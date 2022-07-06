Еще один американский хоккеист едет в КХЛ. Он делает «Автомобилиста» сильнее

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Нападающий Микс Индрашис не будет выступать за «Спартак». Накануне латвийский спортсмен опубликовал на своей странице обращение к болельщикам, в котором сделал ряд очень курьезных сообщений. Например, заявил, что вообще не подписывал никакого контракта с красно-белыми, а менеджеры столичной команды опубликовали новость о переходе, чтобы отомстить, когда он отказался ехать в Россию. Странная месть хоккейного клуба, о таких мерах по отношению к неугодным раньше никто не слышал. Получается, в «Спартаке» были готовы платить зарплату игроку и планировали делать это насильно?

Но Микс обращался в этом письме не к нам, а к тем, кто осуждал его за то, что он хотел играть в КХЛ. Мы-то прекрасно знаем, что у латвийского форварда была подпись под контрактом. Без нее договор не попадает в ЦИБ КХЛ, документ не был бы зарегистрирован, а лига опубликовала новость о переходе на своем сайте, когда контракт прошел все проверки. И подпись была поставлена совсем недавно, так как еще пару недель назад никто в «Спартаке» не думал о приглашении Микса, вариант был срочным, так как клубу нужны нападающие.

Говорят, что на хоккеиста очень сильно давили, не гнушаясь никакими угрозами. Хотя он ехал лишь работать, чтобы обеспечить семью. Травля была настолько серьезной, что, по идее, Индрашис должен был обратиться в полицию за защитой. Так как ни в одном пакете санкций, обрушившихся на страну в последнее время, ни слова не говорится о хоккее. Что тут сказать? Микс недооценил риски, а теперь «Спартак» требует компенсацию за досрочный разрыв контракта. Наверняка клубу никто ничего не отдаст, но ситуация серьезно скажется на других хоккеистах из Европы. Некоторые финские и шведские ребята внимательно смотрели за тем, что происходит. И были готовы приехать, но теперь после случая с латвийцем точно передумают.

Обмен

Защитник Ринат Валиев обменян в «Адмирал» и подписывает аж двусторонний контракт с клубом. Когда такие соглашения заключают в СКА или ЦСКА, то все ясно — это возможность переиграть систему и включить в заявку как можно больше хоккеистов. Клуб из Владивостока даже близко не подбирается к «потолку», значит, Валиев не убедил Леонида Тамбиева в том, что сразу превратится в игрока основного состава.

Если вы забыли, то Ринат в свое время едва ли не ногой стучался в состав «Торонто». Воспитанник казанской школы уехал в Канаду в 2013 году, был выбран в третьем раунде канадским клубом и провел прекрасный сезон-2015/16. Тогда он дебютировал в НХЛ, а в АХЛ боролся за звание самого полезного игрока лиги. Правда, в 2016-м «Кленовые листья» бились за первый номер драфта, то есть в конце сезона подпускали всех, чтобы не было шансов выигрывать матчи. Но это ничего не меняет.

Через год все резко изменилось. Ринат неожиданно стал драться в АХЛ, существенно ухудшил свою игру, и никто уже не помышлял о том, чтобы привлекать его в первую команду. «Ак Барс» старался вызволить хоккеиста из-за океана, но натыкался на отказ. То сообщали, что Валиев связывает свое будущее с Северной Америкой, то вдруг агент выдвигал странные финансовые условия, требуя зарплату на уровне топ-игроков нашей лиги. В Северной Америке дела шли все хуже и хуже. Обмен в «Монреаль» (два матча в НХЛ), затем переход в «Калгари» (нет матчей в НХЛ).

Все пошло под гору: пропуск сезона и возвращение домой. За «Ак Барс» Ринат провел только один матч, а затем перебрался в ВХЛ. И когда его обменяли в Минск, никто не удивился. Но не пошло и в Белоруссии, этим летом он отказался от квалификационного предложения клуба. Семь лет назад «Адмирал» бы за такой трансфер похвалили, а сейчас совсем непонятно, выиграл ли клуб что-то. Как бы Ринат не доигрался до Ангарска, там располагается клуб-партнер дальневосточников.

Защитник

«Автомобилист» объявляет об очередном легионере. Контракт с клубом подписывает американец Ник Эберт. Мы его помним по КХЛ. Пять лет назад защитник выступал в «Словане». И хотя клуб из Братиславы уже тогда представлял собой жалкое зрелище, по игре Ника не было никаких вопросов. Хоккеист провел 44 матча за команду, не попавшую в плей-офф, проводил на площадке больше всех времени и умудрился завершить чемпионат с положительным показателем полезности — «плюс 1». Например, у Ивана Шварни было «минус 29», а он провел меньше матчей.

Тогда в КХЛ были хорошие времена, богатые клубы почему-то не заинтересовались Эбертом, и Ник отправился в Швецию. Там американец провел последние три сезона с короткими командировками в АХЛ, причем в «Хартфорде» тоже смотрелся очень неплохо. За плечами у новичка «Автомобилиста» несколько сезонов в АХЛ, ему всего 28 лет, так что уральцы сделали очень хорошее приобретение.

Теперь защита «Автомобилиста» выглядит совсем мощно по именам. Джейси Блэкер, Никита Трямкин и Ник Эберт добавят в атаке. Денис Баранцев, Алексей Василевский и Сергей Зборовский неплохо действуют у своих ворот. Есть еще разносторонний Александр Щемеров, для глубины подписаны Станислав Гареев и Александр Севастьянов. В фарм-клубе ждут своего шанса Семен Переляев и Даниил Валитов. Команда Николая Заварухина в тени «Ак Барса», «Металлурга» и «Авангарда» на Востоке, но прямо сейчас укомплектована едва ли не лучше. После Эберта клубу больше не нужны легионеры, впрочем, пока непонятно, приедет ли вратарь Юхан Матссон.