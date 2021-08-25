Дацюк продолжит карьеру. Что нам ждать от 43-летнего ветерана?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков дебютировал в игре, где встречались клубы КХЛ. Да, нужно сделать скидку на то, что это неофициальная встреча, за нее не дают очки, но хоккей-то все равно другой, нападающий никогда ранее не играл с мужиками. И что мы увидели? Впечатления исключительно положительные. Болельщикам показали очень наглого форварда, который не боится демонстрировать свои технические навыки, уверенно идущего к шайбе, не избегающего борьбы.

Самый яркий момент в исполнении юниора — не гол или попытка забить лакроссом, хотя она и говорила о внутренней уверенности. Понравилось, как он пошел мстить Ивану Мищенко за слишком агрессивный силовой прием против Федора Свечкова. Попытался встретить более старшего коллегу, а потом усилил движение, намереваясь сделать сопернику больно. Начнись драка, Мищенко свалил бы Матвея одной рукой, но Мичков об этом и не думал, действовал так, как должен был поступить любой. Матвей часто был рядом с шайбой, однажды он попал в перекладину, мог и забить и второй раз, но за него это сделал Юрий Александров, неудачно прервавший передачу Ивана Морозова.

Если сравнивать игру Матвея с другими победителями Кубка Глинки, то разница огромная. Ивану Мирошниченко не дает получить удовольствие от хоккея тренер, заставляя его играть по схемам в «Авангарде». При Бобе Хартли у перспективного парня вообще нет будущего. Илья Квочко совсем немного сыграл за «Металлург», хотя в клубе отмечают, что по мозгам и пониманию игры он в полном порядке. Но там даже Данилу Юрова берегут, хотя тот готов врезаться, носиться и забивать. Понятно, что Матвей Мичков не проведет все матчи регулярного чемпионата в составе СКА. Таких молодых ребят надо подпускать аккуратно. Но в МХЛ ему точно делать нечего, если только поддерживать форму.

Решение

Павел Дацюк, вероятно, возвращается в КХЛ. Уже были сигналы, что хоккеист продолжит карьеру, но не слишком явные. Например, «Автомобилист» подписал Степана Хрипунова, хотя клубу он был совершенно не нужен. Но Степан — друг Павла, это был жест, показывающий, что ветерана ждут. Затем в Екатеринбурге освободили место в платежке. 100 миллионов теперь Павлу никто не даст, но все равно собираются выписать приличную зарплату. Билл Питерс подтвердил, что Дацюк уже тренировался с командой, а сейчас отправился на благотворительный матч в Нижний Новгород. Но ясно, что вернется и начнет сезон.

Дацюк уже в том возрасте, когда сборы и выставочные игры совершенно не нужны. Он знает, как готовиться, а ни с кем сыгрываться ему особо не нужно. Но будет ли он так полезен, как Данис Зарипов для «Ак Барса» или Илья Ковальчук для «Спартака»? В этом есть очень большие сомнения. Дацюк по характеру совершенно не такой хоккеист, он обычно молчит, никак не влияет на коллектив, не пытается помочь, считая, что тренер сам все знает. Яркий пример — прошлый сезон. Все игроки понимали, что команда движется не туда, неправильно готовится, странно изучает соперника по видео (на разборах показывают в основном вбрасывания), но они молчали, сказать мог только Павел. А он не сделал ровным счетом ничего, чтобы вмешаться. Есть серьезные сомнения, что Дацюк действительно поможет команде и в игровом плане. Да и кого он вытеснит из состава? Сейчас — Дмитрия Жукенова, но когда вернется Стефан Да Коста, у Питерса будет перебор центральных, к разрушителям же Дацюка не бросишь. Впрочем, Павел по объективным причинам и не способен провести весь регулярный чемпионат, а травмы могут дать о себе знать в любую секунду. Дацюк только будет привлекать дополнительное внимание к «Автомобилисту», но на этом все.

Матч

«Локомотив» накануне провел матч турнира в Челябинске, проиграл по буллитам «Автомобилисту», но заставил всерьез задуматься о своих перспективах. Имея такой подбор игроков, команда продемонстрировала жуткий хоккей, за которым было физически тяжело наблюдать. Кажется, что после временного отпуска Игоря Никитина теперь ярославцы будут самым незрелищным клубом из фаворитов. Бывший тренер ЦСКА оправдывал силовой и «механический» стиль в прошлом сезоне тем, что у него не было подбора исполнителей, как в чемпионский год. Это правда, но у ярославцев-то таких проблем нет. Но они и на турнире в Уфе не сказать чтобы весело выглядели. Тогда можно было бы оправдаться нагрузками, тем, что несколько лидеров отсутствовали, но сейчас практически все сильнейшие в строю. Однако никакого творчества, никакой импровизации, сплошные рельсы.

После игры Андрей Скабелка сделал вид, что во всем виноваты хоккеисты, мол, «не выглядели мобильными», совершали много ошибок, потому так и сыграли. Но разве сами игроки выбирали стиль на матч? Совсем нет. Возможно, тренер так готовится к осени, ведь в октябре и ноябре будет ужасный календарь, там будет не до красоты, главное, набирать очки. Но он должен понимать, что в Ярославле специфическое руководство. Оно не потерпит ужасную игру, даже если пойдут победы. Не для этого потратили почти 900 миллионов, чтобы наблюдать за таким мучением. Да и есть примеры, когда тренеры теряли работу в «Локомотиве» именно из-за стиля, на очки никто не обращал внимание. Так что Скабелке нужно что-то срочно переделывать. Команда же сильная, строгостью и схемами игроков можно быстро утомить, да так, что потом не соберешь.