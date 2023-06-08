Казахстан в КХЛ: какое будущее ждет «Барыс»? Сколько иностранцев подпишет клуб?
— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?
— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.
— Бюджет клуба изменится?
— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.
— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?
— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.
— Команда сильно изменится? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда — Никита Михайлис.
— Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание — больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей — скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.
— Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?
— Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.
— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?
— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.
— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?
— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов.
— В «Металлург» перешел Максим Мухаметов — лидер «Номада». Как получилось, что один из лучших форвардов чемпионата Казахстана оказывается не в «Барысе»?
— «Номад» стал чемпионом Казахстана. Всем игрокам сделали квалификационные предложения. Максим его не принял и решил попробовать себя в «Магнитке», где дали больше денег.
— В прошлом сезоне много проблем было с линией обороны. Как работаете над подписанием защитников?
— Команда поменяется наполовину. Больше будем доверять своим. Ребята сами должны доказать, что они достойны играть в «Барысе». В чемпионате Казахстана — один уровень, а КХЛ — на уровень выше.
— Чувствуете, что в местном чемпионате достаточно кадров, чтобы доверять своим в «Барысе»?
— Наша школа заняла все первые места: молодежная и женская команды, «Номад» выиграл чемпионат. «Барыс» только не выполнил задачу. Но прогресс есть. Ребята растут. Дело времени. Мухаметов — одногодка с Валерием Ореховым. Орехов четыре года назад выстрелил, а Мухаметов — только сейчас. Другие игроки должны равняться на них и только прогрессировать.
— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?
— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.
— В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?
— В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями — Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия — вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.
— Вы сказали, что сейчас бюджет утвержден. Понимаете, как избежать в будущем проблем с долгами, которые возникли в конце сезона?
— Бюджет подписан на три года. Думаю, больше таких проблем не будет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3