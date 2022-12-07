Русский форвард дебютировал в НХЛ. Что ждет его в «Коламбусе»?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Годро — 9 (Лайне), 1:00 — 0:1. Раст — 7 (Дюмулин), 21:15 — 1:1. Кросби — 14 (Гюнцель, Ракелль), 22:02 — 2:1. Кросби — 15 (бол., Гюнцель, Малкин), 30:14 — 3:1. Блюгерс — 1 (Раст), 56:33 — 4:1.
Нереализованный буллит: Блюгерс (Питтсбург), 34:13.
Вратари: Джерри — Мерзликинс (56:53 — 59:12).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 34 (9+18+7) — 39 (10+13+16).
Наши: Малкин (16.27/2/0) — Гавриков (24.57/4/0), Марченко (10.03/2/0), Чинахов (11.16/1/0).
7 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Когда дебютант «Коламбуса» Кирилл Марченко лихо освоился в команде на предсезонке, ожидалось, что смелый тренер Брэд Ларсен оставит россиянина в основном составе. Нападающий зажег на турнире новичков в Траверс-Сити, набрав 5 (3+2) очков в трех матчах — это второй результат в клубе. Не потерялся в контрольных играх с приближенным к оптимальному составу. Предполагал, что Марченко отдадут место на фланге третьего звена, однако россиянина отправили в фарм-клуб. Адаптироваться к североамериканскому ритму пришлось в АХЛ, играя за «Кливленд».
Дела «Блю Джэкетс» на первом отрезке регулярки откровенно плохи. Команда свалилась на последнее место конкурентного Столичного дивизиона. Меньше очков в лиге набрал только «Анахайм». Разумеется, подобные трудности заставили тренерский штаб искать пути к исправлению ситуации. От «Коламбуса» никто не ждал сумасшедшего старта с диким очковым графиком и взлетом в таблице. «Блю Джэкетс» — развивающая команда, чье время еще не наступило. И вызов Марченко в основу — логичный шаг тренеров. Которого ждали и раньше, но Брэд Ларсен отложил дебют россиянина на начало декабря.
16 матчей в АХЛ за «Кливленд», за которые Кирилл набрал 19 (8+11) очков, потребовалось, чтобы получить повышение. Печальный старт «Коламбуса» и феерия Марченко в фарм-клубе намекали, что дебют в НХЛ остается делом времени и выбора главного тренера. Каждый наставник избирает собственный подход к развитию новичков. Ларсен продержал Марченко в фарм-клубе четверть регулярки, а в выездном матче с «Питтсбургом» определил в третье звено к Егору Чинахову и Коулу Силлинджеру. Причем 22-летний Марченко — самый старший в тройке. Егору — 21 год, Коулу — лишь 19. Можно ли их связку называть огайоским The Kid Line?
Командировками в фарм-клуб Марченко не удивить. Нападающий четыре года созревал в системе СКА и прошел три российские лиги: МХЛ, ВХЛ И КХЛ. Минувший сезон попавший в опалу форвард заканчивал в «СКА-Неве», хотя еще осенью рассматривался в числе кандидатов на Олимпиаду-2022 и полетел-таки в Пекин, но в роли запасного. Отъезд в задрафоваваший Кирилла «Коламбус» виделся оптимальным развитием карьеры. Вместо того чтобы стагнировать в армейском клубе, Марченко подписал двухлетний контракт новичка с «Блю Джэкетс», а сегодня дебютировал в НХЛ.
Нельзя сказать, что матч с «Пингвинз» сложился для россиянина по идеальному сценарию. От нападающего в первую очередь ждут голов и передач. Марченко же за 10 минут на льду ограничился двумя бросками в створ, двумя хитами и одним блок-шотом. Почти 4 минуты провел в большинстве, не паниковал, был нацелен на ворота. «Коламбус» рассыпался во втором периоде. Позволил «Питтсбургу» нагрузить работой голкипера Элвиса Мерзликинса, пропустил три шайбы и не использовал собственные шансы в большинстве. Чем запомнился Марченко во втором отрезке, так это отправкой в штраф-бокс, когда «Блю Джэкетс» получили командный штраф за ошибочный тренерский запрос.
В третьем периоде Ларсен пересобрал звенья. Развел Марченко и Чинахова, тем самым оживил тройку Силлинджера и попробовал Кирилла с новыми партнерами. Пару смен форвард провел с Джонни Годро и Кентом Джонсоном, которого перевели в центр. Марченко мог и забить, но шайба после подправления на пятаке не юркнула за ленточку. Тристан Джарри выручил команду. Зато Кирилл, несмотря на поражение команды, завершил матч с нулевой полезностью. Картины россиянин не испортил точно, но и чудес не совершил.
Разочаровал сегодня Патрик Лайне. Пижонский стиль околдовал финна, который запорол верный момент в конце третьего периода. Вместо того чтобы спокойно переложить шайбу на неудобную руку, он бросил из-под ноги и попал голкиперу в живот. А потеря Лайне на последних минутах привела к четвертому голу «Питтсбурга» в полупустые ворота. Как Мерзликинс ни пытался отразить шайбу, Теодорс Блюгерс пробил-таки земляка. Вратарь «Коламбуса» вышел победителем из латвийской дуэли, отразив буллит во втором периоде. В концовке Блюгерс вернул должок и окончательно приговорил «Блю Джэкетс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|27
|12
|15
|29
|6
|Вашингтон
|27
|11
|16
|26
|7
|Филадельфия
|26
|9
|17
|23
|8
|Коламбус
|24
|8
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|20
|4
|41
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|38
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|31
|4
|Детройт
|25
|13
|12
|31
|5
|Флорида
|26
|12
|14
|28
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|25
|10
|15
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|16
|8
|33
|2
|Даллас
|26
|14
|12
|33
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|24
|7
|Аризона
|23
|7
|16
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|19
|8
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|28
|14
|14
|32
|4
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|27
|6
|Ванкувер
|26
|11
|15
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|3 : 0
|7.12
|03:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 5
|7.12
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|4 : 1
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|7.12
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 7
|7.12
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|5 : 2
|7.12
|04:30
|
Даллас – Торонто
|0 : 4
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|4 : 3 ОТ
|7.12
|06:00
|
Сиэтл – Монреаль
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09