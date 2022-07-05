Латвийского форварда запугали в своей стране. Теперь он не хочет ехать в Россию в «Спартак»

Микс Индрашис утверждает, что не подписывал контракт, хотя это не так.

Утро вторника открыло вторую серию скандала, связанного с подписанием латвийским нападающим Миксом Индрашисом контракта с московским «Спартаком». Наконец отреагировал сам главный герой дела, опубликовавший проникновенное сообщение на своей странице в соцсети.

«Информация, опубликованная «Спартаком» о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! — написал Индрашис. — Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны. Я патриот Латвии и всегда выражал отношение к своей стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд!»

Поверить во внезапно проснувшийся патриотизм можно, но для формулирования своей позиции игроку потребовалась целая неделя. Столичный клуб не остался в стороне и отреагировал на заявление игрока: «Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ».

По версии, которую я слышал, Индрашис в последний момент попросил не активировать уже подписанный контракт. Но в «Спартаке» решили пойти на принцип, учитывая, что стороны обо всем давно договорились, причем гораздо позже 24 февраля.

После официального объявления о заключении соглашения нападающему в родной стране стало крепко прилетать по всем фронтам. Говорят, даже детям Индрашиса какие-то совестливые граждане писали о том, какой нехороший поступок собирается совершить их отец.

Микс Индрашис. Фото Global Look Press

Сегодня отчаявшийся Индрашис дал заднюю. Иных способов выкрутиться из непростого положения он не нашел. Его отчасти понять можно — жаль, что он попал в такую ситуацию. Платить компенсацию на ровном месте никому не хочется, а это треть от суммы контракта. Больше 10 миллионов рублей.

Наверное, «Спартак» мог сработать мягче, что пошло бы в плюс клубной репутации. Для будущего это тоже важно. Но когда речь идет о приличных деньгах, то сантименты часто отбрасываются в сторону, что тоже логично.

Вспомнились бессмертные слова из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». «Самое дорогое на Земле — это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить». Цитата великолепно подходит к разным ситуациям в любые времена. Индрашис договаривался со «Спартаком» самостоятельно и без давления со стороны. Выбор у него был. Виноват в произошедшем только он сам.

Нынешняя ситуация для КХЛ уникальная. Не доехавшие до Екатеринбурга три финна договорились о заключении контрактов еще в январе — феврале, поэтому их отказ возвращаться в Россию смотрелся совсем иначе. К Индрашису этот вариант неприменим.

Вероятно, дело может дойти до ИИХФ, если стороны не найдут компромисс. Тогда шансы на появление опасного прецедента велики, ведь на данный момент с юридической точки зрения абсолютно правы «Спартак» и КХЛ. А повторение ситуации с футболом и «замораживанием контрактов» нашей хоккейной лиге точно не нужно.