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Сегодня, 16:00

Латвийского форварда запугали в своей стране. Теперь он не хочет ехать в Россию в «Спартак»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Микс Индрашис.
Фото Global Look Press
Микс Индрашис.
Фото Global Look Press
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Микс Индрашис утверждает, что не подписывал контракт, хотя это не так.

Утро вторника открыло вторую серию скандала, связанного с подписанием латвийским нападающим Миксом Индрашисом контракта с московским «Спартаком». Наконец отреагировал сам главный герой дела, опубликовавший проникновенное сообщение на своей странице в соцсети.

«Информация, опубликованная «Спартаком» о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! — написал Индрашис. — Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны. Я патриот Латвии и всегда выражал отношение к своей стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд!»

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Поверить во внезапно проснувшийся патриотизм можно, но для формулирования своей позиции игроку потребовалась целая неделя. Столичный клуб не остался в стороне и отреагировал на заявление игрока: «Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ».

По версии, которую я слышал, Индрашис в последний момент попросил не активировать уже подписанный контракт. Но в «Спартаке» решили пойти на принцип, учитывая, что стороны обо всем давно договорились, причем гораздо позже 24 февраля.

После официального объявления о заключении соглашения нападающему в родной стране стало крепко прилетать по всем фронтам. Говорят, даже детям Индрашиса какие-то совестливые граждане писали о том, какой нехороший поступок собирается совершить их отец.

Микс Индрашис. Фото Global Look Press
Микс Индрашис.
Фото Global Look Press

Сегодня отчаявшийся Индрашис дал заднюю. Иных способов выкрутиться из непростого положения он не нашел. Его отчасти понять можно — жаль, что он попал в такую ситуацию. Платить компенсацию на ровном месте никому не хочется, а это треть от суммы контракта. Больше 10 миллионов рублей.

Наверное, «Спартак» мог сработать мягче, что пошло бы в плюс клубной репутации. Для будущего это тоже важно. Но когда речь идет о приличных деньгах, то сантименты часто отбрасываются в сторону, что тоже логично.

Вспомнились бессмертные слова из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». «Самое дорогое на Земле — это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить». Цитата великолепно подходит к разным ситуациям в любые времена. Индрашис договаривался со «Спартаком» самостоятельно и без давления со стороны. Выбор у него был. Виноват в произошедшем только он сам.

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Нынешняя ситуация для КХЛ уникальная. Не доехавшие до Екатеринбурга три финна договорились о заключении контрактов еще в январе — феврале, поэтому их отказ возвращаться в Россию смотрелся совсем иначе. К Индрашису этот вариант неприменим.

Вероятно, дело может дойти до ИИХФ, если стороны не найдут компромисс. Тогда шансы на появление опасного прецедента велики, ведь на данный момент с юридической точки зрения абсолютно правы «Спартак» и КХЛ. А повторение ситуации с футболом и «замораживанием контрактов» нашей хоккейной лиге точно не нужно.

Микс Индрашис
Хоккей
КХЛ
Сборная Латвии по хоккею
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
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3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
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5. Металлург - ЦСКА
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6. ЦСКА - Металлург
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7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
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Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
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3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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