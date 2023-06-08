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Сегодня, 17:45

Казахстан в КХЛ: какое будущее ждет «Барыс»? Сколько иностранцев подпишет клуб?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты «Барыса»
Хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
Андрей Скабелка
Андрей Скабелка.
Фото ХК «Барыс»
Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото ХК «Барыс»
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Президент клуба Борис Иванищев ответил на вопросы «СЭ».

— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?

— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

— Бюджет клуба изменится?

— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.

— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?

— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.

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— Команда сильно изменится? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда — Никита Михайлис.

— Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание — больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей — скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

— Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

— Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.

Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото ХК «Барыс»

— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?

— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.

— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?

— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов.

— В «Металлург» перешел Максим Мухаметов — лидер «Номада». Как получилось, что один из лучших форвардов чемпионата Казахстана оказывается не в «Барысе»?

— «Номад» стал чемпионом Казахстана. Всем игрокам сделали квалификационные предложения. Максим его не принял и решил попробовать себя в «Магнитке», где дали больше денег.

Главный тренер &laquo;Барыса&raquo; Андрей Скабелка (сверху в&nbsp;центре) с&nbsp;хоккеистами во&nbsp;время матча. Клуб КХЛ провалил сезон на «Востоке». Такого слабого результата в его истории еще не было

— В прошлом сезоне много проблем было с линией обороны. Как работаете над подписанием защитников?

— Команда поменяется наполовину. Больше будем доверять своим. Ребята сами должны доказать, что они достойны играть в «Барысе». В чемпионате Казахстана — один уровень, а КХЛ — на уровень выше.

— Чувствуете, что в местном чемпионате достаточно кадров, чтобы доверять своим в «Барысе»?

— Наша школа заняла все первые места: молодежная и женская команды, «Номад» выиграл чемпионат. «Барыс» только не выполнил задачу. Но прогресс есть. Ребята растут. Дело времени. Мухаметов — одногодка с Валерием Ореховым. Орехов четыре года назад выстрелил, а Мухаметов — только сейчас. Другие игроки должны равняться на них и только прогрессировать.

Андрей Скабелка
Андрей Скабелка.
Фото ХК «Барыс»

— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.

— В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?

— В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями — Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия — вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.

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— Вы сказали, что сейчас бюджет утвержден. Понимаете, как избежать в будущем проблем с долгами, которые возникли в конце сезона?

— Бюджет подписан на три года. Думаю, больше таких проблем не будет.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
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11 Сочи 68 11 57 32
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3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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Ак Барс - ЦСКА
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Авангард - Металлург
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Ак Барс - Адмирал
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Ак Барс – ЦСКА
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