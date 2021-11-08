«Мы везем молодой состав, но есть кандидаты на поездку на Олимпиаду»

Тренерский штаб и игроки сборной России — о предстоящем этапе Евротура.

11 ноября сборная России проведет свой первый матч в новом сезоне. На Кубке Карьяла в Хельсинки команда под руководством Олега Браташа встретится с хозяевами. 13 ноября состоится матч со шведами, а 14-го — с чехами.

9 ноября сборная отправится на турнир, а за день до вылета тренер молодежки Браташ (главный тренер сборной Алексей Жамнов начнет работу с Кубка Первого канала) вместе с ассистентами и игроками ответил на вопросы журналистов.

Олег Браташ, исполняющий обязанности главного тренера:

— Мы везем молодой состав. В нем есть как кандидаты на поездку на молодежный чемпионат мира, так и в первую сборную, в том числе — на Олимпиаду. Это будет хороший этап для проверки игроков и подготовки к соревнованиям. Капитаном будет Дмитрий Воронков, ассистентами — Марат Хуснутдинов и Александр Никишин. По вратарям не могу сказать, но на Аскарова мы рассчитываем на МЧМ, так что он по-любому получит практику в Хельсинки.

О Матвее Мичкове:

— Мы везём игроков на турнир не для того, чтобы у них был хороший аппетит и они могли покушать и поспать. Естественно, планируем проверять их в игре. Тем более этот талантливый 16-летний игрок является кандидатом в сборную на МЧМ. В таких условиях его очень важно проверить, как и всех остальных.

Олег Знарок, тренер-консультант:

— Вроде нормально пережил, в здравии, улыбаюсь. Конечно, какие-то моменты были неприятные, но мы все рады, что именно такой штаб назначили на Олимпиаду. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие.

Дмитрий Курбатов, исполнительный директор ФХР:

О возможной отмене дисквалификации Кузнецова:

— Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся.

О положительном допинг-тесте Ничушкина:

— Пришло первое уведомление от ВАДА и ИИХФ. У игрока есть право до 16 ноября написать отзыв — согласен или нет с вердиктом. После этого будет второе уведомление. Это проба 2013 года, хранилась в московской лаборатории. В 2019 году нашли запрещенные вещества, решили инициировать дело.

Ярослав Аскаров, вратарь сборной России:

— Ребят я знаю, сейчас начнутся тренировки, возможно, чем-нибудь друг с другом поделимся. Не от меня зависит, сколько играть в КХЛ. Сколько матчей дают, столько и играю. Всё хорошо, подготовка идёт. Работаем, стараемся, готовимся.

Дмитрий Воронков, нападающий сборной России:

— Один раз был капитаном, думаю, справлюсь. Ни с кем еще не общался по поводу капитанского опыта, сам только сейчас узнал.