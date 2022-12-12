Лучшие игроки КХЛ любят Басту. Но и эксперимент лиги с кумирами «Тик-тока» удался

На Матче звезд КХЛ главным тренерам помогали известные рэп-исполнители.

Хоккейная аудитория стареет. Спорт в целом и хоккей в частности не цепляет юное поколение так вдохновенно, как 15-20 лет назад. Переориентация интересов молодежи снижает популярность игры с шайбой и клюшкой. Этой проблемой озадачились в КХЛ. Президент лиги Алексей Морозов прямым текстом отмечал старение аудитории и стремление лиги влюблять в спорт мальчишек и девчонок.

КХЛ жаждет новых поклонников, чтобы расширить и омолодить хоккейное сообщество. Ради этого лига следует трендам, какими бы спорными они ни казались. Выбранную концепцию отражает формат и подача челябинского Матча звезд. Организаторам хотелось добавить духа фристайла. На шоу пригласили рэп-исполнителей, которые записали невитиеватый, но запоминающийся трек к открытию. ST, Назима, Анет Сай и Слэйм зарифмовали всех игроков и тренеров. Сами хоккеисты оценили задумку. Понял это не только по личному общению, но и по улыбкам игроков, когда они выходили на лед под живое исполнение.

Слэйм и Анет Сай. ХК «Трактор»

Многие скептически отнеслись к выбору музыкантов на Матч звезд. Я и сам не в восторге от некоторых интеграций по привлечению юных зрителей. К рэпу отношусь равнодушно. Когда узнал состав звездных гостей, пришлось гуглить истории каждого, но понимания выбора процесс не добавил. Однако челябинская идея сработала почти превосходно. Церемония открытия и эффектные выходы рэперов на лед запомнились. О шоу хочется рассказать близким, вернувшись домой, а рифмы войдут в коллекцию гениальных цитат.

«И нужен тот, у кого действий разработан план, тренер дивизиона — Ротенберг Роман!»

«Сергей Толчинский и Александр Шаров. Сетка ворот может порваться от их голов!»

«Не утихает шум на трибунах стадиона. Прямиком из МХЛ к нам — Владимир Конов! Ну и, конечно, тренер наших игроков: встречайте — Виктор Козлов!»

«Эмоции переполняют зрителей через края! Тренер дивизиона — Воробьев Илья!»

Виктор Козлов и Назима. Фото Павел Табарчук, photo.khl.ru Фото Павел Табарчук, photo.khl.ru

ST, Назима, Анет Сай и Слэйм отметились не только новой песней. Рэперы помогали главным тренерам дивизионов на скамейках и плодотворно включились в процесс. Роман Ротенберг рассказал, что ST дал установку перед финальным матчем. По словам Виктора Козлова, певица Назима сильно переживала за игроков и заряжала эмоциями. Дочка тренера «Салавата Юлаева» позавидовала папе и попросила сфотографироваться с помощницей. Слова Козлова подтверждают задумку лиги: звезды, приглашенные в Челябинск, заинтересовали детей хоккеистов, а не их сверстников и старшее поколение.

Все тренеры тепло высказались о знакомстве с музыкантами. Никаких кислых лиц и отвращения с обеих сторон. Рэпер Слэйм годится в сыновья Илье Воробьеву. Наставнику «Магнитки» тоже понравился трек, записанный к Матчу звезд. Слэйм отметил юмор и позитив Воробьева. Что до хоккеистов, так Роман Канцеров, попавший на МЗ по итогам Кубка вызова МХЛ, честно признался, что русский рэп — не для него, но все равно позитивно отозвался о творчестве и общении со Слэймом.

В заключительный день Матча звезд терзал игроков вопросами, кого бы они пригласили на мероприятие из исполнителей. Опросить, к сожалению, удалось не всех, но мнение большинства хоккеистов сошлось на рэпере Басте. В спортивном мире Василий Вакуленко известен как любитель футбола и куратор клуба СКА из родного Ростова. В то же время музыкант дружит с хоккейными звездами: Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Александром Радуловым, Артемием Панариным и другими игроками. Популярности Басте в кругу любителей щелчков и кистевых придала культовая песня «Моя игра», ставшая манифестом свободы и отражением жизни хоккеистов.

Фото ХК «Трактор»

Алексей Береглазов, Анатолий Голышев, Владимир Конов, Александр Никишин и Максим Дорожко, отвечая на мой вопрос, выбрали именно Басту. Сергей Толчинский и Андрей Алтыбармакян, не сговариваясь, назвали Гуфа. А Евгений Аликин и Илья Проскуряков — Михаила Шуфутинского. Так мы поняли, что вратари любят шансон, но большинство игроков предпочитают рэп.

На Матче звезд лига промахнулась только с выбором юных рэперов — Егора Шипа и Кирилла Скрипника. На августовском фестивале «Трактора» кумиров «Тик-тока» встретили восторженными детскими (преимущественно девичьими) визгами, чего не скажешь о Матче звезд. Собравшаяся публика, полагаю, не отличала Шипа от Скрипника без помощи браузеров. Зато после матча с ними фотографировались дети игроков. Выступление певицы Клавы Коки, которая также прилетела в Челябинск, прошло с большим вниманием.

Клава Кока. ХК «Трактор»