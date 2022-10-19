Знарок ответил на вопрос на татарском языке и сказал, что не считает «Зеленое дерби» особой игрой
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Металлургом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Победа, конечно, очень важна. Трудно даже сказать, насколько, особенно для психологии. Я вообще думал, что выиграем еще в Екатеринбурге. Но это были не только ошибки наши, еще и серия неудач. Не везло. Мы создавали моменты и сегодня, выходили один на один и в первом, и во втором периоде. Конечно, это все психологически поддавливало, но с таким мастерами в атаке мы должны исполнять это все иначе. Как готовили команду? (вопрос на татарском — прим. «СЭ») Да вот выходной отменили. Надо повторить.
Победили — теперь дальше надо в том же духе. Впереди «Зеленое дерби»? Не думал об этом. Я уже говорил, что не считаю матчи с «Салаватом Юлаевым» особенными. Для меня другие матчи важны. Какие? Нет, не скажу. Сейчас вообще такая ситуация, что для нас все команды принципиальны» — сказал Знарок.
«Ак Барс» прервал свою серию из шести поражений подряд, которая была рекордной для команды в КХЛ.
В следующем матче казанцы сыграют дома против «Салавата Юлаева», игра пройдет в субботу, 22 октября.
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