«Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА сыграет с «Автомобилистом» в матчах КХЛ 19 октября

В среду, 19 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА сыграет с «Автомобилистом» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярки КХЛ 19 октября (время — московское):

17.00. «Трактор» — «Авангард»

19.00. «Ак Барс» — «Металлург»

19.30. ЦСКА — «Куньлунь»

19.30. СКА — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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