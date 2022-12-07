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Русский форвард дебютировал в НХЛ. Что ждет его в «Коламбусе»?

Марченко дебютировал за «Коламбус» в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
Кирилл Марченко отыграл 10 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Годро — 9 (Лайне), 1:00 — 0:1. Раст — 7 (Дюмулин), 21:15 — 1:1. Кросби — 14 (Гюнцель, Ракелль), 22:02 — 2:1. Кросби — 15 (бол., Гюнцель, Малкин), 30:14 — 3:1. Блюгерс — 1 (Раст), 56:33 — 4:1.
Нереализованный буллит: Блюгерс (Питтсбург), 34:13.
Вратари: Джерри — Мерзликинс (56:53 — 59:12).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (9+18+7) — 39 (10+13+16).
Наши: Малкин (16.27/2/0) — Гавриков (24.57/4/0), Марченко (10.03/2/0), Чинахов (11.16/1/0).
7 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Когда дебютант «Коламбуса» Кирилл Марченко лихо освоился в команде на предсезонке, ожидалось, что смелый тренер Брэд Ларсен оставит россиянина в основном составе. Нападающий зажег на турнире новичков в Траверс-Сити, набрав 5 (3+2) очков в трех матчах — это второй результат в клубе. Не потерялся в контрольных играх с приближенным к оптимальному составу. Предполагал, что Марченко отдадут место на фланге третьего звена, однако россиянина отправили в фарм-клуб. Адаптироваться к североамериканскому ритму пришлось в АХЛ, играя за «Кливленд».

Дела «Блю Джэкетс» на первом отрезке регулярки откровенно плохи. Команда свалилась на последнее место конкурентного Столичного дивизиона. Меньше очков в лиге набрал только «Анахайм». Разумеется, подобные трудности заставили тренерский штаб искать пути к исправлению ситуации. От «Коламбуса» никто не ждал сумасшедшего старта с диким очковым графиком и взлетом в таблице. «Блю Джэкетс» — развивающая команда, чье время еще не наступило. И вызов Марченко в основу — логичный шаг тренеров. Которого ждали и раньше, но Брэд Ларсен отложил дебют россиянина на начало декабря.

16 матчей в АХЛ за «Кливленд», за которые Кирилл набрал 19 (8+11) очков, потребовалось, чтобы получить повышение. Печальный старт «Коламбуса» и феерия Марченко в фарм-клубе намекали, что дебют в НХЛ остается делом времени и выбора главного тренера. Каждый наставник избирает собственный подход к развитию новичков. Ларсен продержал Марченко в фарм-клубе четверть регулярки, а в выездном матче с «Питтсбургом» определил в третье звено к Егору Чинахову и Коулу Силлинджеру. Причем 22-летний Марченко — самый старший в тройке. Егору — 21 год, Коулу — лишь 19. Можно ли их связку называть огайоским The Kid Line?

Командировками в фарм-клуб Марченко не удивить. Нападающий четыре года созревал в системе СКА и прошел три российские лиги: МХЛ, ВХЛ И КХЛ. Минувший сезон попавший в опалу форвард заканчивал в «СКА-Неве», хотя еще осенью рассматривался в числе кандидатов на Олимпиаду-2022 и полетел-таки в Пекин, но в роли запасного. Отъезд в задрафоваваший Кирилла «Коламбус» виделся оптимальным развитием карьеры. Вместо того чтобы стагнировать в армейском клубе, Марченко подписал двухлетний контракт новичка с «Блю Джэкетс», а сегодня дебютировал в НХЛ.

Нельзя сказать, что матч с «Пингвинз» сложился для россиянина по идеальному сценарию. От нападающего в первую очередь ждут голов и передач. Марченко же за 10 минут на льду ограничился двумя бросками в створ, двумя хитами и одним блок-шотом. Почти 4 минуты провел в большинстве, не паниковал, был нацелен на ворота. «Коламбус» рассыпался во втором периоде. Позволил «Питтсбургу» нагрузить работой голкипера Элвиса Мерзликинса, пропустил три шайбы и не использовал собственные шансы в большинстве. Чем запомнился Марченко во втором отрезке, так это отправкой в штраф-бокс, когда «Блю Джэкетс» получили командный штраф за ошибочный тренерский запрос.

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В третьем периоде Ларсен пересобрал звенья. Развел Марченко и Чинахова, тем самым оживил тройку Силлинджера и попробовал Кирилла с новыми партнерами. Пару смен форвард провел с Джонни Годро и Кентом Джонсоном, которого перевели в центр. Марченко мог и забить, но шайба после подправления на пятаке не юркнула за ленточку. Тристан Джарри выручил команду. Зато Кирилл, несмотря на поражение команды, завершил матч с нулевой полезностью. Картины россиянин не испортил точно, но и чудес не совершил.

Разочаровал сегодня Патрик Лайне. Пижонский стиль околдовал финна, который запорол верный момент в конце третьего периода. Вместо того чтобы спокойно переложить шайбу на неудобную руку, он бросил из-под ноги и попал голкиперу в живот. А потеря Лайне на последних минутах привела к четвертому голу «Питтсбурга» в полупустые ворота. Как Мерзликинс ни пытался отразить шайбу, Теодорс Блюгерс пробил-таки земляка. Вратарь «Коламбуса» вышел победителем из латвийской дуэли, отразив буллит во втором периоде. В концовке Блюгерс вернул должок и окончательно приговорил «Блю Джэкетс».


Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
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8 Коламбус 24 8 16 18
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1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 26 13 13 28
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 25 10 15 21
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1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
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4 Колорадо 23 13 10 27
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6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
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1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 25 15 10 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
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