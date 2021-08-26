Здорово, что он снова выбрал КХЛ. Один из лучших игроков лиги отказался от поездки в Америку

Обзор дня Алексея Шевченко.

Жафяров остается

Дамир Жафяров не стал уезжать в НХЛ, а подписал новый контракт с «Торпедо». И мы должны радоваться такому решению нападающего. Все-таки один из самых техничных игроков КХЛ, бомбардир, форвард, обладающий отличной техникой, будет еще сезон выступать на наших стадионах. Через год Дамир станет неограниченно свободным агентом, в том числе и для Северной Америки, снова начнет выбирать, но до этого времени еще далеко.

Я надеюсь, что «Торпедо» начнет переговоры о новом контракте прямо сейчас и уговорит подписать его еще на пару лет. Напомним, что Жафяров уже второй год пытается уехать в НХЛ, но в этот раз он был настроен серьезно. Готовился по самой современной методике самостоятельно, ждал вариантов, отказывался подписывать контракт с нижегородцами и каждый раз при встрече подтверждал, что уже окончательно все решил. За океаном было несколько вариантов. От плохих (контракт с «Торонто»), до вполне себе симпатичных (договор с «Миннесотой»), но самым реальным был вариант с «Рейнджерс». Однако, в НХЛ просили потерпеть, в клубе ждали сделку с Айкелем из «Баффало» и по этой причине все тормозилось.

Можно понять решение Жафярова. На дворе начало осени, нет никаких гарантий, к чему готовиться — непонятно. А если бы «Рейнджерс» не договорился с «Баффало»? Плюс предлагали такие контракты, которые бы допускали возможность выступления в АХЛ, а Жафярову это точно не надо. В итоге Дамир решил, что смысла в переговорах нет, существовал риск потерять сезон. Здорово, что он снова выбрал КХЛ.

Локтионов перейдет в «Спартак»

Завершилась неприятная история между Андреем Локтионовым и «Амуром». Нападающий, обменянный из ЦСКА в Хабаровск, отказался лететь на Дальний Восток и подписывать контракт, выбрав забастовку. Теперь форвард обменян в «Спартак», хабаровчане получили денежную компенсацию, а также играть за команду будет Кирилл Слепец, совсем недавно подписанный красно-белыми.

Отлично, что эта ситуация разрешилась. В ней не было правых и виноватых, все действовали строго в своих интересах. Локтионов по разным причинам не хотел играть в клубе, который, по его мнению, не попадет в плей-офф. Он так решил и знал, что цена этого решения — отсутствие действующего контракта, зарплаты, самостоятельные тренировки. В Хабаровске заявили, что обмен Локтионова будут производить строго в своих интересах, а на невыгодные сделки они не клюнут. Более того, в клубе считали, что и через год Локтионов не сможет сам найти команду, так как его статус в базе — «конфликт». Но доводить до абсурда ситуацию не стали.

Только вот оптимальная ли эта сделка для «Амура»? Насколько я слышал, «Спартак» давно боролся за Локтионова и предлагал клубу гораздо более ценные лоты, но хабаровчане не соглашались. Был интерес из «Динамо», но бело-голубые ничего не могли предложить клубу. В итоге Владимир Воробьев получил хоккеиста, который не может закрепиться в КХЛ, а выделяется лишь в Высшей лиге и некую сумму, причем, непонятно, можно ли на эти средства купить что-то полезное. «Спартак» же отдал игрока, который был бы в ротации, но получил центрального форварда определенного уровня. Кажется, что «Амур» стал проигравшим в сделке в спортивном смысле. Но не все так однозначно. Они на ровном месте получили хоккеиста и деньги за того, кто не собирался ехать в Хабаровск.

Сделки

Команда Алексея Кудашова начала предсезонный турнир в Москве с красивой и волевой победой над ЦСКА, но были события и в кабинете менеджера. Клуб отказался от услуг Вячеслава Кулемина. Нападающий провел в «Динамо» последние три сезона и по-настоящему удивил лишь однажды, забросив в позапрошлом чемпионате 10 шайб. Крепкий силовик, разрушитель, который часто получал травмы из-за своей самоотверженности. В свое время Кулемин подавал большие надежды в ЦСКА, но потом его обменяли, а лучшие годы у в Вячеслава были в «Торпедо». Петерис Скудра в нем души не чаял. Хоккеист делал ровно то, что требовалось и он был крепким игроком основы. Его роль в «Динамо» не изменилась, но, видимо, Алексей Кудашов видит других игроков в нижних звеньях, конкуренция там приличная.

Клуб также отдал в «Сочи» Александра Жабреева, получив права на Оскара Стена, выступающего в системе «Бостона». У шведа действующий контракт с американцами, так что сейчас он не приедет, если не будет досрочного разрыва. Но самое удивительное, что клуб реально хочет подписать Роба Клинкхаммера. Пока официальной новости не было, но никто не опровергает, что этот хоккеист появится в команде. Ломанный-переломанный форвард, который уже слишком давно не может показать хорошую игру, зачем-то нужен «Динамо», но никакие аргументы в пользу этого подписания в голову не приходят.

Что касается Жабреева, то это очень техничный нападающий, умный, но беда в том, что все эти козыри теряются на взрослом уровне. За Жабреевым в матчах МХЛ было приятно смотреть, но в ВХЛ ему просто не хватало сил. Вряд ли южане получили игрока, который им сильно поможет. Хотя шанс дадут. В команде пока нет ребят, которые бы умели реализовывать хотя бы один голевой момент из трех, вдруг у Александра получится.