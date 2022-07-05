Латвийского форварда запугали в своей стране. Теперь он не хочет ехать в Россию в «Спартак»
Утро вторника открыло вторую серию скандала, связанного с подписанием латвийским нападающим Миксом Индрашисом контракта с московским «Спартаком». Наконец отреагировал сам главный герой дела, опубликовавший проникновенное сообщение на своей странице в соцсети.
«Информация, опубликованная «Спартаком» о моем переходе в этот клуб, не соответствует действительности, у меня на руках нет действующего контракта с этим клубом! — написал Индрашис. — Наоборот, у меня есть действующий контракт с другой командой! «Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны. Я патриот Латвии и всегда выражал отношение к своей стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд!»
Поверить во внезапно проснувшийся патриотизм можно, но для формулирования своей позиции игроку потребовалась целая неделя. Столичный клуб не остался в стороне и отреагировал на заявление игрока: «Вопрос о действующем контракте между ХК «Спартак» Москва и Миксом Индрашисом будет решаться в правовом поле, а не в публичном пространстве. Если игрок примет решение о неисполнении условий контракта, он должен выплатить клубу компенсацию согласно регламенту КХЛ».
По версии, которую я слышал, Индрашис в последний момент попросил не активировать уже подписанный контракт. Но в «Спартаке» решили пойти на принцип, учитывая, что стороны обо всем давно договорились, причем гораздо позже 24 февраля.
После официального объявления о заключении соглашения нападающему в родной стране стало крепко прилетать по всем фронтам. Говорят, даже детям Индрашиса какие-то совестливые граждане писали о том, какой нехороший поступок собирается совершить их отец.
Сегодня отчаявшийся Индрашис дал заднюю. Иных способов выкрутиться из непростого положения он не нашел. Его отчасти понять можно — жаль, что он попал в такую ситуацию. Платить компенсацию на ровном месте никому не хочется, а это треть от суммы контракта. Больше 10 миллионов рублей.
Наверное, «Спартак» мог сработать мягче, что пошло бы в плюс клубной репутации. Для будущего это тоже важно. Но когда речь идет о приличных деньгах, то сантименты часто отбрасываются в сторону, что тоже логично.
Вспомнились бессмертные слова из романа братьев Вайнеров «Эра милосердия». «Самое дорогое на Земле — это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить». Цитата великолепно подходит к разным ситуациям в любые времена. Индрашис договаривался со «Спартаком» самостоятельно и без давления со стороны. Выбор у него был. Виноват в произошедшем только он сам.
Нынешняя ситуация для КХЛ уникальная. Не доехавшие до Екатеринбурга три финна договорились о заключении контрактов еще в январе — феврале, поэтому их отказ возвращаться в Россию смотрелся совсем иначе. К Индрашису этот вариант неприменим.
Вероятно, дело может дойти до ИИХФ, если стороны не найдут компромисс. Тогда шансы на появление опасного прецедента велики, ведь на данный момент с юридической точки зрения абсолютно правы «Спартак» и КХЛ. А повторение ситуации с футболом и «замораживанием контрактов» нашей хоккейной лиге точно не нужно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4