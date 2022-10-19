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Сегодня, 10:30

КХЛ, 19 октября: «Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА — «Автомобилист» и другие матчи

«Металлург» в гостях у «Ак Барса», СКА сыграет с «Автомобилистом» в матчах КХЛ 19 октября
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В среду, 19 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА сыграет с «Автомобилистом» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярки КХЛ 19 октября (время — московское):

17.00. «Трактор» — «Авангард»

19.00. «Ак Барс» — «Металлург»

19.30. ЦСКА — «Куньлунь»

19.30. СКА — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 19 12 7 27
4 ЦСКА 18 11 7 25
5 Витязь 20 10 10 24
6 Торпедо 19 11 8 23
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 20 9 11 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 20 8 12 19
11 Сочи 18 3 15 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 19 14 5 29
2 Металлург 19 13 6 28
3 Сал. Юлаев 19 11 8 25
4 Барыс 20 11 9 23
5 Сибирь 21 10 11 22
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Нефтехимик 20 8 12 17
9 Трактор 20 7 13 17
10 Авангард 19 7 12 16
11 Амур 19 5 14 13
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19.10 17:00
Трактор – Авангард
 - : -
19.10 19:00
Ак Барс – Металлург
 - : -
19.10 19:30
СКА – Автомобилист
 - : -
19.10 19:30
ЦСКА – Куньлунь
 - : -
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