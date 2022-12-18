«В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов». Интервью лучшего молодого вратаря КХЛ
Алексей Колосов — один из самых прогрессирующих вратарей КХЛ. На драфте-2021 голкипера выбрала «Филадельфия» под 78-м номером. Третий год он развивается в минском «Динамо» — и в сезоне-2022/23 стал первым номером команды. В декабре Колосов сыграл на Матче звезд КХЛ, который прошел в Челябинске. В интервью «СЭ» Алексей рассказал о приглашении на Неделю звезд хоккея, прогрессе в «Динамо», выборе на драфте НХЛ и будущей карьере.
Салей, Грабовский и Мезин — звезды хоккейной Белоруссии
— Вас пригласили на Матч звезд КХЛ. Вы считаете себя звездой?
— Нет, не считаю. Приятно, что болельщики выбрали меня. Даже не знаю, от чего это зависело. Возможно, от игры. Рад, что проголосовали за меня. Не задумываюсь о том, звезда я или нет. Просто играю и получаю удовольствие.
— А кого относите к звездам белорусского хоккея?
— Руслан Салей, Михаил Грабовский, Андрей Мезин. Молодых игроков, которые сейчас выступают в НХЛ, пока все-таки рано называть звездами.
— С чем связываете прогресс молодых белорусских игроков в последние годы?
— Правильно заработала система внутри страны. Изменился подход — в сторону профессионализма и индивидуальной работы с каждым игроком. Сейчас дети тренируются в лучших условиях, чем даже мы. Все постепенно улучшается, поэтому идет прогресс.
— Поддерживаете связь с «Филадельфией», которая выбрала вас на драфте?
— Только через агента.
— Думали об отъезде в Северную Америку сразу после драфта?
— Таких мыслей не было. На преддрафтовых интервью говорил, что останусь играть в КХЛ — во взрослой лиге. Можно развиваться и здесь. Когда в «Филадельфии» увидят, что я готов к основной команде, тогда и поеду.
— Много команд интервьюировали вас перед драфтом?
— Точно уже не помню, по-моему, со мной связывались 28 команд.
— Что спрашивают на интервью у вратарей?
— Всего сейчас и не вспомню. Вопросы, мягко говоря, странноватые. На первых интервью я еще думал, а дальше отвечал по шаблону. В «Рейнджерс» дали психологический тест на 150 вопросов.
— 150?
— Да. И все вопросы — не о хоккее. Допустим: есть треугольник, квадрат и круг. Что выберете из этого?
— И что выбрали?
— Уже не вспомню.
— Обратную связь получили по тестам?
— Нет.
— Но если «Рейнджерс» вас не задрафтовали, значит, надо было выбрать другую фигуру.
— Возможно.
— По интервью понимали, что именно «Филадельфия» выберет вас?
— Абсолютно нет. Было обычное интервью — одно из самых коротких на драфте. Получилось неожиданно.
— Ваш контракт с «Динамо» заканчивается после этого сезона. Какие мысли о будущем?
— Пока никаких. Сосредоточен на текущем сезоне.
— Какой вы видите свою карьеру? Илья Сорокин, например, сделал имя в КХЛ и потом поехал в НХЛ. Но есть и примеры, когда неокрепшие в России парни уезжали за океан.
— Мне больше нравится путь Сорокина. Надо заявить о себе в КХЛ, а потом готовым ехать в НХЛ. Это лучше, чем выбирать низшие лиги Северной Америки.
В детстве равнялся на Мезина
— Ваш агент Алеша Пилко сравнил вас с Ярославом Галаком. Что подумали об этом?
— Он и раньше говорил мне, что я похож на него. Галак небольшого роста, как и я. Они играли вместе с моим агентом.
— Опишите свои сильные стороны как вратаря?
— Хорошая скорость, чтение игры, спокойствие.
— На кого из вратарей равнялись в детстве?
— В то время за «Динамо» играл Андрей Мезин. Следил за ним. Когда повзрослел, в КХЛ нравились Илья Сорокин, Игорь Шестеркин, Андрей Василевский. Продолжил наблюдать за ними, когда они уехали в НХЛ. Стараюсь у каждого что-то почерпнуть в свою игру.
— В детстве сразу встали в ворота?
— Да. О другом и речи не шло. На первых тренировках еще ни у кого не было вратарской формы. И когда мы играли на всю площадку (а это человек 100), я всех выталкивал с ворот и говорил: «Мои ворота!» Когда уже определили состав и выбрали меня вратарем, формы все равно не было. Тренировался в воротах, но в форме полевого игрока.
— Не больно было?
— Нет. Дети же совсем. Шайба даже до ворот не долетала.
— Вы говорили об изменениях в подходе к тренировкам. Сами застали этот момент?
— Конечно. Намного серьезнее тренировки стали в 17 лет, когда мы перешли в сборную. Институт сборной мне многое дал. Были интенсивные и интересные тренировки.
— Насколько в Белоруссии интересен хоккей?
— Хоккей — главный спорт в стране. Многие знакомые следят и смотрят матчи. Все в городе знают о минском «Динамо». Хоккей для нас — спорт номер один.
— На улице узнают?
— Иногда бывает, просят сфотографироваться.
— Мы обсудили развитие игроков в стране. Насколько не хватает практики на мировом уровне?
— Конечно, этого не хватает. Мне очень повезло, что я попал на чемпионат мира в Риге и увидел, что это такое изнутри.
— Раз вы играли на чемпионате мира, не могу не спросить: у кого самый сложный бросок?
— У Ильи Шинкевича и Дениса Мосалева. Я серьезно. У них другая техника броска. Они натягивают клюшку и стреляют как из лука. Сейчас игроки обычно выдавливают шайбу и бросают почти без движения. Привыкаешь к таким броскам, а потом один из 30 человек едет и натягивает. Я понимаю, куда полетит шайба, а он сам не понимает, поднимется она или нет.
— Мосалев не первый сезон перезапускает карьеру. Денис — важная часть «Динамо»?
— Очень. Рад, что он играет с нами. Я смотрел на него, когда он играл за московское «Динамо» в финале Кубка Гагарина. Запомнил его с детства и даже подумать не мог, что сыграем в одной команде. А сейчас мы сидим в одной раздевалке. Это один из наших ключевых игроков — может завести команду, сказать нужные слова.
— Вернемся к чемпионату мира. Какой матч запомнился больше всего?
— С чехами. Из НХЛ приехал Якуб Врана, играл Ян Коварж. Больше запомнился первый период. Не столько из-за волнения, сколько из-за усталости. Чехи сделали 18 бросков. Я еле до раздевалки дошел после периода. Потом втянулся, разошелся и играл нормально.
— Чехи играют нагло. На пятаке жарко было?
— Помню, Коварж на пятаке постоянно подставлял клюшку. Куда бы шайба ни полетела, он подставит, развернется и добьет ее.
— В мире котируются высокие вратари, но ваш рост только 183 сантиметра. Испытываете дискомфорт?
— Нет, даже не думал об этом. Конечно, высокий вратарь может просто сесть, и шайба сама попадет в него. Это его преимущество. Но большие вратари менее подвижные. Их могут растащить передачами под воротами.
— Откуда взялся тренд на высоких вратарей? Тренеры намеренно с детства ставят в ворота высоких парней?
— Возможно. Помню, в детстве смотрели по родителям. Если мама и папа высокие, то и сын будет высоким. Значит, его можно попробовать в воротах.
— А как в вашей семьей с ростом?
— Папа выше меня. Мама — тоже.
— Получается, обманули систему.
— Да и ладно, мне без разницы. В НХЛ есть примеры невысоких вратарей. Взять тех же Галака или Сароса. Чем меньше вратарь, тем он подвижнее, быстрее и собраннее. Роста 185 сантиметров достаточно.
— В последние годы в НХЛ серьезно взялись за сокращение вратарской экипировки. Что думаете об этом? Безопасность вратарей снижается?
— Однозначно. Читал про Сергея Бобровского, что он не мог тренироваться в уменьшенном нагруднике. На игры он надевал один нагрудник, а на тренировки — другой. Причем, когда сократили форму вратарей, результативность, наоборот, снизилась. Вратари стали подвижнее и меньше пропускали.
— В КХЛ строго следят за габаритами экипировки?
— Да. Постоянно отправляем размеры, идут замеры перед сезоном. Могут измерить по ходу игры.
— Все вратари соблюдают нормы?
— Есть в лиге вратари, скажем так, с секретами, но не в минском «Динамо».
— Как болельщикам понять, что вратарь хитрит?
— Смотрите на нагрудник и плечи. Он должен соблюдать геометрию тела. Смотрят еще на щитки, но думаю, там сложно что-то увеличить. Главное — нагрудник и шорты.
— Вы шайбы не боитесь?
— Нет. Помню, лет в 15, когда стало пробивать форму бросками, оставались синяки. Это вырабатывает страх. Мне постоянно пробивало ключицу. Сделал себе сам хороший ошейник.
— Сами?
— Да. Уплотнил его. Вырезал из блина пластину и подложил вторым слоем. Ничего теперь не пробивает. Шайба отлетает назад.
Сезон КХЛ
— Вы третий год играете в КХЛ. Как изменились за это время?
— Стал спокойнее. Первые сезоны не хватало опыта, волновался перед играми, делал лишние движения на льду. Сейчас хладнокровнее отношусь к матчам, играю спокойнее. Чем больше матчей проводишь, тем опытнее становишься. Чувствовал доверие тренеров, и волнение пропадало.
— В первых матчах за «Динамо» потряхивало?
— Только в первом матче против московского «Динамо». Дальше игралось легче. Во втором матче пропустил одну шайбу, третий сыграл на ноль.
— К чему тяжелее всего привыкали, когда перешли в КХЛ?
— В КХЛ выше скорости, сильнее броски, больше зрителей. Понимал, что выхожу за команду, за которую всю жизнь мечтал играть. В детстве ходил смотреть на матчи, а сейчас сам выхожу на лед. Чувствовал давление, но сейчас все нормально.
— На третий год вы стали основным вратарем в «Динамо». Насколько важно было выйти на роль стартера?
— Думаю, такая цель есть у каждого вратаря. Но я об этом особо не задумываюсь. Хочется играть как можно больше и лучше.
— В чемпионате впервые играют по 68 матчей. Почувствовали, что это тяжело?
— Игр сейчас много, пауз — мало, но матчи идут подряд, как тренировки. Нет времени ходить два-три дня и думать об игре. Через день уже матч против следующей команды.
— Довольны началом регулярки минского «Динамо»?
— Начали мы неплохо. Потом произошел небольшой спад. Постараемся стабилизировать игру, чтобы чаще побеждать и забраться в таблице как можно выше.
— В вашей команде много иностранцев. Чувствуете, что все плывете в одной лодке?
— Да. Стараемся все держаться вместе, играем друг за друга. Никакого разделения на иностранцев и белорусов нет.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
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|СКА
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|33
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|69
|2
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|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
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|4
|Торпедо
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|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
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|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
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|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
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Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
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Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
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Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
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Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
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Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
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Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
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СКА – Витязь
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