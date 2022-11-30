50 лучших игроков КХЛ. Главные звезды — в «Авангарде», иностранцев все меньше

«СЭ» представляет свою версию сильнейших хоккеистов лиги.

Последний раз мы делали этот рейтинг год назад — с тех пор список главных звезд КХЛ сильно изменился. Уехал в «Ванкувер» занявший второе место Андрей Кузьменко, покинули лигу топовые легионеры — Теему Хартикайнен, Микко Лехтонен, Ларс Юханссон, Лукаш Седлак, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд. Всего же из прошлогоднего топ-50 сейчас в КХЛ не выступают 17 игроков.

Лидером прошлогоднего рейтинга был Вадим Шипачев, блиставший в составе московского «Динамо». В свежем рейтинге у Шипачева невероятное падение — сразу на 32-е место! В «Ак Барсе» у опытного нападающего совсем не идет: если в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, то в нынешнем занимает только 64-е место в списке бомбардиров.

Первую строчку в нашем рейтинге занял нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев: вернувшись из системы «Лос-Анджелеса» летом, он стал одной из главных звезд лиги. И в нашем опросе немного опередил своего партнера по тройке Рида Буше. Ткачев и Буше просто разрывают соперников «Авангарда» в связке. А на четвертом месте в нашем рейтинге — их центрфорвард Корбан Найт.

На третье место влетел в рейтинг 21-летний защитник СКА Александр Никишин, который после обмена из «Спартака» вышел на качественно новый уровень. Всего в топ-10 — аж четыре хоккеиста из армейского клуба. Сохранил седьмую позицию Никита Гусев, который в этом сезоне вступил в дело только в ноябре. На девятую строчку ворвался пришедший из «Нефтехимика» Марат Хайруллин, который в прошлом году был 44-м, а на десятом месте — лучший снайпер СКА Дмитрий Яшкин.

Возвращение Александра Радулова в КХЛ пока не получается триумфальным. «Ак Барс» с трудом попадает в кубковую восьмерку, а статистика 47-го номера совсем не впечатляет. Но Радулов тем не менее выдал несколько ярчайших перформансов — можно вспомнить, например, хет-трик против СКА. А уровень его мастерства настолько впечатляет, что в нашем рейтинге он занял шестое место, несмотря на все проблемы.

Несмотря на то что сокращение лимита на легионеров только в планах, влияние иностранцев на КХЛ уже заметно слабеет — это видно и по нашему рейтингу. В прошлом топе из 50 игроков меньше половины (22) представляли Россию, сейчас их 28. Из 11 финнов, которые были в прошлом рейтинге, не осталось ни одного, зато канадцев стало существенно больше — 10 вместо 6.

В списке представлены игроки 19 из 22 клубов лиги — всех, кроме минского «Динамо», «Сочи» и «Амура». Для сравнения: в прошлом сезоне были представлены всего 16 клубов из 24. Практически в каждом клубе есть игроки, которых можно выделить, и это радует.

Больше всего игроков в топ-50 представляют СКА и «Автомобилист» (по 6). По пять хоккеистов из списка играют за «Магнитку» и ЦСКА, четыре — за «Авангард». По три — за «Ак Барс», московское «Динамо», «Сибирь», по два — за «Адмирал», «Барыс», «Локомотив» и «Салават Юлаев», по одному — за «Витязь», «Куньлунь», «Нефтехимик», «Северсталь», «Спартак», «Торпедо» и «Трактор».