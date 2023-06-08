Казахстан в КХЛ: какое будущее ждет «Барыс»? Сколько иностранцев подпишет клуб?

Президент клуба Борис Иванищев ответил на вопросы «СЭ».

— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?

— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

— Бюджет клуба изменится?

— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.

— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?

— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.

— Команда сильно изменится? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда — Никита Михайлис.

— Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание — больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей — скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

— Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

— Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.

Никита Михайлис. Фото ХК «Барыс»

— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?

— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.

— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?

— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов.

— В «Металлург» перешел Максим Мухаметов — лидер «Номада». Как получилось, что один из лучших форвардов чемпионата Казахстана оказывается не в «Барысе»?

— «Номад» стал чемпионом Казахстана. Всем игрокам сделали квалификационные предложения. Максим его не принял и решил попробовать себя в «Магнитке», где дали больше денег.

— В прошлом сезоне много проблем было с линией обороны. Как работаете над подписанием защитников?

— Команда поменяется наполовину. Больше будем доверять своим. Ребята сами должны доказать, что они достойны играть в «Барысе». В чемпионате Казахстана — один уровень, а КХЛ — на уровень выше.

— Чувствуете, что в местном чемпионате достаточно кадров, чтобы доверять своим в «Барысе»?

— Наша школа заняла все первые места: молодежная и женская команды, «Номад» выиграл чемпионат. «Барыс» только не выполнил задачу. Но прогресс есть. Ребята растут. Дело времени. Мухаметов — одногодка с Валерием Ореховым. Орехов четыре года назад выстрелил, а Мухаметов — только сейчас. Другие игроки должны равняться на них и только прогрессировать.

Андрей Скабелка. Фото ХК «Барыс»

— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.

— В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?

— В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями — Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия — вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.

— Вы сказали, что сейчас бюджет утвержден. Понимаете, как избежать в будущем проблем с долгами, которые возникли в конце сезона?

— Бюджет подписан на три года. Думаю, больше таких проблем не будет.