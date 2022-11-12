Миллионы — звездам, копейки — местным. Сколько получают хоккеисты казахстанского клуба КХЛ
Возвращение Андрея Скабелки в «Барыс» пока не получается триумфальным. В сентябре команда из Астаны выиграла у «Трактора», «Авангарда», «Автомобилиста», «Локомотива» и закрепилась в восьмерке. Но после восьми поражений в девяти последних матчах и побед конкурентов «Барыс» обосновался вне зоны плей-офф.
По информации «СЭ», зарплатная ведомость «Барыса» составляет около 374 миллионов рублей — это ненамного больше «пола» зарплат. При этом казахстанский клуб может позволить себе тратить больше. По нашей информации, до дедлайна «Барыс» точно подпишет как минимум одного новичка в линию атаки, возможны и другие приобретения.
Из платежки сильно выбиваются два контракта — Никита Михайлис и Линден Вей получают по 50 миллионов рублей в год. Это два лидера прошлогоднего «Барыса», самые мастеровитые игроки команды, которых бы хотел видеть у себя практически любой клуб КХЛ.
За Михайлиса была серьезная борьба этой весной — форварда сборной Казахстана хотел видеть у себя «Авангард», был интерес со стороны СКА, но предложение «Барыса» никто не стал перебивать. В прошлом сезоне Никита получал 25 миллионов рублей в год, теперь его зарплата выросла вдвое. Вот только игра Михайлиса в этом сезоне пока совсем не впечатляет. Полтора месяца он не мог забить, а в конце октября получил травму и пропустил уже три недели. 11 (1+10) очков в 21 матче — регресс по сравнению с прошлым сезоном налицо. Вей же стабилен — он забросил уже 12 шайб.
Не угадали в «Барысе» с подписанием опытного защитника Кристофера Биграса — хоккеист с зарплатой в 25 миллионов рублей в год уже покинул команду. Не оправдывает надежд и еще один поигравший в НХЛ хоккеист — форвард Майкл Шапю. В пяти матчах он не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3». Хотя ему-то время наверняка дадут.
Зато с тремя легионерами в Астане попали в точку. Защитник Джесси Грэм, нападающие Джереми Бракко и Энтони Луис играют за скромные по меркам иностранцев оклады, но при этом делают результат. Особенно хорош Грэм, который сделал уже 14 результативных передач.
На контрасте скромно выглядят контракты местных игроков: если не считать Михайлиса, то самые дорогие тут — Антон Сагадеев и Кирилл Савицкий, зарабатывающие по 13 миллионов рублей в год. Важную роль в команде играет молодой защитник Бекетаев, но это его первый полноценный сезон в КХЛ, и он получает совсем небольшие деньги.
В целом можно отметить, что в «Барысе» нет совсем уж завышенных контрактов, и для той суммы, что сейчас тратит клуб на зарплаты, состав очень приличный. Но по одному-два новичка в каждую линию «Барысу» точно необходимо, если команда собирается выходить в плей-офф.
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|10
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|4
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|18
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|5
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|29
|16
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|36
|6
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|29
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|15
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|7
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|29
|13
|16
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|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
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|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
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|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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|13.11
|17:00
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ЦСКА – Динамо Мн
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