Звездный форвард КХЛ собрался покорить НХЛ. Его клуб с этим не согласен

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Трактор» и «Спартак» совершили обмен, которому трудно дать однозначную оценку. Челябинцы отдали права на Ника Бэйлена, одного из самых результативных защитников в новейшей истории клуба. Правда, в нынешнем сезоне североамериканец с белорусским паспортом выступал в Германии, хотя не было никаких причин не приезжать в Россию.

Говорят, что у хоккеиста испортились отношения с главным тренером Анваром Гатиятулиным. Да настолько серьезно, что последний чуть ли ультиматум не поставил: Ника в команде быть не должно. Это стало сюрпризом для руководства. Они были готовы предложить хоккеисту приличные условия, прекрасно понимая, чем именно поможет команде атакующий игрок обороны. Но пойти против мнения главного тренера не могли. Судя по тому, сколько забивает челябинский клуб и на каком месте находится, главный тренер ошибся, но сам он этого не осознал и по-прежнему был против того, чтобы Бэйлен приезжал на Урал.

В итоге права на игрока отдали «Спартаку», взамен получив Александра Брынцева. Красно-белые ничего не потеряли, даже если Бэйлен не приедет. Освободили деньги в зарплатной ведомости, а команда не стала слабее. Дело в том, что в последнее время Александр перестал попадать в основной состав. Да и молодых игроков в системе красно-белых столько, что некоторых приходится отправлять в ВХЛ или МХЛ, чтобы они получили игровую практику. Вот-вот в строй вернется Даниил Орлов, тогда выбор будет еще богаче. «Трактор» получает, возможно, не самого сильного защитника, но проблемы в обороне слишком серьезные, чтобы отказываться от обученного хоккеиста. Впрочем, контракт с Ником был бы гораздо полезнее для команды, но договориться с главным тренером нельзя.

Дмитрий Николаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Контракт

СКА продлил контракт с вратарем Дмитрием Николаевым до весны 2025 года. Нынешний сезон убедил руководство клуба, что у них в системе появился очень сильный голкипер. Несмотря на то что в недавнем опросе сразу несколько генеральных менеджеров поставили Дмитрия на первое место в списке лучших, не стал бы переоценивать эту статистику. Да, на момент, когда представители клубов отвечали на вопрос, Николаев действительно смотрелся неплохо. Но и излишние восторги по поводу вратаря кажутся поспешными.

Безусловно, хоккеист проводит лучший сезон. Однако он первый по-настоящему серьезный в карьере. Даже в нынешнем чемпионате были сбои — например, в голову приходит матч против «Ак Барса», в котором питерцы уступили 2:6. У Николаева в этом сезоне два поражения, но и не забывайте, за какую команду выступает вратарь. Он не всегда идеален, хотя его талант трудно не заметить. Только Николаев не вчера появился, была возможность последить за ним в Высшей лиге. Например, в прошлом сезоне у Дмитрия точно не задался плей-офф, когда пошли игры, где многое зависит от вратаря. Не все гладко было в чемпионате-2020/21, правда, и Николаев еще был слишком молод. Дмитрий хорошо смотрится в нынешнем сезоне, но нельзя говорить, что он полностью решает проблемы СКА. Впрочем, в питерском клубе от любви к хоккеисту до ненависти не самое большое расстояние. Так что если Николаев хочет отработать новый контракт до конца, то ему придется сильно постараться.

Дмитрий Воронков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спор

«Ак Барс» на намерен сдаваться в борьбе за нападающего Дмитрия Воронкова. Клуб собирается предложить новый контракт хоккеисту, который, по некоторым данным, собрался поехать в Северную Америку. Получится ли? Но разве это вообще вопрос денег? Пока ситуация такова: любой хоккеист хочет попробовать свои силы в НХЛ. Бороться с этим можно, но для этого нужно изменить слишком многое. Пока наша лига может предлагать только большие деньги, да и по этому параметру мы уже не лидеры. Нет, конечно, условный «Трактор» даст больше, чем большинство клубов в чемпионате Швейцарии, но уральцы проигрывают по другим моментам, в том числе и бытовым, причем весьма серьезно.

Конечно, казанский клуб может предложить Воронкову такую зарплату, которую он вряд ли когда-нибудь получит в НХЛ. Сейчас он поедет на контракт новичка, а это потеря дохода, с учетом того, что Воронков получает по нынешнему договору. Но дело же не в этом. Остановить Дмитрия практически невозможно, если он, конечно, амбициозный хоккеист. Можно обговорить с ним условия возвращения. Типа включить в контракт пункт, при котором форвард может поехать домой досрочно, если не получится пробиться в основной состав «Коламбуса». Или уговорить хоккеиста не подписывать новое соглашение с клубом Северной Америки, пока он не выслушает предложение казанцев. Но остановить новым контрактом будет невозможно. Нет, существует вероятность, что Дмитрий выберет деньги, мы это решение примем, в конце концов, каждый творец свой судьбы. Но вряд ли кто-то поймет, почему Воронков так поступит.