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Сегодня, 19:55

ЦСКА рано радоваться! «Локомотив» выиграл в Москве и вернул серию домой

Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото ХК ЦСКА
Ярославцы победили благодаря голу Максима Березкина — 1:0.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Пятый матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Березкин — 2 (бол., Каюмов, Шалунов), 51:22 — 0:1.
Вратари: Рейдеборн (59:49) — Исаев. Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (5+7+9) — 24 (10+7+7).
Судьи: Сидоренко, Юдаков. 25 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 3-2.

ЦСКА не сумел проявить инстинкт киллера и завершить серию, чтобы начать в спокойном режиме готовиться к финалу Западной конференции против СКА. Винить армейцы в этом могут только самих себя. Сценарий пятого матча мало чем отличался от увиденного ранее. «Локомотив» снова старался действовать активно и рвался вперед. Тогда как хозяева выбрали выжидательную тактику, которая в прошлом приносила им успех. Рейдеборн играл надежно и спокойно, а больше его команде, казалось, было не надо. Рано или поздно соперник ошибется, поэтому главное — не напороть самому.

Игра могла развиваться в более содержательном ключе, реализуй ярославцы один из своих немногочисленных моментов. Полунин в быстрой атаке попал в штангу. К большому сожалению для зрительской аудитории, следившей за матчем в самое удобное для себя время.

ЦСКА действовал экономно, словно собрался в кругосветное путешествие и должен беречь силы. Армейцы взорвались всего несколько раз, но в отличие прошлых матчей эта игровая аритмия им положительных эмоций не принесла.

Ярославцы выглядели свежее, голоднее и решительнее. Однако ярких эпизодов при хороших скоростях и обилии силовой борьбы было по минимуму.

В третьем периоде форвард ЦСКА Слепышев переусердствовал и, катясь на коленях, грубовато врезался во вратаря соперника Исаева. Тот завелся и двинул обидчику клюшкой в ответ, чем быстро спровоцировал небольшой конфликт на своем пятачке. Только счет и невероятная выдержка ряда игроков помешали стычке перерасти в масштабную разборку.

Выплеск эмоций тем не менее повлиял на ход встречи. По крайней мере, это можно было сказать об игроках «Локомотива». Гости не только терпели, сковывая атакующие порывы соперника. Они были ближе к взятию ворот, чем ЦСКА. Героем стал Березкин, который не имел права промахнуться после быстрой скидки Каюмова — лучшего полевого игрока «Локомотива» в нынешнем плей-офф.

Максим Березин
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 2
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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25.03
26.03
27.03
25.03 17:00
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
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