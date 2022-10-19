Знарок — о первой победе «Ак Барса» в семи играх: «Отменили выходной — план дает результат»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:2 ОТ). в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«С долгожданной победой нас всех! Надеюсь, что будем продолжать теперь в том же духе. Глаза горели! Мы очень хорошо начали матч, в отличие от игры в Челябинске, где провели плохой первый период, и в Магнитогорске. В овертайме верили в команду. Мифтахов нас спас, дал шанс на победу. Войнов в атаке? Он был на своем месте, мы Дыняка вывели на место защитника. Хотели было атаку сходу провести. Никита Евсеев? Он постоянно играет, для молодого парня — лучшая характеристика. Он растет, по-мужски действует, не тушуется. Воронков в принципе уже готов, планируем взять его на выездные матчи.
Вместо выходного дали побегать ребятам. Завтра планировали также сделать. Выиграли — значит, план работает, дает результат. Чувствуется что физически мы просаживаемся. Конфликты на тренировках? Лично я такого не видел. Может, я на тренировке не присутствовал?» — сказал Знарок.
«Ак Барс» прервал свою серию из 6 поражений подряд. Команда из Казани занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 19 матчах.
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|8
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|21
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|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
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|Авангард
|20
|7
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|16
|11
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|19
|5
|14
|13
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
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|19:30
|
Динамо М – Локомотив
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