехать слишком рискованно, а в Европе не такой уж и большой рынок. Возможно, «Автомобилист» подумает об аренде игрока, но сейчас уже и мест нигде нет. Может быть, «Адмирал» (формально там вообще ни одного хоккеиста) или «Куньлунь» (там тоже никого нет). Пока же Галкину придется играть в «Горняке» и ждать шанса в «Автомобилисте». Пора бы уж заставлять клубы отпускать хоккеистов, которые им не нужны, а не пользоваться тем, что игроку некуда деться.