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12 ноября, 12:00

Миллионы — звездам, копейки — местным. Сколько получают хоккеисты казахстанского клуба КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Михайлис, Линден Вей, Майкл Шапю.
Фото ХК «Барыс»
Игроки «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
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Скабелка ждет новичков?

Возвращение Андрея Скабелки в «Барыс» пока не получается триумфальным. В сентябре команда из Астаны выиграла у «Трактора», «Авангарда», «Автомобилиста», «Локомотива» и закрепилась в восьмерке. Но после восьми поражений в девяти последних матчах и побед конкурентов «Барыс» обосновался вне зоны плей-офф.

По информации «СЭ», зарплатная ведомость «Барыса» составляет около 374 миллионов рублей — это ненамного больше «пола» зарплат. При этом казахстанский клуб может позволить себе тратить больше. По нашей информации, до дедлайна «Барыс» точно подпишет как минимум одного новичка в линию атаки, возможны и другие приобретения.

Зарплаты хоккеистов «Барыса». Фото "СЭ"

Из платежки сильно выбиваются два контракта — Никита Михайлис и Линден Вей получают по 50 миллионов рублей в год. Это два лидера прошлогоднего «Барыса», самые мастеровитые игроки команды, которых бы хотел видеть у себя практически любой клуб КХЛ.

За Михайлиса была серьезная борьба этой весной — форварда сборной Казахстана хотел видеть у себя «Авангард», был интерес со стороны СКА, но предложение «Барыса» никто не стал перебивать. В прошлом сезоне Никита получал 25 миллионов рублей в год, теперь его зарплата выросла вдвое. Вот только игра Михайлиса в этом сезоне пока совсем не впечатляет. Полтора месяца он не мог забить, а в конце октября получил травму и пропустил уже три недели. 11 (1+10) очков в 21 матче — регресс по сравнению с прошлым сезоном налицо. Вей же стабилен — он забросил уже 12 шайб.

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Не угадали в «Барысе» с подписанием опытного защитника Кристофера Биграса — хоккеист с зарплатой в 25 миллионов рублей в год уже покинул команду. Не оправдывает надежд и еще один поигравший в НХЛ хоккеист — форвард Майкл Шапю. В пяти матчах он не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3». Хотя ему-то время наверняка дадут.

Зато с тремя легионерами в Астане попали в точку. Защитник Джесси Грэм, нападающие Джереми Бракко и Энтони Луис играют за скромные по меркам иностранцев оклады, но при этом делают результат. Особенно хорош Грэм, который сделал уже 14 результативных передач.

Игроки «Барыса». Фото ХК «Барыс»
Игроки «Барыса».
ХК «Барыс»

На контрасте скромно выглядят контракты местных игроков: если не считать Михайлиса, то самые дорогие тут — Антон Сагадеев и Кирилл Савицкий, зарабатывающие по 13 миллионов рублей в год. Важную роль в команде играет молодой защитник Бекетаев, но это его первый полноценный сезон в КХЛ, и он получает совсем небольшие деньги.

В целом можно отметить, что в «Барысе» нет совсем уж завышенных контрактов, и для той суммы, что сейчас тратит клуб на зарплаты, состав очень приличный. Но по одному-два новичка в каждую линию «Барысу» точно необходимо, если команда собирается выходить в плей-офф.

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Линден Вей
Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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