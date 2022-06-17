Один из лучших игроков КХЛ выбирает варианты в НХЛ. В каком клубе он окажется?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Евгений Дадонов все-таки поменял клуб. Со следующего сезона он будет играть за «Монреаль», а взамен «Вегас» получил «мертвый» контракт Ши Уэббера, ведь защитник уже завершил карьеру. Отличная шутка получилась у «Анахайма». Они, комментируя сделку в своих социальных сетях, поинтересовались: «Уверены?» Напомним, что Дадонова едва не обменяли к «Уткам», но потом выяснилось, что в прежнем клубе внимательно не изучили контракт, а отдавать хоккеиста в другую команду было никак нельзя.

Но то, что Дадонова не будет в «Вегасе», уже решено. И, честно говоря, немного странно, что клуб с таким упорством старался избавиться от форварда. Чем он был плох? Набрал 43 очка, забросив 20 шайб. Очень старался, делал все, что мог. Понравилось, что после неудачного обмена он совсем не прекратил играть, а, наоборот, еще добавил. Большая зарплата? Свои пять миллионов он отрабатывал, по крайней мере, у «Рыцарей» он выглядел гораздо лучше, чем в «Оттаве». Там был провал, никто не спорит, но, напомним, что форвард целый год провел вне семьи. Перебраться из США в Канаду было целым приключением, надо было сидеть на карантине, а обрекать семью в заточение не было никакого смысла.

Евгений Дадонов (слева). Фото Global Look Press

Сейчас монреальцы получают игрока с последним годом контракта, да еще и в момент, когда клуб начинает перестройку. Евгений не из тех, кто в одиночку тащит команду. Он хорош с нормальными партнерами, а таких у «Монреаля» будет немного. Но и Дадонов знает, что надо делать. Через год он выходит на рынок, и надо показать себя. Евгений не намерен возвращаться в КХЛ, он сделает все, чтобы не пришлось доигрывать на родине.

Прощание

Нападающий Йори Лехтеря точно не будет выступать за «Спартак» в следующем сезоне. Кое-какие шансы были. Финнам хоть и настоятельно не рекомендуют выступать в КХЛ, но никакими серьезными наказаниями не грозят. В сборную могут не позвать, но в случае с Йори это не самая серьезная угроза. Однако он не захотел оставаться в России, хотя значительно теряет в деньгах.

Для «Спартака» это еще один серьезный удар после того, как они не сумели сохранить Сергея Широкова и зачем-то продали Ивана Дроздова. Теперь у команды нет двух первых звеньев. Допустим, Кугрышев будет выступать с Локтионовым и Хохлачевым, но уже во втором звене придется идти на эксперименты и принимать неочевидные решения. Что касается Лехтеря, то он, конечно, был совсем не тот, что в «Сибири» и первой части карьеры в НХЛ. Он уже доигрывал, хотя, безусловно, старался. Не зря же стал лучшим бомбардиром команды, у него было много большинства и полное доверие со стороны тренерского штаба. Финн здорово начал сезон, был боевой единицей до конца чемпионата, хотя возраст давал о себе знать и в некоторых матчах хоккеиста закрывали так плотно, что он вообще не мог ничего сделать. Впрочем, даже так он помогал команде, ведь на то, чтобы прикрывать легионера, соперник тратил чуть больше сил. Теперь осталась только одна интрига: вернется ли в «Спартак» защитник Тим Хеед? В иные времена можно было бы подобрать ему замену, но сейчас и он будет существенным усилением. Впрочем, пока он окончательного ответа не дал.

Переговоры

Андрей Кузьменко прибыл в Ванкувер, где в самое ближайшее время проведет переговоры с менеджерами. После этого он возьмет паузу на несколько дней и примет решение по поводу своего будущего. Выбор форвард сделает на следующей неделе. Конечно, приятно, что к хоккеисту такой интерес за океаном. Его хотят взять как минимум четыре команды. Говорят, что фаворит в борьбе за хоккеиста — «Чикаго», а на втором месте «Эдмонтон».

Но есть и небольшая тревога. То, что Андрей выбирает, говорит о том, что у хоккеиста нет какого-то железного предложения от клуба, которое бы устроило все стороны. Помните, Вадим Шипачев договорился с «Вегасом» по контракту, а не разъезжал по собеседованиям. Были и обратные примеры. Александр Радулов после сезона с ЦСКА тоже оказался за океаном и встречался с менеджерами. Но известно, что форварду, который находился на пике формы, ничего интересного и не предлагали. Кажется, из «Колорадо» вообще сделали какое-то унизительное предложение. «Монреаль» тогда разбрасывался деньгами и легко завоевал симпатии хоккеиста. Опять же Радулов знал, в какую лигу едет, примерно представлял, что его ждет, да и команды осознавали, какого хоккеиста получают. С Кузьменко же другая ситуация. Он новичок, никогда не выступал в Северной Америке, и только слепой не видит, какие игровые проблемы преследовали его в СКА. Наверное, из-за этого ему не дают контракт, который бы не оставил сомнений. Но когда есть такой выбор, легко и промахнуться. Тем более менеджеры клубов на переговорах никогда не говорят всей правды.