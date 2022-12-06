За что им это? Команды КХЛ играют друг с другом в одном сезоне 10 раз

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отпуск

«Северсталь» первой из команд КХЛ ушла в длительный отпуск, следующий матч состоится лишь 19 декабря. У Андрея Разина будет чуть больше времени подготовиться к заключительному отрезку турнира, несмотря на то что пара человек уедет в сборные. Отрыв от зоны плей-офф небольшой. При том что у «Витязя» игра в запасе, от балашихинцев клуб отстает на три очка, а впереди почти 30 матчей с сумасшедшим календарем. Отыгрываются даже большие разрывы.

По силам ли «Северстали» попасть в восьмерку? Безусловно. Череповецкий клуб играет красиво, на хоккей Андрея Разина приятно смотреть, а уж с такими соперниками, как минское «Динамо», которое выходит на лед творить, они разбираются легко. Подводят индивидуальные ошибки некоторых хоккеистов, но это случай, когда тренер не виноват в проблемах. План на игру не предусматривает какую-нибудь глупую передачу на клюшку сопернику или нелепую потерю в своей зоне. Но у команды именно такие хоккеисты. Они не могут надежно отыграть 60 минут, ничего не поделаешь, но в критике нужно быть осторожнее. Большинство ребят все равно показывают гораздо более приличный уровень, чем от них ждали.

Козыри «Северстали» понятные. Умение быстро и остро атаковать, большинство. Существенно помог команде защитник Даниил Пыленков. Не забывайте, что Разин умудрился получить в свое полное распоряжение Илью Иванцова. Это он еще до конца не адаптировался, а ведь в молодежке считалось, что в системе СКА подрастает новый Дацюк. Просто терпеть не захотели, когда Илья заиграет в полную силу. С переходом Пыленкова стало чуть полегче в обороне, но все равно дефицит хоккеистов ощущается. Помешать же команде может глубина состава. Не хватает исполнителей на три звена, еще бы пару форвардов хорошего уровня. Плюс подводит нестабильность некоторых лидеров. Посмотрим, что придумает Разин, чтобы здорово провести зиму.

Андрей Разин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дерби

Состоялся первый из десяти запланированных матчей между «Адмиралом» и «Амуром». Ни одна из команд турнира так часто не играет с другим соперником, но в год, когда решено экономить на логистике, обеим добавили принципиального противостояния. И ведь это не просто 10 матчей, а 20 очков на кону. Даже, допустим, команды «поделят» очки, чего, конечно, ждать специально не стоит. 10 дополнительных баллов — огромный багаж.

«Адмирал» первую встречу проиграл. Причем по делу, имея меньше аргументов для удачного исхода. Счет небольшой, но команда Леонида Тамбиева так хорошо обороняется, что было бы наивно рассчитывать на крупный результат. Впрочем, предвижу проблемы у клуба из Владивостока в будущем. Если уж хабаровчане нашли ключ к команде, то остальные клубы, имея исполнителей более высокого уровня, тоже смогут рассчитывать на успех.

Отличный сезон «Адмирала» строится на выдающейся игре вратаря Никиты Серебрякова, а также на том, что три пятерки из четырех обороняются, не имея других задач. Но первая тройка не так уж и сильна. Прикрыл Вадим Епанчинцев звено Елисеев — Кристоф — Червени, и сразу последовало поражение с сухим счетом. Да, стоит иметь в виду еще Александра Горшкова, но он появляется на площадке с двумя хоккеистами, которым тоже важнее сыграть на ноль. После того, как сыграл «Адмирал» осенью, к ним будет другое отношение. А, допустим, в декабре календарь-то уже не очень хороший. Впереди еще пять матчей с хабаровчанами и три игры в Магнитогорске, Уфе и Екатеринбурге. Уже к Новому году все в таблице может измениться. В «Амуре» хоккеистам дают больше воли, и хоккеисты стараются проявить себя. В среду второй матч серии.

Матч «Адмирала» и «Амура». ХК «Адмирал»

Переход

«Авангард» расстался с нападающим Дмитрием Шевченко, и уже через час после расторжения хоккеист подписал контракт с «Барысом». Считается, что клуб пытается исправить ошибку бывшего генерального менеджера Алексея Волкова. Но разве это тот случай, когда можно предъявлять претензии за контракт? Шевченко получал 15 миллионов в год, и не его беда в том, что тренеры и руководители ждали совсем другого. Пригласили Дмитрия в прошлом сезоне, когда команда находилась в Балашихе. Бобу Хартли зачем-то вдруг понадобилось много хоккеистов, которые бегают, врезаются, «поддушивают» соперников. Но у канадского специалиста даже к таким игрокам специфические требования, а переучивать многих в зрелом возрасте уже поздно. Не справлялись даже более известные ребята, а Дмитрий никогда не был игроком, который мог менять стиль. Он был таким со времен балашихинского «Динамо», когда выиграл турнир в ВХЛ. Неслучайно сезон для «Авангарда» выдался неудачным, ведь время тратили на обучение тех, кто привык совсем к другому.

Шевченко — игрок третьего звена, который, конечно, может поразить ворота, но больше сосредоточен на разрушении. Предъявлять ему претензии за слабую статистику глупо. Сетовать на то, что он не выполнял своих прямые обязанности, странно. Например, в сентябре Дмитрий провел четыре матча, и только один раз игровое время достигло 10 минут. Шевченко никогда не был бомбардиром. Его лучший показатель в сезоне — 8 заброшенных шайб за 74 матча. Скорее вопросы по трансферу надо задавать руководителям «Авангарда»: вы чего конкретно ждали? Дмитрий возвращается в «Барыс», у него казахстанский паспорт, он постоянно ездит на чемпионат мира. Для команды это усиление. Андрей Скабелка точно понимает, чем полезен Шевченко и как его использовать. Вряд ли в Казахстане у Дмитрия возникнут проблемы с игровым временем и оценкой КПД.