Лучшие игроки КХЛ любят Басту. Но и эксперимент лиги с кумирами «Тик-тока» удался
Хоккейная аудитория стареет. Спорт в целом и хоккей в частности не цепляет юное поколение так вдохновенно, как 15-20 лет назад. Переориентация интересов молодежи снижает популярность игры с шайбой и клюшкой. Этой проблемой озадачились в КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов прямым текстом отмечал старение аудитории и стремление лиги влюблять в спорт мальчишек и девчонок.
КХЛ жаждет новых поклонников, чтобы расширить и омолодить хоккейное сообщество. Ради этого лига следует трендам, какими бы спорными они ни казались. Выбранную концепцию отражает формат и подача челябинского Матча звезд. Организаторам хотелось добавить духа фристайла. На шоу пригласили рэп-исполнителей, которые записали невитиеватый, но запоминающийся трек к открытию. ST, Назима, Анет Сай и Слэйм зарифмовали всех игроков и тренеров. Сами хоккеисты оценили задумку. Понял это не только по личному общению, но и по улыбкам игроков, когда они выходили на лед под живое исполнение.
Многие скептически отнеслись к выбору музыкантов на Матч звезд. Я и сам не в восторге от некоторых интеграций по привлечению юных зрителей. К рэпу отношусь равнодушно. Когда узнал состав звездных гостей, пришлось гуглить истории каждого, но понимания выбора процесс не добавил. Однако челябинская идея сработала почти превосходно. Церемония открытия и эффектные выходы рэперов на лед запомнились. О шоу хочется рассказать близким, вернувшись домой, а рифмы войдут в коллекцию гениальных цитат.
«И нужен тот, у кого действий разработан план, тренер дивизиона — Ротенберг Роман!»
«Сергей Толчинский и Александр Шаров. Сетка ворот может порваться от их голов!»
«Не утихает шум на трибунах стадиона. Прямиком из МХЛ к нам — Владимир Конов! Ну и, конечно, тренер наших игроков: встречайте — Виктор Козлов!»
«Эмоции переполняют зрителей через края! Тренер дивизиона — Воробьев Илья!»
ST, Назима, Анет Сай и Слэйм отметились не только новой песней. Рэперы помогали главным тренерам дивизионов на скамейках и плодотворно включились в процесс. Роман Ротенберг рассказал, что ST дал установку перед финальным матчем. По словам Виктора Козлова, певица Назима сильно переживала за игроков и заряжала эмоциями. Дочка тренера «Салавата Юлаева» позавидовала папе и попросила сфотографироваться с помощницей. Слова Козлова подтверждают задумку лиги: звезды, приглашенные в Челябинск, заинтересовали детей хоккеистов, а не их сверстников и старшее поколение.
Все тренеры тепло высказались о знакомстве с музыкантами. Никаких кислых лиц и отвращения с обеих сторон. Рэпер Слэйм годится в сыновья Илье Воробьеву. Наставнику «Магнитки» тоже понравился трек, записанный к Матчу звезд. Слэйм отметил юмор и позитив Воробьева. Что до хоккеистов, так Роман Канцеров, попавший на МЗ по итогам Кубка вызова МХЛ, честно признался, что русский рэп — не для него, но все равно позитивно отозвался о творчестве и общении со Слэймом.
В заключительный день Матча звезд терзал игроков вопросами, кого бы они пригласили на мероприятие из исполнителей. Опросить, к сожалению, удалось не всех, но мнение большинства хоккеистов сошлось на рэпере Басте. В спортивном мире Василий Вакуленко известен как любитель футбола и куратор клуба СКА из родного Ростова. В то же время музыкант дружит с хоккейными звездами: Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Александром Радуловым, Артемием Панариным и другими игроками. Популярности Басте в кругу любителей щелчков и кистевых придала культовая песня «Моя игра», ставшая манифестом свободы и отражением жизни хоккеистов.
Алексей Береглазов, Анатолий Голышев, Владимир Конов, Александр Никишин и Максим Дорожко, отвечая на мой вопрос, выбрали именно Басту. Сергей Толчинский и Андрей Алтыбармакян, не сговариваясь, назвали Гуфа. А Евгений Аликин и Илья Проскуряков — Михаила Шуфутинского. Так мы поняли, что вратари любят шансон, но большинство игроков предпочитают рэп.
На Матче звезд лига промахнулась только с выбором юных рэперов — Егора Шипа и Кирилла Скрипника. На августовском фестивале «Трактора» кумиров «Тик-тока» встретили восторженными детскими (преимущественно девичьими) визгами, чего не скажешь о Матче звезд. Собравшаяся публика, полагаю, не отличала Шипа от Скрипника без помощи браузеров. Зато после матча с ними фотографировались дети игроков. Выступление певицы Клавы Коки, которая также прилетела в Челябинск, прошло с большим вниманием.
Идея с приглашением кумиров молодежи реализовалась успешно. Доподлинно не посчитаешь, сколько детей, увидев на тренерской лавке ST и Слэйма, заинтересуется хоккеем. Лига идет навстречу молодому поколению. Вероятно, творческий эксперимент понравился не всем, но именно герои, которые в почете у молодой аудитории, помогут привлечь ее на трибуны.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -